Juventus a Sankt Polten, diretta Women's Champions League: formazioni e risultato in tempo reale

La Juve Women in Austria contro il St. Polten. La gara sarà visibile sul canale Juventus Play e sul canale ufficiale Youtube della Juventus. In alternativa è possibile seguire la diretta testuale qui su Tuttosport

19:30

Le parole di mister Guerrero

Così alla vigilia del match il tecnico delle bianconere: “Siamo consapevoli che domani dobbiamo affrontare una squadra forte, un gruppo duro: un club che è stata capace, prima di tutto, di battere l'Austria Vienna che ha vinto il campionato austriaco e anche nel secondo turno di qualificazione ha superato partite non semplici. Il St. Polten è stato in grado di eliminare dalla corsa alla League Phase lo Sporting Lisbona, che è una squadra di livello assoluto anche in ambito europeo. Insomma, sappiamo che non è un impegno da prendere sottogamba, ma contro un gruppo che farà di tutto per metterci in difficoltà e per provare a conquistare l'accesso alla League Phase di UEFA Women's Champions League”

19:15

Le probabili formazioni

Tra un'ora e mezza lo start della sfida tra St. Polten e Juventus Women. Di seguito le probabili scelte delle rispettive guide tecniche.

ST. POLTEN: Schluter, Nagy, Lemesova, Klein; Krizaj, Laino, Rukavina, Ebert; Matavkova, Aagaard, Vago.

All. Laurent Fassotte

JUVENTUS WOMEN: De Jong, Lenzini, Salvai, Rosucci, Carbonell; Bartel, Schatzer, Pinto; Godo, Redondo, Serturini.

All. Isaac Guerrero

NV Arena - Sankt Polten