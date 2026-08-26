Novità Alajbegovic, Cambiaso sotto esame, l’ultimo segnale di Douglas: Spalletti e le risposte Juve

C’è chi ne ha approfittato per un giro in centro con i compagni di squadra e chi, come Douglas Luiz, ha sfruttato le strutture della Continassa per un lavoro di recupero. Il brasiliano, infatti, nel giorno libero concesso da Spalletti ha nuotato nella piscina che si affaccia sui campi di allenamento. Oltre agli effetti benefici di questo lavoro supplementare, c’è anche un messaggio di totale abnegazione alla causa. Solo qualche settimana fa non era scontato. Sempre ieri, è proseguito il percorso di recupero di Gatti e Ekhator, in attesa del loro ritorno in gruppo.
Alajbegovic scalda i motori
Oggi riprendono gli allenamenti e parte la missione Parma, la prima di campionato in casa. Sono monitorate quotidianamente le condizioni di Thuram che è ancora alla ricerca dei primi minuti stagionali: si allena con i compagni, ma non è ancora al meglio dal punto di vista fisico.
In assenza di Yildiz, scalda i motori Alajbegovic che, nelle idee del tecnico, può partire titolare in una staffetta che vede Boga raccogliere il testimone nella seconda parte di match. Infine, è chiamato ad una risposta – già da oggi in campo -, Cambiaso.
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