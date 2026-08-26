Licina, può cambiare tutto: la promessa Juve, quel “no” e ora lo cercano in Serie A

Spalletti l’ha testato in tournée : gli sono piaciuti i movimenti, gli è piaciuto il suo dare “del tu” al pallone. Però negli ultimi, fondamentali test, la decisione del tecnico è stata quella di iniziare la fase più concreta di rodaggio della squadra. Pertanto no, non si è più ricorso ai più giovani, rientrati tra Next, prestiti vari, opportunità trovate ed eventualmente raccolte.

Il tedesco è naturalmente un discorso a parte: aveva partecipato anche a shooting fotografici, è uno dei nomi più caldi per il futuro, è un talento indiscutibile e per questo la Juventus l’ha sempre trattato in maniera differente, pure in termini comunicativi. Adesso? C’è da stringersi la mano e capire il bene di tutti, soprattutto del ragazzo. Vuole la Serie A. Il Napoli si è interessato, ma non è il solo. Saranno giorni caldi anche su questo fronte.