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La nuova Juve passa da Nico Gonzalez, Spalletti adesso vacilla: novità sul modulo

La conferma dell'argentino potrebbe essere ideale per interpretare i due moduli: la situazione sul mercato dall'Atletico all'Inter sparita
Paolo Pirisi
Juventus

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TORINO - Ridimensionare la portata del guaio è impossibile. Perché si parla pur sempre di Kenan Yildiz: l’unico top player di questa Juve, l’unico che ha dimostrato di poter spostare gli equilibri, l’unico al quale potersi aggrappare per ragionare in maniera ambiziosa. Se la frattura al piede sinistro si fosse verificata nella prima parte della stagione scorsa sarebbe stata una tragedia sportiva: fino a fine gennaio, infatti, il turco in rosa non aveva un sostituto di ruolo. Sul gong della scorsa finestra invernale, però, è arrivato Jeremie Boga che si è pure conquistato il riscatto dal Nizza

Alajbegovic, musica per Spalletti

E a luglio la Juve ha piazzato il colpo Kerim Alajbegovic: musica per le orecchie di Spalletti e della società, che in questo momento sa benissimo di non dover spendere tempo ed energie alla ricerca di un esterno sinistro offensivo.

C’è Alajbegovic in rampa di lancio, del resto: tempi di ambientamento drasticamente accorciati e subito nella mischia, pronto a calarsi nel contesto di una Juve che a questo punto non ha la possibilità di aspettarlo con calma. Alle sue spalle Boga e anche eventualmente Cambiaso, adattabile in quella posizione.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Nico Gonzalez e il cambio modulo Juve

I pensieri legati alla riorganizzazione post infortunio di Yildiz, però, riguardano da vicino Nico Gonzalez, per il quale i bianconeri prendono tempo prima di definire una possibile uscita di scena. Il guaio al piede di Kenan, infatti, può far vacillare Spalletti anche sul modulo: può inserire, già a partire dalle prove quotidiane, il 4-3-3. Schieramento che agevolerebbe l’approdo di Franck Kessié e che valorizzerebbe l’impiego di Nico Gonzalez, che ai tempi della Fiorentina ha dato il meglio in un attacco così assemblato. Ragionamenti in corso, ma ancora niente di definito: la giornata odierna, in cui la Juve riposerà, servirà per vagliare tutte le opzioni percorribili da qui a fine mercato.

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Juve, cosa succede ora

Di sicuro Nico va convinto a restare: preferisce ancora tornare all’Atletico Madrid, per cui dovrà essere Spalletti a fargli capire quanto possa essere importante per l’economia del gruppo attuale. Carnevali e Massara per l’argentino aspettano l’offerta convincente, ma finora i Colchoneros non hanno mai messo sul piatto una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Tutto tace, anche da parte dell’Inter, che un sondaggio per l’ex Fiorentina l’aveva fatto a fine luglio.

Sulla trequarti, fino al lungo stop di Yildiz, c’era almeno un giocatore di troppo. Ora, invece, potrebbero restare tutti. Compreso Zhegrova, ancora una volta poco convincente nello spezzone giocato a Frosinone.

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TORINO - Ridimensionare la portata del guaio è impossibile. Perché si parla pur sempre di Kenan Yildiz: l’unico top player di questa Juve, l’unico che ha dimostrato di poter spostare gli equilibri, l’unico al quale potersi aggrappare per ragionare in maniera ambiziosa. Se la frattura al piede sinistro si fosse verificata nella prima parte della stagione scorsa sarebbe stata una tragedia sportiva: fino a fine gennaio, infatti, il turco in rosa non aveva un sostituto di ruolo. Sul gong della scorsa finestra invernale, però, è arrivato Jeremie Boga che si è pure conquistato il riscatto dal Nizza

Alajbegovic, musica per Spalletti

E a luglio la Juve ha piazzato il colpo Kerim Alajbegovic: musica per le orecchie di Spalletti e della società, che in questo momento sa benissimo di non dover spendere tempo ed energie alla ricerca di un esterno sinistro offensivo.

C’è Alajbegovic in rampa di lancio, del resto: tempi di ambientamento drasticamente accorciati e subito nella mischia, pronto a calarsi nel contesto di una Juve che a questo punto non ha la possibilità di aspettarlo con calma. Alle sue spalle Boga e anche eventualmente Cambiaso, adattabile in quella posizione.

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