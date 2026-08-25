Michele Di Gregorio saluta la Juventus. Il portiere, partito ieri per l'Inghilterra, è ufficialmente un nuovo calciatore del Bournemouth. Dopo la difficile stagione scorsa i bianconeri hanno deciso di optare per un cambio tra i pali, con Guglielmo Vicario già in campo nella prima di campionato contro il Frosinone. La Juve, con una nota ufficiale, ha annunciato la partenza dell'ex Monza.
Juve, Di Gregorio al Bournemouth: è ufficiale
Così il club bianconero ha comunicato la separazione dal classe 1997: "Michele Di Gregorio saluta la Juventus dopo due stagioni in bianconero. Arrivato alla Juventus nell’estate del 2024, dopo aver esordito il 19 agosto nel successo per 3-0 contro il Como all’Allianz Stadium, Michele Di Gregorio ha collezionato in bianconero 84 presenze in tutte le competizioni. Ora, per Michele, inizia una nuova tappa della sua carriera in Inghilterra. In bocca al lupo, Michele!". Il portiere va al club di Premier League con la formula del prestito con diritto di riscatto.
Cifre e modalità del trasferimento
La Juventus tramite i suoi canali ufficiali ha reso note anche le cifre dell'affare: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società AFC Bournemouth per la cessione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Michele Di Gregorio a fronte di un corrispettivo di € 1,3 milioni; tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 0,8 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Inoltre, l’accordo prevede la facoltà da parte del Bournemouth di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore a fronte di un ulteriore corrispettivo di € 12,7 milioni, pagabili in tre esercizi; tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 1,5 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi".
"Ho percepito l'ambizione"
Al sito ufficiale del Bournemouth arrivano anche le prime dichiarazioni di Di Gregorio come nuovo giocatore dei Cherries: "Sono molto felice di essere qui. Questo è un momento molto importante per me ed è per questo che penso che la decisione di venire qui a Bournemouth sia stata quella giusta. Ho percepito il desiderio del club di avermi qui e ho colto l’ambizione che questa società ha di continuare a crescere e a fare grandi cose. La Premier League è il campionato più bello del mondo. È un onore per me essere qui e avere la possibilità di giocare a un livello così alto". Tiago Pinto, President of Football Operations del Bournemouth, ha commentato: “Michele è un portiere dotato di eccellenti qualità e di una preziosa esperienza ai massimi livelli. Ha costantemente dimostrato le sue capacità in Serie A e nelle competizioni europee, e crediamo che sarà un ottimo acquisto per la nostra rosa”.
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