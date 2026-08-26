Juventus a Sankt Polten, diretta Women's Champions League: formazioni e risultato in tempo reale

Gara decisiva per il percorso europeo della Juventus Women. Le bianconere guidate da mister Isaac Guerrero affrontano il St. Polten nel terzo turno eliminitario della Women's Champions League, dopo aver sconfitto Torreense e Hammarby nelle sfide precedenti. In palio, nel doppio confronto con le austriache, l'accesso alla League Phase della competizione continentale. Questa sera la sfida d'andata alla NV Arena di Sankt Polten, mentre la gara di ritorno si disputerà tra una settimana, mercoledì 2 settembre, al Pozzo - La Marmora di Biella.
19:42
Dove vedere St Polten-Juve Women
La Juve Women in Austria contro il St. Polten. La gara sarà visibile sul canale Juventus Play e sul canale ufficiale Youtube della Juventus. In alternativa è possibile seguire la diretta testuale qui su Tuttosport
19:30
Le parole di mister Guerrero
Così alla vigilia del match il tecnico delle bianconere: “Siamo consapevoli che domani dobbiamo affrontare una squadra forte, un gruppo duro: un club che è stata capace, prima di tutto, di battere l'Austria Vienna che ha vinto il campionato austriaco e anche nel secondo turno di qualificazione ha superato partite non semplici. Il St. Polten è stato in grado di eliminare dalla corsa alla League Phase lo Sporting Lisbona, che è una squadra di livello assoluto anche in ambito europeo. Insomma, sappiamo che non è un impegno da prendere sottogamba, ma contro un gruppo che farà di tutto per metterci in difficoltà e per provare a conquistare l'accesso alla League Phase di UEFA Women's Champions League”
19:15
Le probabili formazioni
Tra un'ora e mezza lo start della sfida tra St. Polten e Juventus Women. Di seguito le probabili scelte delle rispettive guide tecniche.
ST. POLTEN: Schluter, Nagy, Lemesova, Klein; Krizaj, Laino, Rukavina, Ebert; Matavkova, Aagaard, Vago.
All. Laurent Fassotte
JUVENTUS WOMEN: De Jong, Lenzini, Salvai, Rosucci, Carbonell; Bartel, Schatzer, Pinto; Godo, Redondo, Serturini.
All. Isaac Guerrero