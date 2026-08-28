Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Ali Camara alla Juve: super colpo della Next Gen! Chi è il talento classe 2008 prelevato dal Genk

È un'ala destra classe 2008: oggi sosterrà le visite al JMedical, poi ci sarà la firma sul contratto. Per caratteristiche somiglia a Doku del City: superiorità numerica e pericoli: tutti i dettagli
Marco Amato
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

TORINO - Nuovo colpo in casa Juventus Next Gen e attenzione a non sottovalutarlo. Il direttore Claudio Chiellini e la sua squadra di lavoro sono tornati a pescare in Belgio, lì dove lavorano alcuni dei migliori settori giovanili d’Europa e dove i giovani talenti certo non mancano. Ieri sera, all’aeroporto di Caselle, è arrivato dal Genk il classe 2008 Ali Camara, ala destra, che oggi sosterrà le visite mediche al JMedical.

I dettagli dell'operazione

Operazione da circa due milioni più bonus, sufficienti a strapparlo a Como e Nizza che avevano messo gli occhi su di lui e si erano portate avanti. Non erano le sole, perché da anni Camara riempie i taccuini degli scout di mezza Europa e, tra questi, c’è chi non ha mancato di descriverlo come possibile erede di Jeremy Doku. Calma. È evidente che la strada di fronte sia ancora lunga, ma le premesse sono ottime. Alla Juventus non arriva solo un giovane di belle speranze, ma anche un calciatore che ha già avuto esperienze importanti. Ha giocato decine di partite nella seconda divisione belga, con la maglia della seconda squadra del Genk, ed è quindi abituato a misurarsi con contesti più probanti del calcio giovanile. Si è messo in mostra per velocità e tecnica, spunto nel breve, buona capacità di dribbling nell’uno contro uno. È un profilo da binario, verticale: parte a destra per finire a destra, mettere in pallone in mezzo dal fondo o andare verso l’area a concludere. Non è propriamente l’ala a piede invertito che si accentra, ma ha giocato anche a sinistra e all’occorrenza Brambilla potrebbe riproporlo in quella posizione.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

La concorrenza di Licina

Nel sistema del tecnico della Next Gen può fare anche la seconda punta. Evidentemente, parlando di un diciottenne, ci sono anche dei margini di crescita importanti: punti deboli su cui lavorare. Per la produzione offensiva che riesce a creare, segna decisamente poco. I dati dicono che, nella passata stagione, ha prodotto circa 2 xG complessivi, segnando però solo una volta.

Le altre aree su cui lavorare sono la precisione dei cross e la fisicità. Ci sarà tempo e margine, per migliorare nei duelli e nei contatti, soprattutto in un campionato come la Serie C. Anche per questo il suo percorso comincia dalla seconda squadra; per l’affaccio alla Contiassa si vedrà. Infine, un aspetto da sottolineare. Da ala destra, andrebbe a competere per un posto nella formazione titolare con Adin Licina. A meno che il nazionale tedesco non lasci la Juventus in questa sessione di mercato.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

TORINO - Nuovo colpo in casa Juventus Next Gen e attenzione a non sottovalutarlo. Il direttore Claudio Chiellini e la sua squadra di lavoro sono tornati a pescare in Belgio, lì dove lavorano alcuni dei migliori settori giovanili d’Europa e dove i giovani talenti certo non mancano. Ieri sera, all’aeroporto di Caselle, è arrivato dal Genk il classe 2008 Ali Camara, ala destra, che oggi sosterrà le visite mediche al JMedical.

I dettagli dell'operazione

Operazione da circa due milioni più bonus, sufficienti a strapparlo a Como e Nizza che avevano messo gli occhi su di lui e si erano portate avanti. Non erano le sole, perché da anni Camara riempie i taccuini degli scout di mezza Europa e, tra questi, c’è chi non ha mancato di descriverlo come possibile erede di Jeremy Doku. Calma. È evidente che la strada di fronte sia ancora lunga, ma le premesse sono ottime. Alla Juventus non arriva solo un giovane di belle speranze, ma anche un calciatore che ha già avuto esperienze importanti. Ha giocato decine di partite nella seconda divisione belga, con la maglia della seconda squadra del Genk, ed è quindi abituato a misurarsi con contesti più probanti del calcio giovanile. Si è messo in mostra per velocità e tecnica, spunto nel breve, buona capacità di dribbling nell’uno contro uno. È un profilo da binario, verticale: parte a destra per finire a destra, mettere in pallone in mezzo dal fondo o andare verso l’area a concludere. Non è propriamente l’ala a piede invertito che si accentra, ma ha giocato anche a sinistra e all’occorrenza Brambilla potrebbe riproporlo in quella posizione.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus
1
Ali Camara alla Juve: super colpo della Next Gen! Chi è il talento classe 2008 prelevato dal Genk
2
La concorrenza di Licina

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS