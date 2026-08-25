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Grabara, non solo un secondo per la Juve: il ruolo di Szczesny nell’affare

Il polacco atteso in giornata per le visite al J Medical e firma. Di Gregorio è già a Bournemouth, Perin al Palermo
Stefano Lanzo
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TORINO - Una settimana esatta alla chiusura del mercato e la Juventus accelera in un reparto completamente ribaltato nel mese di agosto. Via Di Gregorio e Perin, dentro Vicario e Grabara, che contenderà il posto all’azzurro: resta Pinsoglio a fare il terzo, per il resto è rivoluzione tra i pali. Ieri è stata trovata l’intesa tra la Juventus e il Wolfsburg per il prestito con diritto di riscatto del portiere polacco, che resterebbe legato al club bianconero fino al 2030 nel caso in cui venisse esercitata l’opzione al termine della stagione in prestito, un’operazione dal costo complessivo di 12 milioni.

Il ruolo di Grabara nella Juve di Spalletti

Grabara è atteso oggi per le consuete visite al J Medical alle quali seguiranno il passaggio in sede alla Continassa per la firma sul contratto. Inizialmente partirà da secondo alle spalle di Vicario per una questione di tempistiche e anche perché Spalletti dovrà cominciare a conoscerlo e poi a valutarlo. Dopo una stagione complessa per i portieri, la Juve ha bisogno di garanzie, specialmente nel ruolo, dunque Vicario in questo senso avrà bisogno della massima fiducia e, di conseguenza, di continuità.

Ma Grabara è un profilo di primo piano e dal curriculum internazionale: al lungo andare, potrà davvero giocarsi il posto alla pari con il portiere azzurro se la giocherà con Vicario. Giuntoli avrebbe voluto portare con sé l’estremo difensore della Nazionale polacca già in passato e pure di recente all’Atalanta, per affiancare a Carnesecchi un profilo in grado di raccoglierne il testimone in futuro.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Szczesny sponsor

Referenze autorevoli sono arrivate da un illustre connazionale, l’ex bianconero Szczesny, che ne ha parlato molto bene sia alla dirigenza sia allo staff tecnico. Niente male come “sponsor”... Con l’arrivo di Grabara in prestito con diritto di riscatto, c’è il via libera per il trasferimento di Perin oggi al Palermogià domenica sera a Frosinone il portiere ha salutato tutti e in giornata comincerà la nuova avventura. Dopo aver inizialmente tenuto piuttosto alte le richieste, la Juve si “accontenta” di una cifra attorno ai 500 mila euro, mentre Perin sottoscriverà un contratto triennale con il club rosanero: così Pippo Inzaghi potrà contare sul nuovo numero 1 titolare per puntare dritto alla promozione in Serie A.

 

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Di Gregorio al Bournemouth: accordo e formula del trasferimento

Finita anche l’avventura alla Juventus di Di Gregorio: ieri, al mattino presto, l’ex portiere di Monza, Pordenone e Novara era all’aeroporto di Caselle alla volta dell’Inghilterra, direzione Bournemouth, dove cercherà il rilancio: l’accordo tra la società bianconera e il club di Premier League prevede un diritto di riscatto fissato a 14 milioni di euro, opzione per l’acquisto esercitabile dal club inglese nel giugno del prossimo anno. Ma con una specifica particolarità: nel caso in cui il Bournemouth dovesse decidere di non far scattare tale diritto di riscatto, sarebbe comunque tenuto a versare un milione e mezzo di euro alla Juve, come se si trattasse di una sorta di penale.

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TORINO - Una settimana esatta alla chiusura del mercato e la Juventus accelera in un reparto completamente ribaltato nel mese di agosto. Via Di Gregorio e Perin, dentro Vicario e Grabara, che contenderà il posto all’azzurro: resta Pinsoglio a fare il terzo, per il resto è rivoluzione tra i pali. Ieri è stata trovata l’intesa tra la Juventus e il Wolfsburg per il prestito con diritto di riscatto del portiere polacco, che resterebbe legato al club bianconero fino al 2030 nel caso in cui venisse esercitata l’opzione al termine della stagione in prestito, un’operazione dal costo complessivo di 12 milioni.

Il ruolo di Grabara nella Juve di Spalletti

Grabara è atteso oggi per le consuete visite al J Medical alle quali seguiranno il passaggio in sede alla Continassa per la firma sul contratto. Inizialmente partirà da secondo alle spalle di Vicario per una questione di tempistiche e anche perché Spalletti dovrà cominciare a conoscerlo e poi a valutarlo. Dopo una stagione complessa per i portieri, la Juve ha bisogno di garanzie, specialmente nel ruolo, dunque Vicario in questo senso avrà bisogno della massima fiducia e, di conseguenza, di continuità.

Ma Grabara è un profilo di primo piano e dal curriculum internazionale: al lungo andare, potrà davvero giocarsi il posto alla pari con il portiere azzurro se la giocherà con Vicario. Giuntoli avrebbe voluto portare con sé l’estremo difensore della Nazionale polacca già in passato e pure di recente all’Atalanta, per affiancare a Carnesecchi un profilo in grado di raccoglierne il testimone in futuro.

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