David, l'Atletico chiama la Juve! Cosa succede ora tra Sorloth e Nico Gonzalez

È ancora tutto da scrivere il futuro di Jonathan David. Dopo una stagione horror - otto gol e cinque assist in quarantasei presenze e prestazioni ben al di sotto delle aspettative - la Juventus ha già scaricato l'attaccante canadese. Pochi minuti nella preseason, panchina per tutta la partita al Benito Stirpe di Frosinone: il ventiseienne è fuori dai piani di Luciano Spalletti. Giovanni Carnevali e Frederic Massara stanno lavorando per trovare una sistemazione adeguata per l'ex Lille, che potrebbe poi sbloccare anche l'arrivo di un nuovo numero 9. Oltre al ritorno del Crystal Palace, anche l'Atletico Madrid si è fatto avanti.
Filo diretto Juventus-Atletico Madrid
Avversarie in campo, 'amiche' sul mercato: Juventus e Atletico Madrid potrebbero risolvere i rispettivi problemi in questi ultimi giorni di mercato. Non è una novità che ai bianconeri piaccia Alexander Sorloth. Il norvegese è un profilo che piace a Luciano Spalletti, che da tempo chiede un ariete d'area di rigore (come accaduto anche nel post partita di Frosinone). Anche i colchoneros guardano in casa Juventus. Diego Pablo Simeone punta ancora Nico Gonzalez, che ha avuto lo scorso anno prima del mancato riscatto (e dell'obbligo non scattato visto che non si sono verificate le condizioni pattuite nell'estate del 2025). E adesso l'attenzione si sposta anche su Jonathan David, fuori dal progetto tecnico dell'allenatore di Certaldo e per il quale la Juventus sta lavorando per cercare una nuova destinazione.
L'Atletico Madrid su Jonathan David
L'Atletico Madrid continua a guardare in casa Juventus. Va avanti il tentativo per riportare Nico Gonzalez in Spagna dopo il mancato riscatto. L'argentino è un pallino del connazionale Diego Simeone, che vorrebbe riaverlo in rosa dopo le buone cose fatte vedere nella scorsa stagione. Intanto, Luciano Spalletti lo valuta e lo prova, complice il lungo infortunio di Kenan Yildiz. L'Atletico Madrid cerca un attaccante anche tenendo in considerazione il futuro di Julian Alvarez. L'argentino sta forzando per andare via e i fischi del Metropolitano hanno sancito la definitiva rottura con i tifosi biancorossi. In giornata, l'ex Manchester City non si è presentato all'allenamento, il primo dopo i fischi contro il Villarreal.
E proprio l'Atletico Madrid ha avviato contatti con la Juventus per l'attaccante canadese. Per il momento non sono state presentate offerte offerte ufficiali, ma gli spagnoli si sono informati sulle condizioni di una eventuale uscita in prestito di Jonathan David. I bianconeri puntano a cedere l'ex Lille, che ha vissuto una prima stagione difficile in Italia e ha un ingaggio elevato. Sullo sfondo rimane anche il Crystal Palace. Anche gli inglesi cercano una punta e lo hanno messo nel mirino. Saranno sicuramente giorni infuocati per il futuro di David.
La posizione della Juve e la volontà di David
La posizione della Juventus è chiara: Jonathan David è sul mercato. Dopo Lois Openda volato al Lione, i bianconeri hanno bocciato anche l'altro attaccante portato a Torino da Damien Comolli. Anche Luciano Spalletti non ha nascosto la volontà di volere un altro tipo di attaccante. Il canadese è scalato nelle gerarchie e i novanta minuti in panchina di Frosinone sono emblematici. Giovanni Carnevali e Frederic Massara stanno lavorando in questi ultimi giorni di mercato per trovare una soluzione adeguata. L'obiettivo è alleggerire il monte ingaggi e piazzare un altro esubero, anche se la deadline si avvicina ed è quasi una corsa contro il tempo. Fino a questo momento, l'ex Lille non ha dato molte aperture per lasciare la Juventus, ma la pista Atletico Madrid sarebbe gradita, con la possibilità di rilanciarsi in un club importante e giocare la Champions League. Ci sarebbero già stati i primi contatti tra l'entourage del canadese e il club spagnolo.
E Alexander Sorloth...
Continua, quindi, il filo diretto tra Atletico Madrid e Juventus. I bianconeri vogliono aggiungere un numero 9 alla propria rosa e il primo nome è sempre quello di Alexander Sorloth. Visti i buoni rapporti tra le parti, l'ipotesi scambio non sarebbe da scartare. Una soluzione che accontenterebbe tutti. La Juventus avrebbe così un nuovo ariete d'area, che possa alternarsi con Randal Kolo Muani (ma anche giocare insieme al francese) e dare soluzioni differenti a Luciano Spalletti.
A inizio estate, il norvegese aveva già raggiunto un accordo di massima con la Juventus, prima che la trattativa subisse un rallentamento. La chiusura del mercato - fissata alle 20 del primo settembre - si avvicina, così Atletico Madrid e Juventus dovranno accelerare nei discorsi per arrivare alla tanto attesa fumata bianca. Che risolverebbe tanti problemi per entrambe.
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE
È ancora tutto da scrivere il futuro di Jonathan David. Dopo una stagione horror - otto gol e cinque assist in quarantasei presenze e prestazioni ben al di sotto delle aspettative - la Juventus ha già scaricato l'attaccante canadese. Pochi minuti nella preseason, panchina per tutta la partita al Benito Stirpe di Frosinone: il ventiseienne è fuori dai piani di Luciano Spalletti. Giovanni Carnevali e Frederic Massara stanno lavorando per trovare una sistemazione adeguata per l'ex Lille, che potrebbe poi sbloccare anche l'arrivo di un nuovo numero 9. Oltre al ritorno del Crystal Palace, anche l'Atletico Madrid si è fatto avanti.
Filo diretto Juventus-Atletico Madrid
Avversarie in campo, 'amiche' sul mercato: Juventus e Atletico Madrid potrebbero risolvere i rispettivi problemi in questi ultimi giorni di mercato. Non è una novità che ai bianconeri piaccia Alexander Sorloth. Il norvegese è un profilo che piace a Luciano Spalletti, che da tempo chiede un ariete d'area di rigore (come accaduto anche nel post partita di Frosinone). Anche i colchoneros guardano in casa Juventus. Diego Pablo Simeone punta ancora Nico Gonzalez, che ha avuto lo scorso anno prima del mancato riscatto (e dell'obbligo non scattato visto che non si sono verificate le condizioni pattuite nell'estate del 2025). E adesso l'attenzione si sposta anche su Jonathan David, fuori dal progetto tecnico dell'allenatore di Certaldo e per il quale la Juventus sta lavorando per cercare una nuova destinazione.