"Faccio il suo nome da tempo, uno che va in guerra. Spalletti mi ha detto…": Ravanelli a tutta Juve 

«Da tempo dico il nome di Sorloth - racconta -, e ribadisco: assolutamente sì. Zirkzee è un giocatore forte, ma secondo me in questo momento la Juventus ha bisogno di un numero nove con caratteristiche differenti. Serve un attaccante forte fisicamente, che faccia la guerra con i difensori, che attacchi la profondità e che sia bravo anche nel gioco aereo. Credo che Sorloth possa essere esattamente quel tipo di giocatore». Il norvegese ha proprio quel che Ravanelli chiederebbe alla punta della Juve: gol sporchi, puliti, in acrobazia e a ridosso dell’area.

"Spalletti così ha soluzioni differenti"

Poi la personalità, difficilmente riscontrabile altrove in questa rosa, ancor meno senza Yildiz: «Io l’ho visto giocare dal vivo diverse volte, anche quando lo affrontammo con il Marsiglia in Europa League ai tempi del Villarreal, e mi impressionò tantissimo. Fisicamente è veramente una montagna, ma allo stesso tempo ha gamba, è dinamico e attacca molto bene la profondità. Può dare a Spalletti soluzioni differenti: quando devi sfondare una difesa, tenere palla e permettere alla squadra di salire, Sorloth può diventare fondamentale. In altre partite potresti invece avere più bisogno di un giocatore come Kolo Muani. E secondo me i due potrebbero anche convivere, perché sono entrambi giocatori che si sacrifi cano molto per la squadra».