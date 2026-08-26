Novità Alajbegovic, Cambiaso sotto esame, l’ultimo segnale di Douglas: Spalletti e le risposte Juve

C’è chi ne ha approfittato per un giro in centro con i compagni di squadra e chi, come Douglas Luiz, ha sfruttato le strutture della Continassa per un lavoro di recupero. Il brasiliano, infatti, nel giorno libero concesso da Spalletti ha nuotato nella piscina che si affaccia sui campi di allenamento. Oltre agli effetti benefici di questo lavoro supplementare, c’è anche un messaggio di totale abnegazione alla causa. Solo qualche settimana fa non era scontato. Sempre ieri, è proseguito il percorso di recupero di Gatti e Ekhator, in attesa del loro ritorno in gruppo.