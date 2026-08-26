Grabara, che personalità: prende la 1 di Buffon e delle leggende Juve del passato!

Ci sono numeri che non sono semplicemente numeri, vanno oltre le cifre. Alla Juventus, poi, ce ne sono alcuni che sembrano avere un peso specifico ancora maggiore. La numero 1 appartiene alla categoria: è una maglia che sa di storia, di parate, trofei e di grandi giocatori. E ora, dopo aver attraversato generazioni di portiere bianconeri, è finita sulle spalle di Kamil Grabara. Il polacco, arrivato come vice Vicario ma pronto a giocarsi le sue chance, non ha scelto una strada comoda: ha scelto quella più pesante, quella che porta inevitabilmente a confrontarsi con un'eredità ingombrante. Quella di Gianluigi Buffon.
Il messaggio è chiaro: Grabara è arrivato a Torino con personalità e non sembra avere alcuna intenzione di nascondersi dietro il peso della maglia. La numero 1 è sua. E dopo l'addio di Mattia Perin, che l'aveva ereditata nelle ultime stagioni, il testimone passa a un portiere che la indossava già al Wolfsburg e che ha costruito buona parte della propria carriera proprio attorno a quel numero.
Da Buffon a Grabara, una maglia piena di storia
Prima del polacco, la numero 1 juventina è stata indossata da portieri che hanno scritto pagine importanti della storia del club. Il nome più pesante è naturalmente quello di Buffon, che ha portato quella maglia dal 2001 al 2018, diventandone quasi il proprietario naturale nell'immaginario collettivo bianconero. Prima di lui c'era stato Edwin van der Sar, dal 1999 al 2001. E ancora prima Michelangelo Rampulla, Angelo Peruzzi, Stefano Tacconi, Dino Zoff e, andando ancora più indietro, altri grandi estremi difensori della storia juventina.
La successione recente racconta una storia altrettanto significativa: Buffon, Szczesny, Perin e ora Grabara. Il polacco raccoglie dunque un'eredità che negli ultimi venticinque anni ha avuto nomi pesantissimi. E lo fa con una scelta che racconta già molto del suo carattere.
Grabara, 1,95 e personalità
Grabara non è arrivato alla Juventus per fare semplicemente numero, ma per garantire una coppia ben assortita a Spalletti. Il portiere polacco, classe 1999, è alto 1,95 metri, è destro e porta con sé un bagaglio internazionale costruito tra Polonia, Inghilterra, Danimarca e Germania. Cresciuto nel Ruch Chorzow, è passato al Liverpool nel 2016, maturando poi esperienza in prestito con Aarhus e Huddersfield. Nel 2021 è arrivato al Copenaghen, dove ha conquistato due campionati danesi e una Coppa di Danimarca, oltre a giocare in Champions League. Dal 2024, invece, il Wolfsburg, con il quale ha raccolto 63 presenze in Bundesliga.
È soprattutto la struttura fisica a colpire: un metro e novantacinque di presenza tra i pali, accompagnato da una personalità che emerge anche nel modo di interpretare il ruolo. Un portiere forte nei duelli uno contro uno, sicuro di sé e dotato di una notevole presenza fisica. Un profilo che può permettere al tecnico della Vecchia Signora di stare sereno e nel caso favorire una rotazione, quando necessaria.
I numeri di un portiere già pronto
L'ultima stagione al Wolfsburg ha confermato la sua centralità. Grabara ha giocato 34 partite di Bundesliga, tutte da titolare, per 3.060 minuti, raccogliendo 123 parate e neutralizzando tre rigori. Non è dunque un giovane da aspettare, ma un portiere di 27 anni che arriva alla Juventus dopo avere già accumulato esperienza ad alto livello. La sua dimensione internazionale è uno degli elementi che hanno convinto il club, così come la possibilità di affidarsi a un estremo difensore con caratteristiche fisiche importanti e una forte personalità. E c'è anche uno sponsor decisamente autorevole. Szczesny, che la numero 1 juventina l'ha indossata dal 2018 al 2024, ha parlato molto bene di Grabara, fornendo referenze sia alla dirigenza sia allo staff tecnico bianconero. Un passaggio di consegne tutto polacco, quasi un ponte tra due generazioni di portieri.
Le cifre dell'operazione
La Juventus ha chiuso l'operazione con il Wolfsburg in prestito fino al 30 giugno 2027. Il costo iniziale è di 500 mila euro, a cui si aggiungono 200 mila euro di oneri accessori e bonus fino a 300 mila euro. Nel contratto è prevista la possibilità di acquistare definitivamente il giocatore per 11,5 milioni di euro, pagabili in tre esercizi. Il costo potenziale complessivo dell'operazione si aggira dunque intorno ai 12,5 milioni, considerando anche oneri e bonus. Una formula che permette alla Juventus di osservare Grabara da vicino prima di decidere se trasformare il prestito in un investimento definitivo. Ma il primo passo è già significativo: la numero 1 è stata assegnata a lui.
Ci sono numeri che non sono semplicemente numeri, vanno oltre le cifre. Alla Juventus, poi, ce ne sono alcuni che sembrano avere un peso specifico ancora maggiore. La numero 1 appartiene alla categoria: è una maglia che sa di storia, di parate, trofei e di grandi giocatori. E ora, dopo aver attraversato generazioni di portiere bianconeri, è finita sulle spalle di Kamil Grabara. Il polacco, arrivato come vice Vicario ma pronto a giocarsi le sue chance, non ha scelto una strada comoda: ha scelto quella più pesante, quella che porta inevitabilmente a confrontarsi con un'eredità ingombrante. Quella di Gianluigi Buffon.
Il messaggio è chiaro: Grabara è arrivato a Torino con personalità e non sembra avere alcuna intenzione di nascondersi dietro il peso della maglia. La numero 1 è sua. E dopo l'addio di Mattia Perin, che l'aveva ereditata nelle ultime stagioni, il testimone passa a un portiere che la indossava già al Wolfsburg e che ha costruito buona parte della propria carriera proprio attorno a quel numero.
Da Buffon a Grabara, una maglia piena di storia
Prima del polacco, la numero 1 juventina è stata indossata da portieri che hanno scritto pagine importanti della storia del club. Il nome più pesante è naturalmente quello di Buffon, che ha portato quella maglia dal 2001 al 2018, diventandone quasi il proprietario naturale nell'immaginario collettivo bianconero. Prima di lui c'era stato Edwin van der Sar, dal 1999 al 2001. E ancora prima Michelangelo Rampulla, Angelo Peruzzi, Stefano Tacconi, Dino Zoff e, andando ancora più indietro, altri grandi estremi difensori della storia juventina.
La successione recente racconta una storia altrettanto significativa: Buffon, Szczesny, Perin e ora Grabara. Il polacco raccoglie dunque un'eredità che negli ultimi venticinque anni ha avuto nomi pesantissimi. E lo fa con una scelta che racconta già molto del suo carattere.