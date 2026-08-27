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Sinner motivatore, cosa ha detto alla Juve di Spalletti: "C'è sempre pressione, il risultato è..."

Il numero 1 al mondo ha fatto visita ai bianconeri impegnati a preparare l'esordio allo Stadium contro il Parma. Presente anche l'altro infortunato Yildiz
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"La visita di un campione. Jannik Sinner allo Juventus Training Center". Questo il messaggio con cui la Vecchia Signora ha diffuso il video del numero 1 al mondo e 5 volte campione Slam, che nella mattina di giovedì 27 agosto ha fatto visita al gruppo di Spalletti, impegnato a preparare il debutto allo Stadium dove sabato 29 agosto è atteso il Parma per la seconda giornata di campionato. Una visita speciale che ha visto l'azzurro intrattenersi con i bianconeri tra cui Yildiz, con cui Sinner condivide il momento di sfortuna che ha costretto entrambi fuori dai campi. Se il numero 10 mancherà all'appello per i prossimi 3 mesi a causa di una frattura al piede sinistro causata dall'intervento di Calvani durante la trasferta di Frosinone - nel silenzio di Ayroldi prima e Orsato poi - l'altoatesino è stato invece fermato da una infiammazione al ginocchio che è costata la partecipazione a Cincinnati e Us Open - che conoscerà invece il ritorno in campo del rivale Carlos Alcaraz - . Infortunio che ha riaperto le porte del JMedical, a cui Sinner è tornato ad affidarsi per risolvere il problema e iniziare il pieno recupero della condizione in vista dei prossimi impegni in agenda.

Spalletti: "Nessuno come te"

Nel mentre, i bianconeri hanno accolto a braccia aperte il 2 volte campione a Wimbledon ricevendo applausi e abbracci da parte della squadra di Spalletti, che all'azzurro ha riconosciuto un merito speciale: "Nessuno sa ribaltare le difficoltà del match come te", i complimenti del tecnico.

Questa invece la risposta del leader del ranking mondiale (noto tifoso milanista): "Il risultato è una conseguenza di quali scelte prendi in campo, c'è sempre pressione", ha detto parlando ai giocatori. Quanto all'agenda Atp, i prossimi appuntamenti in calendario (considerati 500 e 1000) sono quelli di Tokyo (30 settembre-6 ottobre), Pechino e il Masters di Shanghai (7-18 ottobre).

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