Cifre e modalità del trasferimento

La Juventus tramite i suoi canali ufficiali ha reso note anche le cifre dell'affare: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società AFC Bournemouth per la cessione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Michele Di Gregorio a fronte di un corrispettivo di € 1,3 milioni; tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 0,8 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Inoltre, l’accordo prevede la facoltà da parte del Bournemouth di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore a fronte di un ulteriore corrispettivo di € 12,7 milioni, pagabili in tre esercizi; tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 1,5 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi".

"Ho percepito l'ambizione"

Al sito ufficiale del Bournemouth arrivano anche le prime dichiarazioni di Di Gregorio come nuovo giocatore dei Cherries: "Sono molto felice di essere qui. Questo è un momento molto importante per me ed è per questo che penso che la decisione di venire qui a Bournemouth sia stata quella giusta. Ho percepito il desiderio del club di avermi qui e ho colto l’ambizione che questa società ha di continuare a crescere e a fare grandi cose. La Premier League è il campionato più bello del mondo. È un onore per me essere qui e avere la possibilità di giocare a un livello così alto". Tiago Pinto, President of Football Operations del Bournemouth, ha commentato: “Michele è un portiere dotato di eccellenti qualità e di una preziosa esperienza ai massimi livelli. Ha costantemente dimostrato le sue capacità in Serie A e nelle competizioni europee, e crediamo che sarà un ottimo acquisto per la nostra rosa”.

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