"Niente meglio della Juve", Grabara si presenta e svela i suoi pregi: "Ma voglio mostrarli sul campo"

"Non ci sono coincidenze nel calcio"

Se dovesse introdurre un piatto polacco ai suoi nuovi compagni, Grabara sceglierebbe il "Pierogi, perché è simile ai ravioli, anche se il nostro è più gustoso...". L'aspetto più divertente nell'essere un portiere è "che diventi un eroe quando fai una parata ma dopo due minuti se fai un errore vali zero", mentre quello più sottovalutato è "rendere facili le cose difficili". Quando deve fronteggiare un calcio di rigore, l'ex Wolfsburg si focalizza molto "sull'intera preparazione che c'è prima del rigore: non credo ci siano concidenze nel calcio, per cui so cosa devo fare e so cosa il tiratore potrebbe fare", mentre sull'attaccante più forte affrontato non ha dubbi: Erling Haaland. Infine, se potesse rubare una qualità ad un altro portiere, Grabara prenderebbe "la calma di Alisson o Szczesny".