Come Vlahovic…Di Gregorio e il gesto social che scatena le reazioni dei tifosi Juve

Di Gregorio vola in Premier League e 'cancella' letteralmente la Juventus . Dopo due stagioni, l'ultima vissuta tra più bassi che alti, è arrivato il momento per lui di lasciare i bianconeri per andare a provare una nuova esperienza. L'ufficialità al Bournemouth è arrivata in mattinata e a colpire non è tanto questo, ma quanto ha fatto sui social. L'estremo difensore ha fatto come Vlahovic ed eliminato i post con la maglia della Vecchia Signora scatenando anche l'ira dei tifosi.

Lo ha fatto Vlahovic qualche settimana fa dopo la firma col Besiktas e lo ha seguito anche Di Gregorio . Sul profilo social del portiere, infatti, appaiono soltanto tre post e tutti relativi alla nuova avventura in Inghilterra con la maglia del Bournemouth. Una situazione particolare dettata, probabilmente, anche da quanto successo sul campo nell'ultimo anno e con le aspre critiche nei suoi confronti.

Tanti gli errori che sono costati punti importanti alla Juve, tutte situazioni che i tifosi non gli hanno perdonato. In estate la scelta della società di puntare su altri profili, come Vicario e, ora, anche quello di Grabara (arrivato dopo i saluti di Perin).

La reazione dei tifosi

E anche le reazioni dei tifosi sotto al post della Juve sull'ufficialità della cessione di Di Gregorio danno un indirizzo chiaro del pensiero generale: "Abbiamo pagato 20 milioni per questo tizio, ora è un miracolo se lo riscattano..." scrive un utente. E chi invece sottolinea se "Possiamo chiedere i danni a chi lo ha voluto e a chi lo ha acquistato?". Mentre un altro dice: "Oggi è un bel giorno". E anche chi indica il posto come "il migliore dell'anno". Insomma l'estremo difensore non ha lasciato un buon ricordo ai tifosi bianconeri.

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