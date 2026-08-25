Spalletti scontento, discorso alla Juve: chi lo ha deluso di più e un concetto fino allo sfinimento

Celik e il posto di Cambiaso

La mossa di Celik dall’inizio doveva servire a spronare il compagno. Spalletti si aspettava una reazione, che però non è arrivata. Così l’ex Roma già contro il Parma potrebbe ottenere nuovamente una maglia da titolare: per come ha interpretato il ruolo, anche in fase offensiva, e per il modo in cui si sta inserendo all’interno dei meccanismi tattici. Cambiaso sa di essere in ritardo e non ha neppure il mercato come fonte di distrazione, visto che gli interessamenti degli scorsi mesi per lui non si sono mai tradotti in un’offerta. La panchina dello Stirpe non è una bocciatura, ma un segnale: i rinforzi hanno portato più competitività e per tenersi il posto deve sgomitare. Celik, del resto, ha già dimostrato di poterlo rimpiazzare. Tuttavia, non ha deluso soltanto Cambiaso. Anzi, anche Boga e Zhegrova gli fanno compagnia.