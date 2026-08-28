Ali Camara alla Juve: super colpo della Next Gen! Chi è il talento classe 2008 prelevato dal Genk

I dettagli dell'operazione

Operazione da circa due milioni più bonus, sufficienti a strapparlo a Como e Nizza che avevano messo gli occhi su di lui e si erano portate avanti. Non erano le sole, perché da anni Camara riempie i taccuini degli scout di mezza Europa e, tra questi, c’è chi non ha mancato di descriverlo come possibile erede di Jeremy Doku. Calma. È evidente che la strada di fronte sia ancora lunga, ma le premesse sono ottime. Alla Juventus non arriva solo un giovane di belle speranze, ma anche un calciatore che ha già avuto esperienze importanti. Ha giocato decine di partite nella seconda divisione belga, con la maglia della seconda squadra del Genk, ed è quindi abituato a misurarsi con contesti più probanti del calcio giovanile. Si è messo in mostra per velocità e tecnica, spunto nel breve, buona capacità di dribbling nell’uno contro uno. È un profilo da binario, verticale: parte a destra per finire a destra, mettere in pallone in mezzo dal fondo o andare verso l’area a concludere. Non è propriamente l’ala a piede invertito che si accentra, ma ha giocato anche a sinistra e all’occorrenza Brambilla potrebbe riproporlo in quella posizione.