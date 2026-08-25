Yildiz, l’infortunio col Frosinone: il 10 Juve e il pestone sul piede sinistro

Un fulmine a ciel sereno, una notizia di quelle che non possono lasciare indifferenti. Infortunio per Kenan Yildiz , con la frattura incompleta al piede sinistro che lo costringerà a stare fuori per diverso tempo e a lasciare la Juventus e Spalletti senza il suo uomo di riferimento. La testa è ovviamente già alle modalità e tempi di recupero , su cui non si lascerà nulla al caso. Ma qual è stata la dinamica nella gara col Frosinone che ha portato all'infortunio del numero 10?

L'intervento di Calò

L'altra possibilità, quella più probabile, è quella relativa al minuto 59 e 50 secondi del match dello Stirpe. Locatelli recupera palla anticipando Bracaglia, McKennie con la punta anticipa Cichella e riesce a dare la sfera a Yildiz, che parte palla al piede cercando di velocizzare la ripartenza Mentre il 10 scarica il pallone a destra direzione Conceicao, nel tentativo di fermarlo Calò entra in ritardo e gli rifila un colpo sul piede sinistro. Yildiz rimane a terra intento ad osservare il continuo dell'azione, con il compagno che però non riesce ad arrivare alla conclusione. Ed è probabilmente quello l'episodio che ha portato all'infortunio del turco, che dovrà così stare fermo per diverso tempo.

La reazione dei tifosi Juve

A quel punto Yildiz ha continuato a giocare per altri 7', prima che Spalletti optasse per un triplo cambio (fuori lui, Conceicao e Cambiaso per Boga, Zhegrova e Celik). Evidentemente il dolore è arrivato successivamente, le notizie poi non di certo positive. Un infortunio che ovviamente è stato accolto con sorpresa e amarezza dai tifosi bianconeri. C'è chi si arrabbia e dice "Yildiz si infortuna così, gli arbitri in Italia così tanto i giocatori che nemmeno viene fischiato fallo a Calò, figuriamoci l'ammonizione...", chi invece "Mamma mia che inizio di stagione. Ogni volta non ci facciamo mancare nulla. Sempre a noi". Qualcuno invece pensa al mercato, tra chi invoca un nuovo arrivo e chi sottolinea "A questo punto va tenuto uno tra Licina e Nico Gonzalez". Ed effettivamente quella della permanenza di Nico non è assolutamente ipotesi da escludere.

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