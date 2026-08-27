La Juve in Europa League, i milioni incassati e quelli che possono entrare. E quanti ex!

Ai nastri di partenza l’Europa League 2026/2027. L’inizio ufficiale della competizione, con il sorteggio, avrà luogo domani alle 13 a Montecarlo. La struttura della competizione è simile a quella della Champions League – se non fosse per blasone e ricavi -, con una fase campionato a classifica unica e con 36 squadre: le prime otto sono qualificate direttamente agli ottavi, dal nono posto al ventiquattresimo si va ai playoff, le restanti vengono eliminate.
Juve, in Europa League si può sognare
Ci sarà anche la Juventus, inserita in prima fascia. I bianconeri giocheranno contro otto avversarie, due per ogni fascia, dalla prima alla quarta. Nella prima fase, non potrà affrontare il Milan, l’altra italiana presente nella competizione. Per riprendere le dichiarazioni dei protagonisti in queste settimane: la Juve parte per fare bene e non darsi limiti.
Rispetto alla Champions League, dove la distanza tra le prime della classe è oggi siderale, in Europa League si può sognare, si può fare bene, senza darsi pressioni ma alimentando speranze. Un buon percorso può far crescere il gruppo, in termini di fiducia ed esperienza. E poi c’è l’aspetto economico. Dalle prime stime, sono circa 15 i milioni di euro già garantiti allo start della competizione.
Europa League, se la Juve vince...
Un percorso netto, con vittoria finale, potrebbe portare nelle casse del club oltre 40 milioni, esclusi i ricavi da stadio. Insomma, nella passata stagione si è provato a sottrarsi dalla morsa dell’Europa che conta un po’ meno, ma adesso che si è dentro è vietato sottovalutarla. Certo, non sarà semplice. Perché la storia insegna che le sfide continentali spesso non hanno un finale già scritto e la caratura dei club presenti è tutt’altro che marginale. Ci sono le inglesi (Crystal Palace, Bournemouth e Sunderland) che puntano ad arrivare in fondo e poi altri club storici e complicati da affrontare come Bayer Leverkusen, Real Sociedad, Celtic e Marsiglia. A queste, potrebbero aggiungersi Benfica e Besiktas.
Ex Juve, chi può incontrare Spalletti
Per restare al club turco, se giovedì dovesse completare il proprio percorso di qualificazione, sbarcheranno in Europa League anche Vlahovic e Miretti. Ma non sono loro gli unici ex che potenzialmente potrebbero affrontare la squadra di Spalletti. Già qualificati sono, invece, Di Gregorio (Bournemouth) e Weah (Marsiglia), l’ultimo è invece Openda, “retrocesso” con il Lione dopo il ko con il Fenerbahce.
La Juventus sarà impegnata nella League Phase a partire dal 16 o 17 settembre e fino al 28 gennaio. Si gioca di giovedì, sarà dura combinare i diversi impegni e l’organizzazione del calendario bianconero sarà decisamente differente rispetto a quello dell’anno scorso. Infine, la Juve dovrà presentare la lista dei calciatori iscritti nella lista A entro le 23:59 del 2 settembre.
Ai nastri di partenza l’Europa League 2026/2027. L’inizio ufficiale della competizione, con il sorteggio, avrà luogo domani alle 13 a Montecarlo. La struttura della competizione è simile a quella della Champions League – se non fosse per blasone e ricavi -, con una fase campionato a classifica unica e con 36 squadre: le prime otto sono qualificate direttamente agli ottavi, dal nono posto al ventiquattresimo si va ai playoff, le restanti vengono eliminate.
Juve, in Europa League si può sognare
Ci sarà anche la Juventus, inserita in prima fascia. I bianconeri giocheranno contro otto avversarie, due per ogni fascia, dalla prima alla quarta. Nella prima fase, non potrà affrontare il Milan, l’altra italiana presente nella competizione. Per riprendere le dichiarazioni dei protagonisti in queste settimane: la Juve parte per fare bene e non darsi limiti.
Rispetto alla Champions League, dove la distanza tra le prime della classe è oggi siderale, in Europa League si può sognare, si può fare bene, senza darsi pressioni ma alimentando speranze. Un buon percorso può far crescere il gruppo, in termini di fiducia ed esperienza. E poi c’è l’aspetto economico. Dalle prime stime, sono circa 15 i milioni di euro già garantiti allo start della competizione.