Caro Orsato, il pestone a Yildiz tutto ok?

C’è chi si sente derubato (e si fa sentire), chi ha bullizzato l’arbitro, chi reclama per un fallo di mano in area, chi per una manata sul muso all’inizio di un’azione che ha portato al gol. Niente male per una sola giornata, la prima di campionato che segna un cambiamento di filosofia arbitrale. O così ci hanno copiosamente spiegato. E poi c’è uno che si è rotto il piede e salterà i prossimi tre mesi del suddetto campionato. Per chi non lo sapesse si chiama Kenan Yildiz e l’arbitro Ayroldi, domenica scorsa, non ha neanche fischiato il fallo per quel pestone o se preferite “step on foot” che, tanto, dirlo in inglese non fa meno male. Ora, nel calcio ci si infortuna spesso e, giustamente, il regolamento non prevede sempre una corrispondenza tra la gravità dell’infortunio e il provvedimento disciplinare in campo ma, in questo caso, c’è un giocatore che, nell’effettuare un pressing particolarmente aggressivo e maldestro, ha rotto il quinto metatarso all’avversario.