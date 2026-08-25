Sorteggio Europa League: data e orario, fascia Juve, come si definiranno le 4 urne, possibili avversari

Il campionato è già cominciato, a brevissimo toccherà alle coppe europee. La Juve , reduce dal successo all'esordio in Serie A contro il Frosinone e pronta a far fronte al problema dell'infortunio di Kenan Yildiz , conoscerà le proprie avversarie di Europa League in questa settimana, precisamente venerdì 28 agosto a partire dalle ore 13. Ma qual è il quadro della situazione nella competizione in questo momento? Di seguito tutto quello che c'è da sapere.

1ª giornata: 16-17 settembre 2026

2ª giornata: 15 ottobre 2026

3ª giornata: 22 ottobre 2026

4ª giornata: 5 novembre 2026

5ª giornata: 26 novembre 2026

6ª giornata: 10 dicembre 2026

7ª giornata: 21 gennaio 2027

8ª giornata: 28 gennaio 2027

La situazione squadre

Ad oggi ci sono già 17 squadre su 36 sicure di giocare l'Europa League. La definizione finale delle urne, e dunque dei possibili avversari della Juve nel giorne unico, non è ancora completa al momento. Delle 19 squadre mancanti, 12 saranno promosse dai playoff (i match di ritorno sono in programma tutti giovedì 27 agosto), mentre le restanti 7 saranno le perdenti degli spareggi di Champions League (gare di ritorno tra mercoledì 25 e giovedì 26 agosto). Al momento, considerando tutti i fattori, la situazione delle quattro urne dell'Europa League non è ancora definita per i motivi di cui sopra.