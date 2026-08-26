Yildiz, come sta moralmente e il silenzio Juve. E c'è un precedente Messi...

Kenan Yildiz si è fermato e con lui sembra essersi fermato anche il tempo alla Continassa. La mazzata dell’infortunio l’hanno presa anche i compagni, tutti particolarmente scossi. Il turco sa farsi voler bene e per questo i messaggi di solidarietà e la vicinanza dei giocatori non è mancata, così come il sostegno di tutto il mondo bianconero: dalla dirigenza al personale operativo quotidianamente all’interno del quartier generale. Pure la proprietà si è fatta sentire con il numero dieci e la sua famiglia: la Juve lo aspetterà a braccia aperte, rispettando una tabella di marcia che imporrà uno stop di circa 3 mesi. Anche i consulti di ieri a Torino fanno sì che venga imboccata una strada al momento inevitabile: quella dell’operazione al piede sinistro, vittima di una frattura incompleta, ma che comunque impone un intervento chirurgico.
Quando rientra Yildiz
Un passaggio necessario per far sì che Yildiz ritrovi il campo già nel mese di novembre: il ritorno al 100% della condizione - visto che paradossalmente anche il ginocchio sinistro beneficerà del riposo forzato dal pestone subito durante la sfida contro il Frosinone - sarà il vero regalo che la Juve si aspetta di scartare sotto l’albero di Natale. Il morale di Kenan non è quello dei giorni migliori, inevitabilmente: per come ha gestito le settimane estive post Mondiale sperava di avere subito un grandissimo impatto sulla stagione bianconera.
Invece, dopo appena una partita, si ritrova ai box per un periodo molto lungo. Un incidente di percorso che dovrà necessariamente fortificarlo: a 21 anni ha tutto il tempo per tornare il numero 10 che soprattutto nella prima parte della scorsa stagione ha folgorato le difese di mezza Italia e non solo.
Yildiz, silenzio Juve sull'infortunio
Di sicuro l’infortunio subito allo Stirpe è una grandissima seccatura per il progetto di rinascita sportiva di Yildiz - reduce da un 2026 avaro di soddisfazioni - che anche in mattinata svolgerà nuovi consulti per comprendere pienamente la gravità della frattura al quinto metatarso del piede sinistro. La Juve, nel frattempo, non si esprime ancora: fa quadrato intorno al giocatore e cerca di isolarlo dalla ridda di voci sui tempi di recupero. L’operazione, una volta sciolte tutte le residue riserve, può avvenire anche nel giro di poche ore. Dopodiché Kenan pianificherà con medici e fisioterapisti un percorso di recupero con ritmi serrati.
Il precedente Messi
Lo stanno rincuorando tutti alla Continassa: perché conoscono lo spessore del giocatore e il valore della persona, sempre al servizio della squadra. Anche la Nazionale turca, nel frattempo, segue passo dopo passo gli aggiornamenti relativi alle condizioni del piede sinistro di Yildiz: il ct Vincenzo Montella ha telefonato al giocatore e lo staff medico della Turchia è in costante contatto col personale sanitario bianconero.
Curiosità: anche Lionel Messi subì un infortunio simile a quello di Kenan. Bisogna tornare indietro di quasi 20 anni: l’argentino si fratturò il quinto metatarso del piede sinistro durante Barcellona–Real Zaragoza e di conseguenza venne operato dal Prof. Antoni Dalmau a Barcellona.
Tempi di recupero? Circa 3 mesi. Un cammino simile si sta prefigurando anche per Yildiz, determinato a tornare in campo nel più breve tempo possibile. Prendendo per mano una Juve che non vede l’ora di riaccoglierlo sul prato verde, l’habitat naturale di un numero 10 come lui.
Kenan Yildiz si è fermato e con lui sembra essersi fermato anche il tempo alla Continassa. La mazzata dell’infortunio l’hanno presa anche i compagni, tutti particolarmente scossi. Il turco sa farsi voler bene e per questo i messaggi di solidarietà e la vicinanza dei giocatori non è mancata, così come il sostegno di tutto il mondo bianconero: dalla dirigenza al personale operativo quotidianamente all’interno del quartier generale. Pure la proprietà si è fatta sentire con il numero dieci e la sua famiglia: la Juve lo aspetterà a braccia aperte, rispettando una tabella di marcia che imporrà uno stop di circa 3 mesi. Anche i consulti di ieri a Torino fanno sì che venga imboccata una strada al momento inevitabile: quella dell’operazione al piede sinistro, vittima di una frattura incompleta, ma che comunque impone un intervento chirurgico.
Quando rientra Yildiz
Un passaggio necessario per far sì che Yildiz ritrovi il campo già nel mese di novembre: il ritorno al 100% della condizione - visto che paradossalmente anche il ginocchio sinistro beneficerà del riposo forzato dal pestone subito durante la sfida contro il Frosinone - sarà il vero regalo che la Juve si aspetta di scartare sotto l’albero di Natale. Il morale di Kenan non è quello dei giorni migliori, inevitabilmente: per come ha gestito le settimane estive post Mondiale sperava di avere subito un grandissimo impatto sulla stagione bianconera.
Invece, dopo appena una partita, si ritrova ai box per un periodo molto lungo. Un incidente di percorso che dovrà necessariamente fortificarlo: a 21 anni ha tutto il tempo per tornare il numero 10 che soprattutto nella prima parte della scorsa stagione ha folgorato le difese di mezza Italia e non solo.