Juve, occhi su Yildiz ma Spalletti può respirare: due rientri in gruppo verso il Parma

Le notizie non sono tutte negative in casa Juventus. Dopo le ore di apprensione per Yildiz, alle prese con la frattura del quinto metatarso del piede sinistro e con un futuro ancora da definire sul piano clinico, arrivano infatti segnali incoraggianti dall’ultima seduta di allenamento dei bianconeri. Una piccola boccata d’ossigeno in un momento delicato per Spalletti, che si sta trovando ad affrontare un grande imprevisto che non avrebbe voluto. Il tecnico però potrà contare su due rientri in vista dei prossimi impegni: Gatti ed Ekhator.

Gatti ed Ekhator di nuovo in gruppo Gatti è tornato ad allenarsi dopo la botta alla caviglia rimediata in circostanze piuttosto singolari: il difensore era stato colpito da un tifoso durante l’invasione di campo nell’amichevole in famiglia contro la Next Gen. Buone notizie anche per Ekhator, fermatosi nella prima amichevole contro il Basilea a causa di una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Il suo ritorno sul terreno di gioco rappresenta una boccata d'ossigino per Spelletti, che può così recuperare progressivamente una pedina offensiva da alternare a Kolo Muani, visto il futuro incerto di David, la condizione fisica mai ottimale di Milik e la brutta notizia su Yildiz. Tra i giocatori regolarmente in campo si è visto anche Fabio Miretti. Il centrocampista, nonostante sia pronto ad abbracciare Vlahovic al Besiktas, ha svolto normalmente la seduta insieme al resto della squadra.