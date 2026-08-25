Novità Juve, cambio interno: il nuovo ingresso arriva dal mondo del tennis

Scambio di poltrone nel consiglio di amministrazione della Juventus. Come comunicato dalla società sui propri canali ufficiali, Marina Storti sarà la nuova consigliera nominata dal cda bianconero. Già amministratore delegato di WTA Ventures, società nata dalla collaborazione tra l'associazione delle tenniste femministe e la finanziaria CVC Capital Partners allo scopo di promuovere nuove iniziative commerciali del tennis femminile, Storti - che al momento della cooptazione non detiene azioni della società - subentra alla dimissionaria Kerstin Andrea Lutz, le cui dimissioni erano state rassegnate il 25 giugno 2026 e che resterà in carica fino alla prossima assemblea degli azionisti. L'ultima assemblea del 7 novembre 2025 aveva ridefinito la composizione del consiglio composto da nove membri, il cui termine del mandato era stato fissato al 30 giugno 2028, data in cui l'assemblea sarà indetta per approvare il bilancio societario. Dal 7 novembre, sono dunque due i cambiamenti che hanno interessato il cda considerata la precedente partenza di Damien Comolli, poi sostituito da Giovanni Carnevali nel ruolo di amministratore delegato e direttore generale. Tornando a Storti, il suo curriculum racconta oltre vent'anni di esperienza nel settore della comunicazione dello sport, nello specifico in ambito tv e streaming. Laureata con lode in Communications Studies presso l'Università di Londra Est e specializzata in Media & Communication presso la Goldsmiths di Londra, Storti si è occupata di diritti media, sponsorizzazioni e asset commerciali della Wta. In precedenza, ha ricoperto l'ingarico di Managing Director nel consiglio di amministrazione di Now, la piattaforma sreaming di Sky.