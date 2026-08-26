"Seduti a un tavolo per il bene della Juve": Locatelli, il messaggio per Perin è da brividi

Colleghi prima, amici poi: il legame tra Manuel Locatelli e Mattia Perin va oltre il calcio. Nel giorno in cui è ufficiale l'approdo del portiere trentaquattrenne al Palermo , il capitano della Juventus ha voluto salutare l'amico, arrivato in Sicilia per iniziare la sua nuova avventura a tinte rosanero. I due hanno condiviso cinque anni alla Vecchia Signora. Anni in cui il legame tra i due è diventato importante e profondo, dentro e fuori dal campo. Il numero 5 bianconero ha pubblicato una carrellata di foto tra scatti nel rettangolo verde e momenti privati, a corredo di un toccante messaggio: "Le lacrime le abbiamo già versate".

La Juventus ti resta dentro. E lo sa bene Mattia Perin, che ieri ha pubblicato un messaggio strappalacrime per salutare Torino, tifosi e il mondo bianconero . Alle sue parole sono seguite quelle di Manuel Locatelli . Sempre su Instagram, il ventottenne ha salutato l'amico e collega, non nascondendo di sentirne già la mancanza: "Mattia, amico mio. Quanto mi mancherai. Molte volte abbiamo parlato di questo giorno, di come sarebbe stato e di come ci saremmo salutati. Sai già cosa sei per me".

Il legame profondo che si è creato nei cinque anni di Juventus va anche oltre il calcio e il campo. I due hanno condiviso momenti privati in ogni giorno di lavoro, sempre uno di fianco all'altro: "Sei un fratello con cui ho condiviso tutto in questi cinque anni. Quasi ogni giorno eravamo insieme: a pranzo, vicini sul pullman, vicini nello spogliatoio. E sapevamo entrambi che, per qualsiasi cosa, potevamo sempre contare l’uno sull’altro. Ogni allenamento, ogni partita, ogni vittoria, ogni sconfitta. Gioie e lacrime, sempre lì, seduti a un tavolo a parlare e a cercare di tirare fuori il meglio da tutti, solo per il bene della nostra amata Juve. Sì, perché è stata la Juve a farci conoscere, e il tuo modo di essere è sempre stato un esempio per tutti". E poi il saluto finale, accompagnato dal classico 'Fino alla fine' e due cuori, uno bianco e uno nero: "Come sai, le lacrime le abbiamo già versate, Peretta.

Ti voglio un bene infinito. Fino alla fine. P.S. Sì, sei stato tu a ispirarmi per gli abiti sartoriali".

Locatelli e Perin insieme alla Juventus

Manuel Locatelli e Mattia Perin hanno condiviso cinque anni alla Juventus. Il portiere ha accolto il centrocampista, sbarcato a Torino nell'estate del 2021 al termine dell'Europeo vinto anche da protagonista con l'Italia di Roberto Mancini. Alla Juventus, i due hanno giocato insieme 49 partite dal primo minuto con la maglia bianconera (71 quelle totali di Mattia Perin). Non solo campo ma anche spogliatoio e vita privata: Locatelli e Perin hanno condiviso tanto insieme.

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