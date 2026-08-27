"Cambiaso dal City a riserva di Celik, la verità su Kolo Muani e il peso di Kessie per questa Juve"

Ore caldissime per il mercato della Juventus. Nel giorno in cui i bianconeri hanno salutato Fabio Miretti volato al Besiktas (Le prime parole, le cifre e la formula dell'operazione), Giovanni Carnevali e Frederic Massara hanno accelerato in maniera importante per Franck Kessie, da tempo primo obiettivo per il centrocampo, fortemente richiesto da Luciano Spalletti. Le ultimissime sull'ivoriano, il punto sugli attaccanti e un particolare retroscena su Donyell Malen sono stati gli argomenti centrali della puntata odierna di 'Aperimercato', nell'appuntamento giornaliero sul canale Youtube di Tuttosport con Cristiano Corbo, Paolo Pirisi, il direttore Guido Vaciago e Nicolò Schira.
Kessie-Juventus, ore caldissime
La cessione di Fabio Miretti, unita a quella di Adzic e alla risoluzione di Arthur, ha spinto la Juventus ad accelerare per Franck Kessie. La Vecchia Signora, come sottolineato da Paolo Pirisi, ha deciso di andare oltre l'eventuale cessione di Teun Koopmeiners o quella di Jonathan David. In mattinata la dirigenza bianconera al gran completo ha incontrato l'agente dell'ivoriano e i segnali sono sempre più positivi. Carnevali e Massara hanno anche aumentato l'offerta, anche per 'premiare' la volontà dell'ex Milan che ha da sempre dato priorità alla squadra di Luciano Spalletti. La Juventus punta a stringere e nelle prossime ore è attesa la chiusura, ammette Pirisi.
Un acquisto azzeccato per Guido Vaciago. "Nella Juventus attuale, Kessie è un valore aggiunto importante", ha confermato il direttore di Tuttosport, sottolineando come l'ivoriano sarà decisivo dentro o fuori dal campo, portando leadership, personalità, ma anche forza fisica e mentalità vincente a un reparto che ne ha bisogno da tempo.
Il chiarimento su Kolo Muani e la volontà di Spalletti
La prestazione di Randal Kolo Muani è finita nell'occhio del ciclone, con i tifosi che non hanno perdonato gli errori sottoporta dell'ex Psg. Anche Luciano Spalletti ha spronato il suo attaccante, con parole dure in conferenza stampa. Il direttore Guido Vaciago ha voluto fare un doveroso chiarimento sul ventisettenne e il legame con l'allenatore di Certaldo. "Su Kolo Muani c'è un grande equivoco. È stato esplicitamente chiesto da Spalletti. Lo aveva chiesto già a gennaio. Al netto dei gol, è un attaccante che serve per quello che può dare alla squadra. Se pensate sia il bomber, è ovvio che possa sembrare deludente".
"Deve fare un lavoro di raccordo e di cucitura del gioco. Tocca la palla bene, meglio di Vlahovic, ed è più lucido di David. Quando si analizzerà tatticamente il suo contributo, avrà fatto molte cose per far segnare gli altri calciatori offensivi. Non è un giocatore che riempie gli occhi, ma è utile. È da 50 milioni? Non lo so, le cifre del mercato sono folli".
I nomi per il terzino sinistro, Celik e il caso Cambiaso
Paolo Pirisi e Cristiano Corbo hanno anche parlato del possibile acquisto di un terzino sinistro. La Juve ha abbandonato Sead Kolasinac che avrebbe potuto essere adattato da centrale. Ha fatto il terzino ed è stato proposto nelle settimane passate, ma la Juventus lo ha messo in ghiaccio. Discorso simile anche per Miranda e Mahele. Entrambi sono giocatori sondati, ma sembra esserci una doppia fumata nera. Emerson Palmieri era stato preso in considerazione ma la pista si è raffreddata. In questo momento, il terzino sinistro non è una priorità, ma potrebbe diventarlo tra domenica e lunedì. Corbo e Pirisi si aspettano un colpo last minute, un blitz come lo è stato per Holm e Boga nella finestra di gennaio.
