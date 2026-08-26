Infortunio Yildiz tra retroscena, linea Orsato e silenzio Juve: "Da altri arrivava il messaggino..."

L'arbitraggio voluto da Orsato

La parola torna a Sabatini: "Io sono anche condizionato da voci che arrivano da diversi spogliatoi e quando chiedono di fare il pressing dicono di andare alti, di aggredire, poi la mossa è quella di andare sul piede. Perché a centrocampo raramente te lo fischiano: è un contatto di gioco. Sì in generale son d'accordo, il fallo da dietro è molto più da replay e VAR mentre il pestone se è a centrocampo si lascia correre, ma non è così. Calpestare il piede avversario è un tradimento delle regole, molto più che farsi spazio con le braccia. Cosa ne penso dell'arbitraggio voluto da Orsato di lasciar correre? E' una europeizzazione, o un tentativo di uniformità internazionale. Viene limitato l'uso del VAR e si lascia correre. L'intervento di De Bruyne col Genoa è lo stesso di qualche anno fa, in Champions, di Benzema su Donnarumma. A me comunque sembra che Orsato sia una personalità molto più alla 'l'arbitro sono io e decido io, non voglio queste proteste'. E' stato abolito poi Open VAR, che a noi poteva anche far piacere ma era un clamoroso autogol degli arbitri. Perché è come se tutte le mattine venisse esaminata la scrittura dei giornalisti sui refusi, ma in generale anche la linea editoriale. Non siamo pronti".