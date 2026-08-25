Spalletti scontento, discorso alla Juve: chi lo ha deluso di più e un concetto fino allo sfinimento

TORINO - Alla Continassa non sono volati gli stracci. Anche perché già ieri mattina Luciano Spalletti e i giocatori avevano compreso la portata del problema al piede di Kenan Yildiz: un guaio, che ha fatto sì che tutti abbiano fatto quadrato intorno al numero 10. La partita di Frosinone, però, dei segni li ha lasciati, soprattutto nel modo in cui la Juve ha rischiato di subire l’incredibile beffa dell’1-1 nonostante il volume di occasioni da gol create sin dalle prime battute. Spalletti non era contento. Dell’approccio collettivo, sì, ma soprattutto dell’impatto dei cambi: tutti insufficienti, chi più chi meno. L’ha rimarcato al centro sportivo e si aspetta un’inversione di tendenza.
Spalletti, l'avviso ai naviganti
Anche dai nuovi: il discorso fatto ieri è valso come avviso ai naviganti per il gruppo e non solo come reprimenda nei confronti di chi è sceso in campo nel secondo tempo dello Stirpe. Tra i più deludenti, ovviamente, non può che spiccare Andrea Cambiaso.
Soprattutto in relazione alle qualità che ha: Celik ha fatto molto meglio e nel momento in cui l’italiano ha rimpiazzato il turco la Juve ha perso misure e riferimenti, concedendo campo ad un Frosinone improvvisamente più arrembante.
Celik e il posto di Cambiaso
La mossa di Celik dall’inizio doveva servire a spronare il compagno. Spalletti si aspettava una reazione, che però non è arrivata. Così l’ex Roma già contro il Parma potrebbe ottenere nuovamente una maglia da titolare: per come ha interpretato il ruolo, anche in fase offensiva, e per il modo in cui si sta inserendo all’interno dei meccanismi tattici. Cambiaso sa di essere in ritardo e non ha neppure il mercato come fonte di distrazione, visto che gli interessamenti degli scorsi mesi per lui non si sono mai tradotti in un’offerta. La panchina dello Stirpe non è una bocciatura, ma un segnale: i rinforzi hanno portato più competitività e per tenersi il posto deve sgomitare. Celik, del resto, ha già dimostrato di poterlo rimpiazzare. Tuttavia, non ha deluso soltanto Cambiaso. Anzi, anche Boga e Zhegrova gli fanno compagnia.
Boga e Zhegrova
Spalletti chiedeva a entrambi maggiore cattiveria nello scatto: quando hanno la palla, devono alzare la testa e provare a creare i presupposti per far male. Per legittimare un risultato che la Juve aveva in pugno e che improvvisamente il Frosinone è riuscito a rimettere in discussione. L’ivoriano è mancato in termini di cattiveria, il kosovaro invece si è nascosto: su 24 tocchi è riuscito a perdere 5 palloni (dati Sofascore).
Poco presente quando la Juve attaccava da destra e infinitamente meno incisivo di Conceiçao: gli manca precisione sotto porta, ma la produzione offensiva resta notevole. Tanto da spingere Spalletti a toglierlo dal mercato senza mezzi termini: «Per me è assolutamente incedibile». La differenza di impatto rispetto a Zhegrova, poi, continua ad essere abissale. Male davanti, male anche in mezzo al campo.
Koopmeiners, Spalletti spiazzato
Lucio è rimasto spiazzato pure da Koopmeiners: un quarto d’ora vuoto da parte dell’olandese. Impietoso il confronto con Douglas Luiz, che sta facendo di tutto per emergere, per uscire dalle sabbie mobili nelle quali era piombato nelle ultime due stagioni dopo l’esplosione all’Aston Villa. Spalletti con Koop le ha tentate davvero tutte sin dalle prime apparizioni: le risposte più convincenti le ha regalate da braccetto sinistro della difesa a tre, ma con l’approdo alla Continassa di Jhon Lucumi il tecnico ha colmato la lacuna d’impostazione dietro.
Non resta che attendere gli sviluppi di mercato, che potrebbero portare l’ex Atalanta lontano da Torino anche in prestito. Lucio pretende di più da tutti: altri cali come quello di Frosinone rischiano di costare cari. E di portare negatività in una fase in cui la Juve ha bisogno di equilibrio per tornare ad essere credibile. L’ha ripetuto allo sfinimento anche ieri alla Continassa, dopo aver battuto su questo tasto già in avvicinamento all’esordio in Serie A. Lo spavento, però, può servire più delle parole.
TORINO - Alla Continassa non sono volati gli stracci. Anche perché già ieri mattina Luciano Spalletti e i giocatori avevano compreso la portata del problema al piede di Kenan Yildiz: un guaio, che ha fatto sì che tutti abbiano fatto quadrato intorno al numero 10. La partita di Frosinone, però, dei segni li ha lasciati, soprattutto nel modo in cui la Juve ha rischiato di subire l’incredibile beffa dell’1-1 nonostante il volume di occasioni da gol create sin dalle prime battute. Spalletti non era contento. Dell’approccio collettivo, sì, ma soprattutto dell’impatto dei cambi: tutti insufficienti, chi più chi meno. L’ha rimarcato al centro sportivo e si aspetta un’inversione di tendenza.
Spalletti, l'avviso ai naviganti
Anche dai nuovi: il discorso fatto ieri è valso come avviso ai naviganti per il gruppo e non solo come reprimenda nei confronti di chi è sceso in campo nel secondo tempo dello Stirpe. Tra i più deludenti, ovviamente, non può che spiccare Andrea Cambiaso.
Soprattutto in relazione alle qualità che ha: Celik ha fatto molto meglio e nel momento in cui l’italiano ha rimpiazzato il turco la Juve ha perso misure e riferimenti, concedendo campo ad un Frosinone improvvisamente più arrembante.