Il commento del direttore Guido Vaciago apre infine un dibattito: "Chiunque arrivi dovrà togliere il posto a Celik". "Ammesso che - replica Pirisi - resti lui il titolare, c'è comunque Cambiaso!". La replica di Vaciago non si fa attendere: "In questo momento Cambiaso è la riserva di Celik. Il vero Cambiaso sarebbe titolare e Celik sarebbe un'alternativa a Kalulu sulla destra, ma Cambiaso è finito da qualche parte, bisogna andarlo a cercare. Il vero Cambiaso non è quello che abbiamo visto a Frosinone o in tutta la parte finale della scora stagione. Penso che lui sia un gicoatore di livello superiore, con una intelligenza calcistica e un istinto calcistico che possono vantare pochi giocatori in Serie A e una manciata di giocatori in Europa. Ha una grande capacità di andare ad occupare gli spazi. Detto ciò talento e tecnica, dalla famosa trattativa con il City per intenderci, non si sono più visti. Anzi è andato peggiorando. Questo Cambiaso qua non posso considerarlo titolare, ma un'alternativa. E tra l'altro domenica scorsa è entrato in campo male. Non posso pensare che abbia improvvisamente perso la capacità di giocare come giocava prima, quando non era uno scandalo immaginarlo nel City di Guardiola. Adesso fa la riserva di Celik e non a caso stanno cercando anche un terzino sinistro".
Sorloth, Mateta e quel retroscena su Malen...
Altra priorità bianconera è la prima punta fisica che Spalletti aspetta. Il preferito rimane sempre Alexander Sorloth, anche se la pista non è affatto facile. Il norvegese è un giocatore che Simeone stima anche se non lo considera l'attaccante titolare. Lo scorso anno ha fatto 20 gol, l'anno prima 24. Tutti gli allenatori d'Europa prima di privarsi di un calciatore così ci pensano bene. Con i colchoneros vanno avanti i discorsi legati a Nico Gonzalez e ai sondaggi per Jonathan David, ma non è facile trovare l'incastro con l'Atletico Madrid. Dalla lista bianconera, assicura Nicolò Schira, sembra uscire Joshua Zirkzee. L'olandese ha dato apertura alla Fiorentina, che ci punta visto l'imminente addio di Moise Kean destinato al Como.
Un altro nome da tenere in considerazione è quello di Jean-Philippe Mateta. Il francese è legato al Crystal Palace fino al 30 giugno 2027 ma vorrebbe provare una nuova avventura. La Juventus è sempre vigile. Agli inglesi piace sempre Jonathan David e anche qui l'ipotesi scambio potrebbe decollare, anche se non sarà facile, sottolinea Schira. Infine, Paolo Pirisi ha svelato un retroscena su Donyell Malen, autore di una tripletta nell'esordio in campionato contro la Fiorentina. "Era stato proposto alla Juventus a gennaio, ma non scaldava. Immaginare un exploit così era veramente complicato. Malen ha trovato in Gasperini un allenatore ideale e nella Roma il contesto ideale per esprimersi al meglio. Non so se alla Juventus avrebbe ripetuto quanto fatto a Roma", ha concluso.
Ore caldissime per il mercato della Juventus. Nel giorno in cui i bianconeri hanno salutato Fabio Miretti volato al Besiktas (Le prime parole, le cifre e la formula dell'operazione), Giovanni Carnevali e Frederic Massara hanno accelerato in maniera importante per Franck Kessie, da tempo primo obiettivo per il centrocampo, fortemente richiesto da Luciano Spalletti. Le ultimissime sull'ivoriano, il punto sugli attaccanti e un particolare retroscena su Donyell Malen sono stati gli argomenti centrali della puntata odierna di 'Aperimercato', nell'appuntamento giornaliero sul canale Youtube di Tuttosport con Cristiano Corbo, Paolo Pirisi, il direttore Guido Vaciago e Nicolò Schira.
Kessie-Juventus, ore caldissime
La cessione di Fabio Miretti, unita a quella di Adzic e alla risoluzione di Arthur, ha spinto la Juventus ad accelerare per Franck Kessie. La Vecchia Signora, come sottolineato da Paolo Pirisi, ha deciso di andare oltre l'eventuale cessione di Teun Koopmeiners o quella di Jonathan David. In mattinata la dirigenza bianconera al gran completo ha incontrato l'agente dell'ivoriano e i segnali sono sempre più positivi. Carnevali e Massara hanno anche aumentato l'offerta, anche per 'premiare' la volontà dell'ex Milan che ha da sempre dato priorità alla squadra di Luciano Spalletti. La Juventus punta a stringere e nelle prossime ore è attesa la chiusura, ammette Pirisi.
Un acquisto azzeccato per Guido Vaciago. "Nella Juventus attuale, Kessie è un valore aggiunto importante", ha confermato il direttore di Tuttosport, sottolineando come l'ivoriano sarà decisivo dentro o fuori dal campo, portando leadership, personalità, ma anche forza fisica e mentalità vincente a un reparto che ne ha bisogno da tempo.