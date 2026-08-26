"Sono un portiere molto forte e reattivo": Di Gregorio si presenta così in Premier League

" Credo di essere un portiere molto forte e reattivo ", è bastata questa frase di Di Gregorio per scatenare il tifo della Juve tra meme e video dei suoi gravi errori in bianconero. Dopo una pessima stagione con la Vecchia Signora, l'estremo difensore azzurro ha deciso di presentarsi al Bournemouth senza abbassare la testa. Parole forti, con la speranza per i rossoneri che poi possano concretizzarsi anche in campo. Il portiere anche nelle ultime uscite in amichevole con la squadra di Spalletti aveva dimostrato grandi difficoltà, come in occasione del gol di Diouf contro l'Inter. Un percorso che ormai era destinato a interrompersi. E Di Gregorio lo ha interroto cancellando i suoi ricordi con la Juve sui social . Ora per lui esiste solo la Premier, come ha spiegato ai canali ufficiali del suo nuovo club.

Di Gregorio, le prime dichiarazioni con il Bournemouth

"Mi sento bene, sono felice e molto contento di essere qui. Ho scelto il Bournemouth perché ho sentito la volontà del club di avermi qui e ho percepito l'ambizione di continuare a crescere e fare grandi cose. Voglio essere d'aiuto per la prima esperienza in Europa di questo club, voglio fare una grande stagione" - ha detto Di Gregorio. Poi sulla Premier League : "Sicuramente è il campionato più bello del mondo e per me è un onore giocarlo e affrontare partite di altissimo livello. Ho chiesto Kelly e mi ha parlato molto bene del club, della città, della vita. Mi ha consigliato questa scelta. Poi mi ha detto che la Premier è un campionato fantastico con partite molto aperte". Poi ha continuato: "Credo di essere un portiere molto forte, reattivo. Essere qui e mettermi in gioco in questo campionato con portieri forti può aiutarmi nella mia crescita".