Per fare un Yildiz alla Juve ne servono due: Alajbegovic, Spalletti e il mercato può cambiare

Alajbegovic, ora si cresce

Ecco spiegato il perché, o almeno una buona parte della sua inconsistenza. Ecco spiegato il motivo per cui, con la porta a portata di destro, ha scelto più spesso di non caricare il tiro, di non prendersi la scena proprio quando i riflettori erano pronti a puntare su di lui. A Frosinone aveva assaggiato la gloria da debuttante, a Frosinone ha dovuto accelerare un’altra parte del suo processo di crescita. Quella più dolorosa. Alle spalle, inevitabilmente, adesso è chiamato a crescere in fretta e furia Kerim Alajbegovic: il bosniaco è arrivato per 35 milioni di euro complessivi, ma la cifra non dimostra abbastanza il grado di fiducia che si registra in casa Juve sul suo estro, sulle sue qualità, sugli stessi «shock temporali» di cui parlava Spalletti, ora chiamato a contestualizzarlo e non solo a prendersi quel che di buono genera un talento così. Più plausibile che Lucio voglia perciò ripartire da Boga, scelto non casualmente nel caos della ripresa di Frosinone: non aveva bisogno di una fucilata nella notte, in fondo, ma di un generale in grado di controllare la fascia e di controllarsi nei movimenti.