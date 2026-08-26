Yildiz, come sta moralmente e il silenzio Juve. E c'è un precedente Messi...

Kenan Yildiz si è fermato e con lui sembra essersi fermato anche il tempo alla Continassa. La mazzata dell’infortunio l’hanno presa anche i compagni, tutti particolarmente scossi. Il turco sa farsi voler bene e per questo i messaggi di solidarietà e la vicinanza dei giocatori non è mancata, così come il sostegno di tutto il mondo bianconero: dalla dirigenza al personale operativo quotidianamente all’interno del quartier generale. Pure la proprietà si è fatta sentire con il numero dieci e la sua famiglia: la Juve lo aspetterà a braccia aperte, rispettando una tabella di marcia che imporrà uno stop di circa 3 mesi. Anche i consulti di ieri a Torino fanno sì che venga imboccata una strada al momento inevitabile: quella dell’operazione al piede sinistro, vittima di una frattura incompleta, ma che comunque impone un intervento chirurgico.