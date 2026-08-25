Sorteggio Europa League: data e orario, fascia Juve, come si definiranno le 4 urne, possibili avversari

Il campionato è già cominciato, a brevissimo toccherà alle coppe europee. La Juve, reduce dal successo all'esordio in Serie A contro il Frosinone e pronta a far fronte al problema dell'infortunio di Kenan Yildiz, conoscerà le proprie avversarie di Europa League in questa settimana, precisamente venerdì 28 agosto a partire dalle ore 13. Ma qual è il quadro della situazione nella competizione in questo momento? Di seguito tutto quello che c'è da sapere.
Juve in Europa League: le date
Innanzitutto le date: l'Europa League comincerà il 16-17 settembre. Il regolamento prevede un girone unico, esattamente come la Champions, con ogni squadra che disputerà 8 partite contro 8 squadre differenti (4 match in casa e 4 in trasferta). Queste le date del girone, prima di arrivare alla fase ad eliminazione diretta.
- 1ª giornata: 16-17 settembre 2026
- 2ª giornata: 15 ottobre 2026
- 3ª giornata: 22 ottobre 2026
- 4ª giornata: 5 novembre 2026
- 5ª giornata: 26 novembre 2026
- 6ª giornata: 10 dicembre 2026
- 7ª giornata: 21 gennaio 2027
- 8ª giornata: 28 gennaio 2027
La situazione squadre
Ad oggi ci sono già 17 squadre su 36 sicure di giocare l'Europa League. La definizione finale delle urne, e dunque dei possibili avversari della Juve nel giorne unico, non è ancora completa al momento. Delle 19 squadre mancanti, 12 saranno promosse dai playoff (i match di ritorno sono in programma tutti giovedì 27 agosto), mentre le restanti 7 saranno le perdenti degli spareggi di Champions League (gare di ritorno tra mercoledì 25 e giovedì 26 agosto). Al momento, considerando tutti i fattori, la situazione delle quattro urne dell'Europa League non è ancora definita per i motivi di cui sopra.
I quattro POT
Dunque, come detto, il quadro verrà definito entro giovedì. Di seguito la situazione attuale dei POT: in grassetto i club già certi di partecipare, gli altri sono piazzati lì per il ranking ipotizzando un eventuale superamento turno dei playoff (fonte Football Rankings). Ranking che, ovviamente, decide il posizionamento nelle varie urne ed è rappresentato dalla cifra al fianco delle squadre nelle parentesi.
POT1: Bayer Leverkusen (Germania, 105.000); Benfica (Portogallo, 90.000), Juventus (Italia, 72.250); Milan (Italia, 66.000); Az Alkmaar (Olanda, 62,875); Olympiacos (Grecia, 62.250); Fenerbahce (Turchia, 57.750); Real Sociedad (Spagna, 57.000); Marsiglia (Francia, 54.000).
POT2: Ferencvaros (Ungheria, 51.250); Union SG (Belgio, 48.000); Crvena Zvezda (Serbia, 46.500); Dinamo Zagabria (Croazia, 46.500); Salisburgo (Austria, 45.000); Sparta Praga (Repubblica Ceca, 38.250); Slovan Bratislava (Slovacchia, 36.000); Stade Rennais (Francia, 35.000); Anderlecht (Belgio, 30.750).
POT3: Sturm Graz (Austria, 28.000); Lech Poznan (Polonia, 27.250); Crystal Palace (Inghilterra, 23.903); Bournemouth (Inghilterra, 23.903); Sunderland (Inghilterra, 23.903); Jagiellonia (Polonia, 22.000); Lask (Austria, 21.000); Celta Vigo (Spagna, 19.409); Hoffenheim (Germania, 18.580)
POT4: Besiktas (Turchia, 15.500); Torreense (Portogallo, 14.633); NEC Nijmegen (Olanda, 13.585); Sint-Truiden (Belgio, 12.450); U Craiova (Romania, 10.500); Ofi Creta (Grecia, 9.682); Lillestrom (Norvegia, 8.247); Levski Sofia (Bulgaria, 7.000); Sabah (Azerbaigian, 6.000).
