Miretti saluta la Juve e vola in Turchia: ora visite e firma col Besiktas

Fabio Miretti è ormai a un passo dal trasferimento al Besiktas. Il centrocampista classe 2003 è arrivato a Caselle con le valigie già pronte. Il giocatore ha scelto di accettare la proposta del club turco allenato da Italiano. Nella giornata odierna sono previste le visite mediche, ultimo passaggio prima della firma. Per la Juventus si tratta di un'ulteriore operazione in uscita che può sbloccare il mercato in entrata.
Accordo raggiunto con il Besiktas
Dopo l'addio di Dusan Vlahovic, anche Miretti ha deciso di trasferirsi in Turchia. La Juventus e il Besiktas hanno raggiunto un'intesa sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Il valore complessivo dell'operazione può arrivare a circa 14 milioni di euro. Decisiva anche la volontà di Italiano, che avrebbe voluto portarlo con sé già a Bologna. Il tecnico ha spinto per il suo arrivo, individuandolo come un profilo ideale per il proprio progetto.
La partenza di Miretti si aggiunge alle cessioni di Adzic e alla risoluzione del contratto di Arthur. In questo modo i bianconeri liberano ulteriore spazio nella rosa e sul monte ingaggi. Una situazione che permette alla dirigenza di accelerare per Kessie, da tempo indicato come il principale obiettivo per rinforzare il centrocampo.
Kessie, ora la Juventus può accelerare
Con diverse operazioni in uscita ormai definite, la Juventus può concentrarsi sul prossimo colpo. Il nome in cima alla lista resta quello di Kessie, profilo particolarmente apprezzato dalla dirigenza. L'ivoriano garantirebbe caratteristiche che attualmente mancano alla mediana bianconera. Forza fisica, intensità ed esperienza sarebbero elementi preziosi per un reparto ancora alla ricerca di certezze. Il centrocampista conosce già il calcio italiano grazie alla lunga esperienza con il Milan. Per questo motivo il suo eventuale ritorno in Serie A rappresenterebbe un'opportunità importante. La Juventus, intanto, sta lavorando per creare le condizioni necessarie alla chiusura dell'affare. Dopo le ultime uscite, l'affondo decisivo per Kessie potrebbe essere sempre più vicino.
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