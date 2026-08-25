Perin, addio strappalacrime alla Juve: "Crescere vuol dire anche questo, avere il coraggio..."

Si è ormai conclusa l'avventura di Mattia Perin alla Juventus. Il portiere classe 1992 lascia così i colori bianconeri dopo sette anni per trasferirsi al Palermo di Filippo Inzaghi in Serie B. Anche lui proverà a riportare la squadra rosanero in Serie A. Nel giorno in cui la Vecchia Signora ha accolto Kamil Grabara, sbarcato all'aeroporto Caselle in mattinata, arriva anche il saluto del portiere italiano, pronto a iniziare la sua nuova avventura lontana da Torino. Con un toccante post pubblicato su Instagram, Mattia Perin ha salutato la Vecchia Signora e i tifosi bianconeri, che hanno fatto il tifo per lui per gran parte della sua carriera.
Perin saluta la Juventus
"Ci sono luoghi che attraversi. E poi ci sono luoghi che, mentre li attraversi, cambiano chi sei. La Juventus per me è stata questo. Oggi, guardandomi indietro, mi accorgo che una parte dell’uomo che sono diventato si è sviluppata dentro questi anni. Perché il tempo non si misura nelle partite giocate, nelle vittorie o nei trofei. Ma nelle persone incontrate, nelle attese, nei silenzi, nelle delusioni che impari ad accettare e nelle volte in cui trovi dentro di te la forza di ricominciare", così inizia il lungo messaggio di Mattia Perin accompagnato dalla foto in bianco e nero della vittoria della Coppa Italia 2023/24.
Poi ha parlato dell'importanza di vestire la maglia bianconera: "Ho imparato che si può essere importanti anche senza essere sempre protagonisti. Che appartenere a qualcosa significa, a volte, mettere da parte se stessi.
Che la lealtà non ha bisogno di essere raccontata, perché vive nelle scelte che fai quando nessuno ti guarda. Con questa maglia ho conosciuto alcune delle emozioni più belle della mia carriera, ma anche momenti difficili. E oggi sono grato anche a quelli. Perché sono stati proprio quei momenti a costringermi a conoscermi davvero. Ho incontrato campioni immensi, ma soprattutto uomini. Persone con cui ho condiviso molto più di uno spogliatoio: giorni, pressioni, risate, sconfitte, vittorie, paure e sogni".
Il messaggio ai tifosi e al mondo Juve
Mattia Perin ha poi salutato il mondo Juve e tutte le persone che ha incontrato nei tanti anni a Torino: "A tutte le persone che lavorano ogni giorno alla Juventus, spesso lontano dagli occhi di tutti: grazie. Ci sono gesti, parole e attenzioni che magari sembrano piccoli mentre li vivi e che scopri quanto fossero grandi soltanto quando arriva il momento di salutarsi". E poi quello ai tifosi bianconeri: "E ai tifosi voglio dire una cosa semplice: ho sempre cercato di essere degno della maglia che indossavo. Non so se ci sono sempre riuscito, ma so di averla rispettata ogni singolo giorno".
Poi ha concluso: "Adesso arriva il momento di andare. E fa uno strano effetto scriverlo. Perché quando rimani tanto tempo in un posto smetti di chiederti quando finirà. Diventa semplicemente una parte della tua vita. Ma forse crescere significa anche questo: avere il coraggio di lasciare andare qualcosa che ami, senza per questo amarlo di meno. Non so cosa resterà di me nella storia della Juventus. Ma dentro di me la Juventus resterà per sempre. E quello, nessun addio potrà portarmelo via. Grazie, Juve. Fino alla fine".
Il saluto degli ex compagni
"A te peranza, mancherai tanto", ha scritto Carlo Pinsoglio. I due hanno condiviso tanti momenti a tinte bianconere. Oltre al terzo portiere, sono tanti i compagni e gli ex compagni che hanno salutato Mattia Perin sui social. "Grande fratello", ha scritto Miralem Pjanic, mentre Filip Kostic ha commentato il post con un cuore. Messaggi di gratitudine anche da parte degli ex Emre Can, Juan Cuadrado e Simone Pepe, che hanno inviato emoji di cuori.