Playoff, si aspettano le gare di ritorno
Le uniche squadre certe delle fascia 1 sono: Bayer Leverkusen (Germania), Juventus (Italia), Milan (Italia), AZ Alkmaar (Olanda), Olympiacos (Grecia). Giovedì 27 agosto intanto si disputeranno le sfide playoff di ritorno dalle quali si evincerà il quadro definitivo delle qualificate in Europa League. Le gare di andata si sono giocate giovedì scorso, 20 agosto, con i seguenti risultati maturati sul campo (in grassetto le teste di serie):
- Trabzonspor-Ferencvaros 0-1
- Universitatea Craiova-Ararat 1-1
- Sint Truiden-Omonia Nicosia 1-0
- Stella Rossa-Viktoria Plzen 3-0
- KF Egnatia-Lillestrom 0-0
- Jagiellonia-Iberia Tbilisi 4-0
- Mjallby-Salisburgo 0-1
- Kairat Almaty-Anderlecht 0-3
- Lech Poznan-Thun 7-0
- Besiktas-Kauno Zalgiris 3-0
- Benfica-Aarhus 3-1
- OFI Creta-CSKA Sofia 3-0
Juve e i possibili incroci... con gli ex
La Juventus partecipa all'Europa League cominciando nel POT1 e con la voglia di arrivare fino in fondo alla competizione. Un torneo nel quale la squadra di Luciano Spalletti, in attesa della definizione del quadro, potrebbe anche trovare diversi ex sulla propria strada. A partire dall'ultimo calciatore che ha salutato, Michele Di Gregorio: il portiere è stato ufficializzato stamattina al Bournemouth, e chissà che non possa subito ritrovare i bianconeri sulla propria strada.
Ma non solo: dovesse qualificarsi (cosa molto probabile avendo vinto il playoff d'andata per 3-0), il Besiktas di Dusan Vlahovic rischia di affrontare la Juve nel torneo. Il serbo, protagonista nelle ultime ore per un calcio di rigore non concesso in campionato con annesso durissimo comunicato del club sull'arbitraggio, potrebbe subito affrontare il suo passato dopo l'addio a parametro zero. Possibili corsi e ricorsi storici a tinte bianconere.
Il campionato è già cominciato, a brevissimo toccherà alle coppe europee. La Juve, reduce dal successo all'esordio in Serie A contro il Frosinone e pronta a far fronte al problema dell'infortunio di Kenan Yildiz, conoscerà le proprie avversarie di Europa League in questa settimana, precisamente venerdì 28 agosto a partire dalle ore 13. Ma qual è il quadro della situazione nella competizione in questo momento? Di seguito tutto quello che c'è da sapere.
Juve in Europa League: le date
Innanzitutto le date: l'Europa League comincerà il 16-17 settembre. Il regolamento prevede un girone unico, esattamente come la Champions, con ogni squadra che disputerà 8 partite contro 8 squadre differenti (4 match in casa e 4 in trasferta). Queste le date del girone, prima di arrivare alla fase ad eliminazione diretta.
- 1ª giornata: 16-17 settembre 2026
- 2ª giornata: 15 ottobre 2026
- 3ª giornata: 22 ottobre 2026
- 4ª giornata: 5 novembre 2026
- 5ª giornata: 26 novembre 2026
- 6ª giornata: 10 dicembre 2026
- 7ª giornata: 21 gennaio 2027
- 8ª giornata: 28 gennaio 2027
La situazione squadre
Ad oggi ci sono già 17 squadre su 36 sicure di giocare l'Europa League. La definizione finale delle urne, e dunque dei possibili avversari della Juve nel giorne unico, non è ancora completa al momento. Delle 19 squadre mancanti, 12 saranno promosse dai playoff (i match di ritorno sono in programma tutti giovedì 27 agosto), mentre le restanti 7 saranno le perdenti degli spareggi di Champions League (gare di ritorno tra mercoledì 25 e giovedì 26 agosto). Al momento, considerando tutti i fattori, la situazione delle quattro urne dell'Europa League non è ancora definita per i motivi di cui sopra.