Perin al Palermo, ora è anche ufficiale. Il comunicato Juve: "Prezioso dentro e fuori"

Mattia Perin è un nuovo giocatore del Palermo di Filippo Inzaghi . Dopo sette anni, quattro trofei e 71 presenze, termina ufficialmente l'avventura del classe 1992 a Torino. Nella giornata di ieri, il trentaquattrenne era arrivato in Sicilia, salutando il mondo bianconero con un toccante messaggio ( Il posto strappalacrime pubblicato su Instagram). I bianconeri hanno portato avanti una vera e propria rivoluzione tra i pali: prima l'arrivo di Guglielmo Vicario , poi quello di Kamil Grabara , ufficializzato nella serata di lunedì.

È arrivato il comunicato ufficiale della Juventus che ha annunciato l'addio di Mattia Perin: "È ufficiale il trasferimento a titolo definitivo di Mattia Perin al Palermo: si conclude così un percorso significativo in bianconero per un giocatore che ha sempre rappresentato affidabilità, professionalità e spirito di squadra" .

E poi conclude: "Arrivato alla Juventus nel 2018, il portiere classe 1992 ha collezionato 71 presenze complessive con la nostra maglia e conquistato la bellezza di 4 trofei. Mattia ha sempre difeso i pali juventini con carisma e dedizione, confermandosi una risorsa preziosa dentro e fuori dal campo. In bocca al lupo per il nuovo capitolo della tua carriera, Mattia!".

I numeri e i trofei in bianconero

Mattia Perin è arrivato alla Juventus nell'estate del 2018 dal Genoa. In sette anni - in cui c'è stato anche un nuovo prestito proprio al club rossoblù - il classe 1992 ha collezionato 71 presenze tra tutte le competizioni, in cui ha portato a casa 30 clean sheet. L'ultima apparizione è avvenuta proprio nella prima giornata della stagione 2026/27, quando ha preso il posto di Vicario nei minuti finali della sfida di Frosinone. Con la Juventus, Mattia Perin ha vinto due scudetti (2018/19 e 2019/20), una Coppa Italia (nella stagione 2023/24) e una Supercoppa Italiana (nel 2018/19). Era titolare nella finale di Coppa Italia vinta contro l'Atalanta per 1-0 il 15 maggio del 2024.

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