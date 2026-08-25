Per fare un Yildiz alla Juve ne servono due: Alajbegovic, Spalletti e il mercato può cambiare

TORINO - Kenan Yildiz si è fermato, e ora è tutto diverso. Lo sono le sensazioni. Lo sono gli scenari. Lo è l’aria attorno alla Continassa, prima sospesa tra speranza e inquietudine, adesso aggrappata al filo delle notizie. E delle decisioni. In queste ore ci sarà infatti il consulto decisivo per capire se, dopo aver scoperto la frattura incompleta al piede sinistro, il numero dieci della Juventus procederà con l’operazione chirurgica. Tempi di recupero potenziali: almeno tre mesi. Si spera qualcosa in meno, ma la realtà dei fatti non si può smentire, né addolcire come una pillola.
L'allarme Yildiz e il pestone fatale
Amare erano, già ieri, le sensazioni: il dolore accusato da Kenan al mattino aveva lanciato l’allarme, i successivi controlli hanno certificato la presenza di un problema non semplice da affrontare. Colpa di uno scontro di gioco, come tanti. Molto probabilmente di un pestone, di come ne ha ricevuti diversi durante tutta la partita, durante tutta la carriera.
Uno si è fatto “fatale”: l’adrenalina è servita come coperta per l’intero post partita, dormirci su ha acuito il dolore, impossibile da accantonare, come fatto nel finale della scorsa stagione. No, stavolta era diverso. Fitto. E allora bisognava metterci gli occhi, guardare bene. Fino alla risposta: non se l’aspettava, gli è arrivata di getto. Come la prospettiva di dover restare in disparte per le prossime partite, probabilmente oltre la seconda sosta di campionato.
Yildiz tra recupero, Juventus e Turchia
Tra operarsi e non operarsi passerà comunque una differenza non banale, tanto per Spalletti quanto per lo stesso Kenan. Su tempistiche. Gestione. Potenzialità della squadra. Prospettive del numero dieci. Che nel mirino aveva un inizio di stagione per consacrarsi definitivamente e successivamente la prospettiva di giocare da protagonista la fase di Nations League con la sua Turchia, anche un po’ per risollevarsi dopo un Mondiale in sordina, per di più proprio per colpa di quei problemi fisici da cui non riesce a liberarsi.
Qualche mese fa faceva i conti con la tendinopatia rotulea. Oggi deve affrontare quest’altro colpo. È un test. Una prova di maturità. Bisogna passare anche da qui per dimostrare di essere all’altezza dell’investitura ricevuta: non è solo dai gol che si giudica un campione, sebbene sia soprattutto dalle reti che si è giudicato Yildiz, a Frosinone parso in difficoltà e per questo poi innervosirsi a ogni pallone toccato.
Alajbegovic, ora si cresce
Ecco spiegato il perché, o almeno una buona parte della sua inconsistenza. Ecco spiegato il motivo per cui, con la porta a portata di destro, ha scelto più spesso di non caricare il tiro, di non prendersi la scena proprio quando i riflettori erano pronti a puntare su di lui. A Frosinone aveva assaggiato la gloria da debuttante, a Frosinone ha dovuto accelerare un’altra parte del suo processo di crescita. Quella più dolorosa. Alle spalle, inevitabilmente, adesso è chiamato a crescere in fretta e furia Kerim Alajbegovic: il bosniaco è arrivato per 35 milioni di euro complessivi, ma la cifra non dimostra abbastanza il grado di fiducia che si registra in casa Juve sul suo estro, sulle sue qualità, sugli stessi «shock temporali» di cui parlava Spalletti, ora chiamato a contestualizzarlo e non solo a prendersi quel che di buono genera un talento così. Più plausibile che Lucio voglia perciò ripartire da Boga, scelto non casualmente nel caos della ripresa di Frosinone: non aveva bisogno di una fucilata nella notte, in fondo, ma di un generale in grado di controllare la fascia e di controllarsi nei movimenti.
Boga e Alajbegovic: cosa pensa Spalletti
Di uno meno avvezzo al rischio, perfetto per quella maledetta gestione che ritorna centrale. E che con Yildiz un po’ si complica: Kenan sapeva come fare, perché sapeva quando e come non tirarsi indietro nel momento del bisogno. Si lavorerà. Nel frattempo, toccherà all’ivoriano il ruolo di motorino, avanti e indietro, magari con licenza di attaccare; toccherà invece al bosniaco il compito di compensare l’assenza di colpi, di ultimi passaggi, di filtranti in grado di servire Kolo Muani, McKennie, vari ed eventuali numeri nove, frequentatori dell’area di rigore.
Per fare un Yildiz ne serviranno pertanto due. Per fare la Juve servirà invece ancora qualcosina: non si può escludere un altro colpo sulla trequarti, tanto quanto il cambio modulo, il possibile arrivo di Kessié pure per tamponare quel vuoto largo che sa farsi centrale. E in tutti i sensi. Nel frattempo, aspettare, e pazientare: oggi Yildiz affronterà il suo presente, ma soprattutto sceglierà come affrontare il suo futuro.
TORINO - Kenan Yildiz si è fermato, e ora è tutto diverso. Lo sono le sensazioni. Lo sono gli scenari. Lo è l’aria attorno alla Continassa, prima sospesa tra speranza e inquietudine, adesso aggrappata al filo delle notizie. E delle decisioni. In queste ore ci sarà infatti il consulto decisivo per capire se, dopo aver scoperto la frattura incompleta al piede sinistro, il numero dieci della Juventus procederà con l’operazione chirurgica. Tempi di recupero potenziali: almeno tre mesi. Si spera qualcosa in meno, ma la realtà dei fatti non si può smentire, né addolcire come una pillola.
L'allarme Yildiz e il pestone fatale
Amare erano, già ieri, le sensazioni: il dolore accusato da Kenan al mattino aveva lanciato l’allarme, i successivi controlli hanno certificato la presenza di un problema non semplice da affrontare. Colpa di uno scontro di gioco, come tanti. Molto probabilmente di un pestone, di come ne ha ricevuti diversi durante tutta la partita, durante tutta la carriera.
Uno si è fatto “fatale”: l’adrenalina è servita come coperta per l’intero post partita, dormirci su ha acuito il dolore, impossibile da accantonare, come fatto nel finale della scorsa stagione. No, stavolta era diverso. Fitto. E allora bisognava metterci gli occhi, guardare bene. Fino alla risposta: non se l’aspettava, gli è arrivata di getto. Come la prospettiva di dover restare in disparte per le prossime partite, probabilmente oltre la seconda sosta di campionato.