Cuori anche da parte di Kenan Yildiz. "Grande", il commento di Edon Zhegrova. Gli ex bianconeri salutano Perin da tutto il mondo. "Ti voglio bene amico. Buona fortuna", è il messaggio di Alex Sandro. Anche Cudrig si è aggiunto ai saluti: "In bocca al lupo grande Matti". Anche un ex compagno in azzurro lo ha elogiato, Alessandro Florenzi. "Sei speciale amico mio, ti voglio bene", ha scritto l'ex Milan e Roma. Anche Arkadiusz Milik si è unito ai saluti. "Amico", ha scritto il polacco, accompagnando il messaggio con un cuore rosso. "In bocca al lupo Mattia", ha invece scritto Fabrizio Ravanelli.
I numeri e i trofei in bianconero
Mattia Perin è arrivato alla Juventus nell'estate del 2018 dal Genoa. In sette anni - in cui c'è stato anche un nuovo prestito proprio al club rossoblù - il classe 1992 ha collezionato 71 presenze tra tutte le competizioni, in cui ha portato a casa 30 clean sheet. L'ultima apparizione è avvenuta proprio nella prima giornata della stagione 2026/27, quando ha preso il posto di Vicario nei minuti finali della sfida di Frosinone. Con la Juventus, Mattia Perin ha vinto due scudetti (2018/19 e 2019/20), una Coppa Italia (nella stagione 2023/24) e una Supercoppa Italiana (nel 2018/19). Era titolare nella finale di Coppa Italia vinta contro l'Atalanta per 1-0 il 15 maggio del 2024.
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Si è ormai conclusa l'avventura di Mattia Perin alla Juventus. Il portiere classe 1992 lascia così i colori bianconeri dopo sette anni per trasferirsi al Palermo di Filippo Inzaghi in Serie B. Anche lui proverà a riportare la squadra rosanero in Serie A. Nel giorno in cui la Vecchia Signora ha accolto Kamil Grabara, sbarcato all'aeroporto Caselle in mattinata, arriva anche il saluto del portiere italiano, pronto a iniziare la sua nuova avventura lontana da Torino. Con un toccante post pubblicato su Instagram, Mattia Perin ha salutato la Vecchia Signora e i tifosi bianconeri, che hanno fatto il tifo per lui per gran parte della sua carriera.
Perin saluta la Juventus
"Ci sono luoghi che attraversi. E poi ci sono luoghi che, mentre li attraversi, cambiano chi sei. La Juventus per me è stata questo. Oggi, guardandomi indietro, mi accorgo che una parte dell’uomo che sono diventato si è sviluppata dentro questi anni. Perché il tempo non si misura nelle partite giocate, nelle vittorie o nei trofei. Ma nelle persone incontrate, nelle attese, nei silenzi, nelle delusioni che impari ad accettare e nelle volte in cui trovi dentro di te la forza di ricominciare", così inizia il lungo messaggio di Mattia Perin accompagnato dalla foto in bianco e nero della vittoria della Coppa Italia 2023/24.
Poi ha parlato dell'importanza di vestire la maglia bianconera: "Ho imparato che si può essere importanti anche senza essere sempre protagonisti. Che appartenere a qualcosa significa, a volte, mettere da parte se stessi.
Che la lealtà non ha bisogno di essere raccontata, perché vive nelle scelte che fai quando nessuno ti guarda. Con questa maglia ho conosciuto alcune delle emozioni più belle della mia carriera, ma anche momenti difficili. E oggi sono grato anche a quelli. Perché sono stati proprio quei momenti a costringermi a conoscermi davvero. Ho incontrato campioni immensi, ma soprattutto uomini. Persone con cui ho condiviso molto più di uno spogliatoio: giorni, pressioni, risate, sconfitte, vittorie, paure e sogni".