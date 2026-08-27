"Cambiaso dal City a riserva di Celik, la verità su Kolo Muani e il peso di Kessie per questa Juve"

Paolo Pirisi e Cristiano Corbo hanno anche parlato del possibile acquisto di un terzino sinistro . La Juve ha abbandonato Sead Kolasinac che avrebbe potuto essere adattato da centrale. Ha fatto il terzino ed è stato proposto nelle settimane passate, ma la Juventus lo ha messo in ghiaccio. Discorso simile anche per Miranda e Mahele . Entrambi sono giocatori sondati, ma sembra esserci una doppia fumata nera . Emerson Palmieri era stato preso in considerazione ma la pista si è raffreddata. In questo momento, il terzino sinistro non è una priorità, ma potrebbe diventarlo tra domenica e lunedì. Corbo e Pirisi si aspettano un colpo last minute, un blitz come lo è stato per Holm e Boga nella finestra di gennaio.

Il commento del direttore Guido Vaciago apre infine un dibattito: "Chiunque arrivi dovrà togliere il posto a Celik". "Ammesso che - replica Pirisi - resti lui il titolare, c'è comunque Cambiaso!". La replica di Vaciago non si fa attendere: "In questo momento Cambiaso è la riserva di Celik. Il vero Cambiaso sarebbe titolare e Celik sarebbe un'alternativa a Kalulu sulla destra, ma Cambiaso è finito da qualche parte, bisogna andarlo a cercare. Il vero Cambiaso non è quello che abbiamo visto a Frosinone o in tutta la parte finale della scora stagione. Penso che lui sia un gicoatore di livello superiore, con una intelligenza calcistica e un istinto calcistico che possono vantare pochi giocatori in Serie A e una manciata di giocatori in Europa. Ha una grande capacità di andare ad occupare gli spazi. Detto ciò talento e tecnica, dalla famosa trattativa con il City per intenderci, non si sono più visti. Anzi è andato peggiorando. Questo Cambiaso qua non posso considerarlo titolare, ma un'alternativa. E tra l'altro domenica scorsa è entrato in campo male. Non posso pensare che abbia improvvisamente perso la capacità di giocare come giocava prima, quando non era uno scandalo immaginarlo nel City di Guardiola. Adesso fa la riserva di Celik e non a caso stanno cercando anche un terzino sinistro".