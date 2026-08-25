La nuova Juve passa da Nico Gonzalez, Spalletti adesso vacilla: novità sul modulo

TORINO - Ridimensionare la portata del guaio è impossibile. Perché si parla pur sempre di Kenan Yildiz: l’unico top player di questa Juve, l’unico che ha dimostrato di poter spostare gli equilibri, l’unico al quale potersi aggrappare per ragionare in maniera ambiziosa. Se la frattura al piede sinistro si fosse verificata nella prima parte della stagione scorsa sarebbe stata una tragedia sportiva: fino a fine gennaio, infatti, il turco in rosa non aveva un sostituto di ruolo. Sul gong della scorsa finestra invernale, però, è arrivato Jeremie Boga che si è pure conquistato il riscatto dal Nizza