"Niente meglio della Juve", Grabara si presenta e svela i suoi pregi: "Ma voglio mostrarli sul campo"

"La chiamata della Juventus? Significa che sto facendo qualcosa di buono nella mia carriera, perché non molti portieri hanno il privilegio di rappresentare un club come la Juve". Queste le prime parole da nuovo giocatore bianconero di Kamil Grabara, portiere appena arrivato dal Wolfsburg chiamato a raccogliere l'eredità di Mattia Perin, ceduto al Palermo.
Grabara: "Indossare questa maglia è un orgoglio"
"Questo club ha una grande storia, ha avuto portieri fantastici: senza adare troppo indietro penso a Szczesny, ovviamente Buffon, altri degni di nota come Zoff o van der Sar... Indossare questa maglia è un orgoglio per me", ha confessato nell'intervista ai canali ufficiali della Juventus Grabara, che si definisce un portiere in grado di "fare la parata giusta al momento giusto, è una delle caratteristiche più utili per un portiere. Ma non amo parlare di me stesso, preferisco mostrare quello che so fare". Non a caso "portiere" è la prima parola che gli viene in mente quando gli viene nominata la Juventus: almeno così ha dichiarato il 27enne polacco.
"Nessun club meglio della Juve"
"Gli obiettivi per questa nuova esperienza? Ho 27 anni, non sono né giovane né vecchio, sono stato in vari posti e ogni volta che cambiavo squadra sapevo che il livello si sarebbe alzato e puntavo sempre a qualcosa in più - le parole di Grabara -. Ma ora che sono alla Juventus cambia tutto: non penso ci sia un club migliore di questo".
"Szczesny? Abbiamo parlato"
Prima di Grabara, il grande portiere polacco nella storia recente della Juve è stato naturalmente Wojciech Szczesny. "Ho parlato con lui, lo conosco da tanto tempo - rivela Grabara -. Sono abbastanza sicuro che abbia parlato bene di me, perché la Juventus mi ha contattato, per cui lo ringrazio". Poi messaggio al popolo bianconero: "Saluto i tifosi, sono estremamente orgoglioso di rappresentare questo stemma e vi prometto che darò il massimo".
"Non ci sono coincidenze nel calcio"
Se dovesse introdurre un piatto polacco ai suoi nuovi compagni, Grabara sceglierebbe il "Pierogi, perché è simile ai ravioli, anche se il nostro è più gustoso...". L'aspetto più divertente nell'essere un portiere è "che diventi un eroe quando fai una parata ma dopo due minuti se fai un errore vali zero", mentre quello più sottovalutato è "rendere facili le cose difficili". Quando deve fronteggiare un calcio di rigore, l'ex Wolfsburg si focalizza molto "sull'intera preparazione che c'è prima del rigore: non credo ci siano concidenze nel calcio, per cui so cosa devo fare e so cosa il tiratore potrebbe fare", mentre sull'attaccante più forte affrontato non ha dubbi: Erling Haaland. Infine, se potesse rubare una qualità ad un altro portiere, Grabara prenderebbe "la calma di Alisson o Szczesny".
"La chiamata della Juventus? Significa che sto facendo qualcosa di buono nella mia carriera, perché non molti portieri hanno il privilegio di rappresentare un club come la Juve". Queste le prime parole da nuovo giocatore bianconero di Kamil Grabara, portiere appena arrivato dal Wolfsburg chiamato a raccogliere l'eredità di Mattia Perin, ceduto al Palermo.
Grabara: "Indossare questa maglia è un orgoglio"
"Questo club ha una grande storia, ha avuto portieri fantastici: senza adare troppo indietro penso a Szczesny, ovviamente Buffon, altri degni di nota come Zoff o van der Sar... Indossare questa maglia è un orgoglio per me", ha confessato nell'intervista ai canali ufficiali della Juventus Grabara, che si definisce un portiere in grado di "fare la parata giusta al momento giusto, è una delle caratteristiche più utili per un portiere. Ma non amo parlare di me stesso, preferisco mostrare quello che so fare". Non a caso "portiere" è la prima parola che gli viene in mente quando gli viene nominata la Juventus: almeno così ha dichiarato il 27enne polacco.