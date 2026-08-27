La Juve in Europa League, i milioni incassati e quelli che possono entrare. E quanti ex!

Europa League, se la Juve vince...

Un percorso netto, con vittoria finale, potrebbe portare nelle casse del club oltre 40 milioni, esclusi i ricavi da stadio. Insomma, nella passata stagione si è provato a sottrarsi dalla morsa dell’Europa che conta un po’ meno, ma adesso che si è dentro è vietato sottovalutarla. Certo, non sarà semplice. Perché la storia insegna che le sfide continentali spesso non hanno un finale già scritto e la caratura dei club presenti è tutt’altro che marginale. Ci sono le inglesi (Crystal Palace, Bournemouth e Sunderland) che puntano ad arrivare in fondo e poi altri club storici e complicati da affrontare come Bayer Leverkusen, Real Sociedad, Celtic e Marsiglia. A queste, potrebbero aggiungersi Benfica e Besiktas.