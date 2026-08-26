"Faccio il suo nome da tempo, uno che va in guerra. Spalletti mi ha detto…": Ravanelli a tutta Juve 

TORINO - Su Yildiz? Guai a farsi prendere dal panico. Sul mercato? Accontentare Spalletti, ancora di più, soprattutto in quest’ultima curva. Fabrizio Ravanelli è una bussola: quando non c’è direzione, lui riesce ugualmente a trovarne una. Gli anni di Juve, la carriera da dirigente, quel senso profondo legato all’obiettivo fi nale - cioè la vittoria - è tutto quel che serve, è l’unica strada possibile. Ospite di Aperimercato, in diretta sul canale Youtube di Tuttosport (dal lunedì al venerdì, ore 19), Penna Bianca mette a posto i cocci di questa Juventus, uno dopo l’altro.
"Yildiz, quando perdi uno così..."
«Il ko di Kenan è duro, sì - dice -. Ho vissuto una situazione simile ai tempi di Gianluca Vialli, quando si fratturò il quinto metatarso del piede sinistro. Fu un grande danno per la squadra perché veniva a mancare un leader importante. Però quando perdi giocatori di questo livello aumenta anche il senso di responsabilità di tutta la squadra. Si crea maggiore unità e ognuno cerca di tirare fuori qualcosa in più. Fortunatamente arriva in un reparto nel quale la Juve ha delle alternative. Mi auguro che la sua assenza possa permettere anche di valorizzare i nuovi acquisti e dare continuità a chi può giocare in quella posizione».
Il riferimento è naturalmente ad Alajbegovic, sebbene lui ripartirebbe da Boga - «almeno dall’inizio: dà più garanzie» -, mentre sulla punta non ci si può abbandonare all’arte di arrangiarsi. Pur avendo Ekhator in rosa, pur aspettando l’eterno ritorno di Milik.
Sorloth alla Juve: la richiesta di Ravanelli per l’attacco
«Da tempo dico il nome di Sorloth - racconta -, e ribadisco: assolutamente sì. Zirkzee è un giocatore forte, ma secondo me in questo momento la Juventus ha bisogno di un numero nove con caratteristiche differenti. Serve un attaccante forte fisicamente, che faccia la guerra con i difensori, che attacchi la profondità e che sia bravo anche nel gioco aereo. Credo che Sorloth possa essere esattamente quel tipo di giocatore». Il norvegese ha proprio quel che Ravanelli chiederebbe alla punta della Juve: gol sporchi, puliti, in acrobazia e a ridosso dell’area.
"Spalletti così ha soluzioni differenti"
Poi la personalità, difficilmente riscontrabile altrove in questa rosa, ancor meno senza Yildiz: «Io l’ho visto giocare dal vivo diverse volte, anche quando lo affrontammo con il Marsiglia in Europa League ai tempi del Villarreal, e mi impressionò tantissimo. Fisicamente è veramente una montagna, ma allo stesso tempo ha gamba, è dinamico e attacca molto bene la profondità. Può dare a Spalletti soluzioni differenti: quando devi sfondare una difesa, tenere palla e permettere alla squadra di salire, Sorloth può diventare fondamentale. In altre partite potresti invece avere più bisogno di un giocatore come Kolo Muani. E secondo me i due potrebbero anche convivere, perché sono entrambi giocatori che si sacrifi cano molto per la squadra».
Kolo Muani e il gol divorato
Già, Kolo: quel gol divorato a Frosinone ha fatto il giro del web, e poi delle preghiere dei tifosi. Penna Bianca lo spiega così: «Il gesto tecnico che ha fatto è sbagliato. Quando vai a colpire una palla alta non puoi tenere completamente fermo a terra il piede d’appoggio. Devi fare un piccolo saltello con il piede d’appoggio e poi colpire con il piatto». Comunque, Kolo si rifarà.
Come tutta la squadra, ancora bloccata da questa inconcludenza che fa penare. «Credo sia qualcosa su cui la Juventus debba migliorare. Già lo scorso anno aveva avuto parecchie difficoltà nell’essere cinica nelle occasioni create. Serve un lavoro specifico soprattutto negli ultimi trenta metri. Il problema non riguarda soltanto i gol sbagliati: spesso vengono sbagliate anche la scelta finale o l’ultimo passaggio. Avevo parlato con Spalletti durante la tournée in Australia e proprio il lavoro negli ultimi trenta metri era uno degli aspetti sui quali voleva concentrarsi maggiormente».
E le parole di Lucio su Muani? «Se hai carattere e determinazione sicuramente ti fa arrabbiare, ma allo stesso tempo ti stimola. Mi è capitato con Lippi: a volte un allenatore rimprovera uno per mandare un messaggio anche agli altri».
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE
TORINO - Su Yildiz? Guai a farsi prendere dal panico. Sul mercato? Accontentare Spalletti, ancora di più, soprattutto in quest’ultima curva. Fabrizio Ravanelli è una bussola: quando non c’è direzione, lui riesce ugualmente a trovarne una. Gli anni di Juve, la carriera da dirigente, quel senso profondo legato all’obiettivo fi nale - cioè la vittoria - è tutto quel che serve, è l’unica strada possibile. Ospite di Aperimercato, in diretta sul canale Youtube di Tuttosport (dal lunedì al venerdì, ore 19), Penna Bianca mette a posto i cocci di questa Juventus, uno dopo l’altro.
"Yildiz, quando perdi uno così..."
«Il ko di Kenan è duro, sì - dice -. Ho vissuto una situazione simile ai tempi di Gianluca Vialli, quando si fratturò il quinto metatarso del piede sinistro. Fu un grande danno per la squadra perché veniva a mancare un leader importante. Però quando perdi giocatori di questo livello aumenta anche il senso di responsabilità di tutta la squadra. Si crea maggiore unità e ognuno cerca di tirare fuori qualcosa in più. Fortunatamente arriva in un reparto nel quale la Juve ha delle alternative. Mi auguro che la sua assenza possa permettere anche di valorizzare i nuovi acquisti e dare continuità a chi può giocare in quella posizione».
Il riferimento è naturalmente ad Alajbegovic, sebbene lui ripartirebbe da Boga - «almeno dall’inizio: dà più garanzie» -, mentre sulla punta non ci si può abbandonare all’arte di arrangiarsi. Pur avendo Ekhator in rosa, pur aspettando l’eterno ritorno di Milik.