Miretti saluta la Juve e vola in Turchia: ora visite e firma col Besiktas

Fabio Miretti è ormai a un passo dal trasferimento al Besiktas . Il centrocampista classe 2003 è arrivato a Caselle con le valigie già pronte. Il giocatore ha scelto di accettare la proposta del club turco allenato da Italiano . Nella giornata odierna sono previste le visite mediche, ultimo passaggio prima della firma. Per la Juventus si tratta di un'ulteriore operazione in uscita che può sbloccare il mercato in entrata.

Accordo raggiunto con il Besiktas

Dopo l'addio di Dusan Vlahovic, anche Miretti ha deciso di trasferirsi in Turchia. La Juventus e il Besiktas hanno raggiunto un'intesa sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Il valore complessivo dell'operazione può arrivare a circa 14 milioni di euro. Decisiva anche la volontà di Italiano, che avrebbe voluto portarlo con sé già a Bologna. Il tecnico ha spinto per il suo arrivo, individuandolo come un profilo ideale per il proprio progetto.