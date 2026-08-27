"Con lui non si fa così... Juve, ne hai uno che vale il biglietto!": Zambrotta sicuro

MILANO - Spicca l’Inter. E poi le altre, destinate a inseguire. Gianluca Zambrotta, scollinata la prima giornata, analizza il campionato e i suoi migliori singoli. Zambrotta, sensazioni dopo la prima giornata? «Come ha detto Allegri, la squadra da battere ha lo scudetto sul petto. L’Inter ha un’identità chiara ed è la più attrezzata».
Chi si è mosso meglio per accorciare il gap? «Chi ha cambiato di più è stato il Milan. Una giornata non basta, ma anche a livello di approccio si è visto qualcosa di nuovo».
"Juve, che impressione ho avuto"
Che impressione le ha fatto la Juventus? «Ha giocato una buona partita, con il solito limite di creare tanto e concretizzare poco. Lo dice anche Spalletti: le manca un 9. Io non avrei dato via Vlahovic».
Anche se il rapporto si era sfilacciato? «Sì, se non riesci a far rendere l’unico giocatore di un certo tipo che hai in casa, devi fare qualche passo per andare incontro a lui. Per di più se parliamo di un ruolo che poi oggi manca, cioè un vero centravanti. Kolo Muani, nella sua prima esperienza bianconera, è stato efficace: va bene, ma io avrei tenuto Vlahovic».
Juventus, un centravanti può cambiare la stagione?
Con un centravanti di questo tipo può diventare una squadra da scudetto? «Se riesce a trovare quello giusto, può dire la sua per ritornare in Champions League. A oggi non mi dà l'impressione di poter tenere il passo dell’Inter».
Quanto peserà l'assenza di Yildiz? «È un giocatore che può fare la differenza nelle condizioni giuste, se sta bene: peserà. Bisogna anche capire se l’alternativa sarà un giocatore in rosa, come Alajbegovic, oppure un rinforzo dal mercato. Non è facile».
Allegri si può rilanciare a Napoli? «È quella che più di tutte può lottare con l’Inter: Allegri arriva di nuovo dopo Conte, come alla Juve, trova una squadra allenata bene. Però a Genova ha faticato».
Cissé, Liberali e i giovani italiani in Serie A
Alphadjo Cissé protagonista con il Milan: ci manca un po’ di coraggio nel lanciare questi ragazzi italiani? «Ha giocato una gara splendida. I giovani, quelli bravi, vanno fatti giocare: ben vengano ragazzi come Cissé o Liberali».
Pochi italiani in campo, ma diversi giovani italiani: c’è speranza? «I talenti per fortuna ci sono, ma sono ancora pochi. Specie quelli che giocano nelle squadre di alta classifica: il punto è non disperdere i ragazzi quando approdano in prima squadra. Il problema da affrontare è questo, anche perché poi ne risente la Nazionale».
Pio Esposito può togliere il posto a Thuram nell’Inter? «Non credo, ma l’Inter ha più impegni, può far giocare tutti. Togliere il posto alla coppia Thuram-Lautaro, specie nelle gare più importanti, non succederà. Però Pio ha confermato di essere un giocatore da Inter: è un bene anche per la Nazionale».
Como, può essere la sorpresa della lotta scudetto?
Il Como può diventare una mina vagante per lo scudetto? «È ancora presto. Fabregas ha ricordato che ha bruciato le tappe rispetto a una prospettiva di lungo termine. Poi nel calcio non si può mai escludere nulla, e una favola stile Leicester sarebbe bellissima, ma penso che confermare il piazzamento Champions sarebbe già straordinario».
La squadra che la diverte di più? «Il Como. L'anno scorso ha chiuso con la miglior difesa, dimostrando che si può ottenere questo risultato anche con un calcio di un certo tipo».
E la Roma? «Mi diverte. La partita con la Fiorentina ha dato segnali interessanti: sperando che Dybala possa stare bene fi sicamente, mi piace l’idea di una Roma molto off ensiva, con lui, Malen, Mora e Soulé».
"Conceicao vale il biglietto"
Un giocatore per cui vale la pena accendere la tv o pagare il biglietto? «Conceicao della Juve. Se guardiamo Spagna o Psg, sulle fasce hanno giocatori tecnici. Poi mi piacciono i centrocampisti del Como, da Perrone a Da Cunha, oltre a Nico Paz. Servono sempre più giocatori che saltino l’uomo e creino superiorità».
Anche perché domina il 3-5-2? Il suo Bari, con Fascetti, andava controcorrente: oggi forse abbiamo esagerato. «Non per forza. Non è un modulo difensivo a prescindere: nella Juve di Conte i quinti erano ali. La Roma gioca con tanti attaccanti: dipende dalla mentalità».
Cosa si aspetta dalla Nazionale di Mancini? «Ha un compito non facile. Però è l’ultimo ct ad avere vinto un trofeo e conosce l’ambiente: la sua diffi coltà è avere pochi italiani nelle squadre top. Se andiamo a prendere le ultime nazionali convincenti, dal 2006 al 2021 passando per il 2012, c’erano blocchi di alto livello. Oggi non è così. Spero che Mancini e la Figc possano trovare una soluzione per valorizzare i giovani, ma la vedo dura: servirà tempo».
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE
MILANO - Spicca l’Inter. E poi le altre, destinate a inseguire. Gianluca Zambrotta, scollinata la prima giornata, analizza il campionato e i suoi migliori singoli. Zambrotta, sensazioni dopo la prima giornata? «Come ha detto Allegri, la squadra da battere ha lo scudetto sul petto. L’Inter ha un’identità chiara ed è la più attrezzata».
Chi si è mosso meglio per accorciare il gap? «Chi ha cambiato di più è stato il Milan. Una giornata non basta, ma anche a livello di approccio si è visto qualcosa di nuovo».
"Juve, che impressione ho avuto"
Che impressione le ha fatto la Juventus? «Ha giocato una buona partita, con il solito limite di creare tanto e concretizzare poco. Lo dice anche Spalletti: le manca un 9. Io non avrei dato via Vlahovic».
Anche se il rapporto si era sfilacciato? «Sì, se non riesci a far rendere l’unico giocatore di un certo tipo che hai in casa, devi fare qualche passo per andare incontro a lui. Per di più se parliamo di un ruolo che poi oggi manca, cioè un vero centravanti. Kolo Muani, nella sua prima esperienza bianconera, è stato efficace: va bene, ma io avrei tenuto Vlahovic».