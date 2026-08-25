Come Vlahovic…Di Gregorio e il gesto social che scatena le reazioni dei tifosi Juve

Di Gregorio vola in Premier League e 'cancella' letteralmente la Juventus. Dopo due stagioni, l'ultima vissuta tra più bassi che alti, è arrivato il momento per lui di lasciare i bianconeri per andare a provare una nuova esperienza. L'ufficialità al Bournemouth è arrivata in mattinata e a colpire non è tanto questo, ma quanto ha fatto sui social. L'estremo difensore ha fatto come Vlahovic ed eliminato i post con la maglia della Vecchia Signora scatenando anche l'ira dei tifosi.
Di Gregorio come Vlahovic... 'cancella' la Juve
Lo ha fatto Vlahovic qualche settimana fa dopo la firma col Besiktas e lo ha seguito anche Di Gregorio. Sul profilo social del portiere, infatti, appaiono soltanto tre post e tutti relativi alla nuova avventura in Inghilterra con la maglia del Bournemouth. Una situazione particolare dettata, probabilmente, anche da quanto successo sul campo nell'ultimo anno e con le aspre critiche nei suoi confronti.
Tanti gli errori che sono costati punti importanti alla Juve, tutte situazioni che i tifosi non gli hanno perdonato. In estate la scelta della società di puntare su altri profili, come Vicario e, ora, anche quello di Grabara (arrivato dopo i saluti di Perin).
La reazione dei tifosi
E anche le reazioni dei tifosi sotto al post della Juve sull'ufficialità della cessione di Di Gregorio danno un indirizzo chiaro del pensiero generale: "Abbiamo pagato 20 milioni per questo tizio, ora è un miracolo se lo riscattano..." scrive un utente. E chi invece sottolinea se "Possiamo chiedere i danni a chi lo ha voluto e a chi lo ha acquistato?". Mentre un altro dice: "Oggi è un bel giorno". E anche chi indica il posto come "il migliore dell'anno". Insomma l'estremo difensore non ha lasciato un buon ricordo ai tifosi bianconeri.
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