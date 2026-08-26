David, l'Atletico chiama la Juve! Cosa succede ora tra Sorloth e Nico Gonzalez

L' Atletico Madrid continua a guardare in casa Juventus . Va avanti il tentativo per riportare Nico Gonzalez in Spagna dopo il mancato riscatto. L'argentino è un pallino del connazionale Diego Simeone , che vorrebbe riaverlo in rosa dopo le buone cose fatte vedere nella scorsa stagione. Intanto, Luciano Spalletti lo valuta e lo prova, complice il lungo infortunio di Kenan Yildiz . L'Atletico Madrid cerca un attaccante anche tenendo in considerazione il futuro di Julian Alvarez . L'argentino sta forzando per andare via e i fischi del Metropolitano hanno sancito la definitiva rottura con i tifosi biancorossi. In giornata, l'ex Manchester City non si è presentato all'allenamento, il primo dopo i fischi contro il Villarreal .

E proprio l'Atletico Madrid ha avviato contatti con la Juventus per l'attaccante canadese. Per il momento non sono state presentate offerte offerte ufficiali, ma gli spagnoli si sono informati sulle condizioni di una eventuale uscita in prestito di Jonathan David. I bianconeri puntano a cedere l'ex Lille, che ha vissuto una prima stagione difficile in Italia e ha un ingaggio elevato. Sullo sfondo rimane anche il Crystal Palace. Anche gli inglesi cercano una punta e lo hanno messo nel mirino. Saranno sicuramente giorni infuocati per il futuro di David.

La posizione della Juve e la volontà di David

La posizione della Juventus è chiara: Jonathan David è sul mercato. Dopo Lois Openda volato al Lione, i bianconeri hanno bocciato anche l'altro attaccante portato a Torino da Damien Comolli. Anche Luciano Spalletti non ha nascosto la volontà di volere un altro tipo di attaccante. Il canadese è scalato nelle gerarchie e i novanta minuti in panchina di Frosinone sono emblematici. Giovanni Carnevali e Frederic Massara stanno lavorando in questi ultimi giorni di mercato per trovare una soluzione adeguata. L'obiettivo è alleggerire il monte ingaggi e piazzare un altro esubero, anche se la deadline si avvicina ed è quasi una corsa contro il tempo. Fino a questo momento, l'ex Lille non ha dato molte aperture per lasciare la Juventus, ma la pista Atletico Madrid sarebbe gradita, con la possibilità di rilanciarsi in un club importante e giocare la Champions League. Ci sarebbero già stati i primi contatti tra l'entourage del canadese e il club spagnolo.