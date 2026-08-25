Sankt Polten-Juventus: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv la Women Champions League

La Juve Women volerà in Austria per disputare l'andata contro il Sankt Polten e provare a conquistare il pass per la prossima Champions League. Le bianconere scenderanno in campo alle 20:45 al Voithplatz per la prima delle due sfide contro le austriache. La gara sarà possibile seguirla sul canale Juventus Play e sul canale ufficiale Youtube della Juventus. In alternativa è possibile seguire la diretta testuale su Tuttosport.com.

I precedenti

Il primo confronto tra Juventus e SKN St. Polten risale al 21 agosto 2021, quando le due formazioni si affrontarono nel percorso di qualificazione alla Women's Champions League. Davanti al proprio pubblico, le bianconere conquistarono una convincente vittoria per 4-1, mettendo subito in discesa la sfida. A trascinare la squadra fu Barbara Bonansea, autrice di una doppietta, mentre completarono il tabellino Cristiana Girelli e Lina Hurtig. Quel successo rappresentò uno dei primi tasselli di una stagione europea memorabile per la Juventus, capace di arrivare fino ai quarti di finale. Il secondo appuntamento è invece molto più recente e porta la data del 9 dicembre 2025. In Austria, nella League Phase dell'edizione 2025/26, la formazione bianconera si impose con un netto 5-0. A segno andarono Amalie Vangsgaard, Tatiana Pinto e Paulina Krumbiegel, mentre Girelli firmò una doppietta dal dischetto. Il bilancio complessivo è dunque perfetto: due partite, due vittorie e un parziale di 9 gol realizzati contro appena uno incassato.

Le probabili formazioni

St. Polten: Schluter, Nagy, Lemesova, Klein; Krizaj, Laino, Rukavina, Ebert; Matavkova, Aagaard, Vago. All. Lisa Alzner.

Juve Women: De Jong, Lenzini, Salvai, Rosucci, Carbonell; Bartel, Schatzer, Pinto; Godo, Redondo, Serturini. All. Guerrero.

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