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Licina, può cambiare tutto: la promessa Juve, quel “no” e ora lo cercano in Serie A

Tra il talento tedesco e il club bianconero è stallo: cosa sta succedendo dopo la tourneé estiva
Cristiano Corbo
Juventus

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Serve un progetto. Un progetto che però metta d’accordo tutti, e che eviti soprattutto scricchiolii ed eventuali rotture. Tra Adin Licina e la Juventus c’è una fase di stallo: il futuro, a oggi, non è stato ancora pienamente condiviso dal talentino tedesco. Il motivo? Un conto sono i suoi desideri, legittimi - giocare in Serie A, cercando un ruolo da protagonista - del calciatore, dall’altro c’è il piano della società bianconera, che per Adin avrebbe previsto un percorso più lineare, magari “vecchio stile”, però tant’è: era sostanzialmente fatto l’accordo con l’Avellino, con cui Licina avrebbe poi disputato il campionato di Serie B.

Quindi il dietrofront: non solo Adin non ha avallato la proposta, ma ha avanzato l’idea di poter giocare nel massimo campionato, forte anche di una promessa strappata nelle scorse settimane, quando si è parlato con la società della sua situazione e delle concrete possibilità di inserimento di Licina all’interno della prima squadra.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Licina, Spalletti lo ha testato in tournée

Spalletti l’ha testato in tournée: gli sono piaciuti i movimenti, gli è piaciuto il suo dare “del tu” al pallone. Però negli ultimi, fondamentali test, la decisione del tecnico è stata quella di iniziare la fase più concreta di rodaggio della squadra. Pertanto no, non si è più ricorso ai più giovani, rientrati tra Next, prestiti vari, opportunità trovate ed eventualmente raccolte.

Il tedesco è naturalmente un discorso a parte: aveva partecipato anche a shooting fotografici, è uno dei nomi più caldi per il futuro, è un talento indiscutibile e per questo la Juventus l’ha sempre trattato in maniera differente, pure in termini comunicativi. Adesso? C’è da stringersi la mano e capire il bene di tutti, soprattutto del ragazzo. Vuole la Serie A. Il Napoli si è interessato, ma non è il solo. Saranno giorni caldi anche su questo fronte.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Serve un progetto. Un progetto che però metta d’accordo tutti, e che eviti soprattutto scricchiolii ed eventuali rotture. Tra Adin Licina e la Juventus c’è una fase di stallo: il futuro, a oggi, non è stato ancora pienamente condiviso dal talentino tedesco. Il motivo? Un conto sono i suoi desideri, legittimi - giocare in Serie A, cercando un ruolo da protagonista - del calciatore, dall’altro c’è il piano della società bianconera, che per Adin avrebbe previsto un percorso più lineare, magari “vecchio stile”, però tant’è: era sostanzialmente fatto l’accordo con l’Avellino, con cui Licina avrebbe poi disputato il campionato di Serie B.

Quindi il dietrofront: non solo Adin non ha avallato la proposta, ma ha avanzato l’idea di poter giocare nel massimo campionato, forte anche di una promessa strappata nelle scorse settimane, quando si è parlato con la società della sua situazione e delle concrete possibilità di inserimento di Licina all’interno della prima squadra.

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