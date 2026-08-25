Miretti al Besiktas avvicina Kessie alla Juve: formula e cifre dell'operazione

La Juventus è sempre più vicina a definire la cessione di Fabio Miretti al Besiktas. Dopo il forte ritorno dei giorni scorsi, il club turco è pronto a mettere a segno un nuovo colpo in entrata, fortemente voluto dal nuovo allenatore Vincenzo Italiano. La trattativa è ormai alle battute finali e sarà importante anche per i bianconeri. Una volta formalizzata la cessione dell'italiano, Giovanni Carnevali e Frederic Massara potranno procedere con la chiusura per lo svincolato Franck Kessie, primo nome per il centrocampo di Luciano Spalletti. L'ivoriano ha dato priorità alla Juventus, rifiutando i tanti milioni messi sul tavolo dai club arabi.

Miretti-Besiktas: formule e cifre dell'operazione Dopo Dusan Vlahovic (volato in Turchia terminato il contratto con la Vecchia Signora), il Besiktas è ormai vicinissimo anche a Fabio Miretti. La trattativa tra il club turco e la Juventus è ormai giunta alle battute finali. Il classe 2003 - che in un primo momento aspettava una soluzione italiana - ha dato l'ok al trasferimento, anche grazie al forte pressing di Vincenzo Italiano che ha spinto per portarlo in Turchia. Il Besiktas acquisterà Fabio Miretti in prestito con opzione di acquisto. Una volta sistemati gli ultimi dettagli burocratici, il ventitreenne volerà alla volta della Turchia per le visite mediche e la firma sul contratto. La Juventus spera di mettere a segno un'importante plusvalenza, visto che il classe 2003 è un prodotto del vivaio. In questa finestra di mercato, i bianconeri chiedevano 10-15 milioni di euro per lasciarlo partire. Dopo una lunga trafila nelle giovanili bianconere, Miretti ha collezionato 106 presenze con la prima squadra, impreziosite anche da 3 gol (uno contro il Sassuolo nella passata stagione) e 8 assist.

Si sblocca Kessie La cessione di Miretti, unita a quella di Adzic al Sassuolo e alla risoluzione di Arthur, permetterà alla Juventus di poter accelerare per chiudere il colpo Franck Kessie. L'ex Milan è da sempre l'unico grande obiettivo per migliorare il centrocampo bianconero e porterebbe sostanza, fisicità e leadership a un reparto pieno di punti interrogativi. Adesso l'affondo decisivo inizia a essere sempre più vicino. Attualmente svincolato, l'ivoriano si sta allenando da solo, aspettando la Juventus. Le parti è stato già raggiunto da tempo un accordo di massima, che deve essere solo formalizzato. Poi Spalletti avrà - finalmente - il suo nuovo centrocampista. WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE