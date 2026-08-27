Alajbegovic bocciato, "Non c’è stato uno…" e quella lite accesa: Massara-Gasperini, non è finita

Massara e la risposta a Gasperini

Prima del Pisa, infatti, scaricò pubblicamente il mister: «Io ho scelto 5-6 allenatori, tre non sono venuti. La società ha scelto Gasperini. Non c’è stato un giocatore che è venuto senza la sua approvazione. Ziolkowski, Venturino, Zaragoza...è vero, potevamo prendere Rowe del Bologna, però non è stato preso su sua richiesta». In primavera Gasp ha pure bocciato senza appello Kerim Alajbegovic. Perché in fondo aveva già deciso tutto: per restare a Roma avrebbe chiesto anche la testa di Massara, dopo aver ottenuto lo scalpo di Ranieri. L’aveva già congedato a fine aprile, a campionato in corso: «Ricky è una bravissima persona, ma sotto l’aspetto tecnico non abbiamo avuto feeling». Massara, ancora una volta, incassa. E risponde, a luglio, con Celik.