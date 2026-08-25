Perin, addio strappalacrime alla Juve: "Crescere vuol dire anche questo, avere il coraggio..."

"A te peranza, mancherai tanto", ha scritto Carlo Pinsoglio . I due hanno condiviso tanti momenti a tinte bianconere. Oltre al terzo portiere, sono tanti i compagni e gli ex compagni che hanno salutato Mattia Perin sui social. "Grande fratello", ha scritto Miralem Pjanic , mentre Filip Kostic ha commentato il post con un cuore. Messaggi di gratitudine anche da parte degli ex Emre Can , Juan Cuadrado e Simone Pepe , che hanno inviato emoji di cuori .

Cuori anche da parte di Kenan Yildiz. "Grande", il commento di Edon Zhegrova. Gli ex bianconeri salutano Perin da tutto il mondo. "Ti voglio bene amico. Buona fortuna", è il messaggio di Alex Sandro. Anche Cudrig si è aggiunto ai saluti: "In bocca al lupo grande Matti". Anche un ex compagno in azzurro lo ha elogiato, Alessandro Florenzi. "Sei speciale amico mio, ti voglio bene", ha scritto l'ex Milan e Roma. Anche Arkadiusz Milik si è unito ai saluti. "Amico", ha scritto il polacco, accompagnando il messaggio con un cuore rosso. "In bocca al lupo Mattia", ha invece scritto Fabrizio Ravanelli.

I numeri e i trofei in bianconero

Mattia Perin è arrivato alla Juventus nell'estate del 2018 dal Genoa. In sette anni - in cui c'è stato anche un nuovo prestito proprio al club rossoblù - il classe 1992 ha collezionato 71 presenze tra tutte le competizioni, in cui ha portato a casa 30 clean sheet. L'ultima apparizione è avvenuta proprio nella prima giornata della stagione 2026/27, quando ha preso il posto di Vicario nei minuti finali della sfida di Frosinone. Con la Juventus, Mattia Perin ha vinto due scudetti (2018/19 e 2019/20), una Coppa Italia (nella stagione 2023/24) e una Supercoppa Italiana (nel 2018/19). Era titolare nella finale di Coppa Italia vinta contro l'Atalanta per 1-0 il 15 maggio del 2024.

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