Kessie-Juve è ai dettagli! La telefonata a Massara, la frase di Franck, l’incontro, l’ultimo scoglio

TORINO - Sarà stata anche una manovra di disturbo, per carità, ma quando la Roma ha bussato alla porta della Juve un filo di preoccupazione ha attraversato la schiena di Ricky Massara. E pure quella di Luciano Spalletti, che da tempo aspetta con ansia un nuovo centrocampista per arricchire un reparto in difficoltà per via della turbolenta estate vissuta da Khéphren Thuram. C’è stata una telefonata a metà settimana con Franck Kessié, che però in pochi minuti ha messo subito le cose in chiaro: «Vi ho dato la mia parola». Una frase scandita sia a Massara, l’uomo che più di tutti l’ha protetto e aiutato ai tempi del Milan, che a Spalletti, un allenatore che l’ivoriano stima tantissimo. Kessié, del resto, sapeva di dover armarsi di molta pazienza. Il suo agente George Atangana parla col club sin dai tempi di Comolli, precisamente da fine maggio. Il cambio di dirigenza se possibile ha aumentato il feeling con la Juve. Quasi tre mesi d’attesa non si spiegano altrimenti, da parte di un giocatore disposto ad un maxi sacrificio pur di far parte della rosa bianconera.
Kessié accetta il sacrificio
Per esempio: sta accettando la certezza di avere solo un biennale e non un terzo anno di contratto, vincolato solo a determinate condizioni. Altro esempio: sta seriamente valutando di dire sì ad un bonus alla firma molto più basso rispetto a quanto richiesto fino a un mese fa. Terza evidenza: ha messo in stand-by la Roma proprio perché sta cercando di chiudere con una società alla quale si è promesso all’alba dell’estate. Le parole pronunciate a Massara e Spalletti sono state seguite da un incontro, avvenuto ieri a Milano: l’unico nodo da sciogliere è legato alle modalità di fruizione del bonus alla firma. La Juve valuta una strategia “alla Vlahovic”, dunque inserendolo nel discorso dell’opzione per il terzo anno, dunque in coda all’accordo. È uno scoglio, certamente, perché il giocatore lo vorrebbe subito, ma Carnevali, Massara e Ottolini stanno facendo gli equilibristi in un contesto economico non semplicissimo. Situazione che Kessiè conosceva benissimo, sin dai Mondiali, quando si dichiarò spudoratamente: «La Juve? Si, si, se ne parla, ho visto. Io penso solo al Mondiale, ma aggiungo una cosa: sono un gran bel colpo. In forma, al Mondiale, e soprattutto svincolato, difficile chiedere di più. Per quello mi vogliono in tanti, hanno ragione». Frasi forti, sebbene sapesse già che la strada fosse in salita.
Il nodo economico per arrivare a Kessié
La Juve, infatti, è in pieno settlement agreement con l’Uefa. Sta cercando di liberarsi di un ingaggio monstre per inserire Kessié in organico, che percepirà circa 4.5 milioni più lauti bonus. Per arrivare a dama, fino a qualche giorno fa, serviva l’addio di almeno uno tra Jonathan David e Teun Koopmeiners. Era stato detto a chiare lettere anche a Franck, disposto ad attendere fino alla fine del mercato, al netto del suo vantaggioso regime da parametro zero che gli consentirebbe di firmare anche dopo il 1° settembre. La Juve e l’ivoriano vogliono chiudere la pratica entro il weekend e il club ha scelto di andare fino in fondo senza avere la garanzia di cedere, in prestito o a titolo definitivo, uno tra David e Koopmeiners. Da un mese a questa parte, per il centrocampo, esiste soltanto Kessié. Il centrocampista classe ‘96 si è fidato, pur chiarendo ai bianconeri che avrebbe ascoltato anche altre proposte. Ha ricevuto la Roma il suo agente, ma i giallorossi non hanno affondato. E in ogni caso, almeno fino a questo momento, il capitano della Costa d’Avorio ha messo la Juve davanti a tutto.
Kessié-Juve: accordo sempre più vicino
Ribadendolo telefonicamente a Massara e Spalletti e allo stesso modo facendo ripetere il concetto anche ad Atangana, disposto però a far quadrare i conti anche lato giocatore. Si lavora ai dettagli. Tant’è che nell’affare sta intervenendo in maniera decisa anche Carnevali: prima si risolve la questione Kessié, maggiore sarà il tempo per concentrare le ultime energie di un mercato complicatissimo per l’attaccante, il terzino sinistro (Miranda, Maehle ed Emerson Palmieri sono stati al momento depennati dalla lista di Massara) e le residue uscite di giocatori ancora sul groppone ma ufficiosamente fuori dal progetto. La frase «vi ho dato la mia parola» ha tranquillizzato la Juve, ma allo stesso tempo la società non si sta adagiando. Anzi, confida di stringere i tempi e consegnare a Spalletti un rinforzo necessario per il centrocampo. C’è ancora il passaggio del compenso alla firma del contratto da sistemare, certo. Ma il traguardo, dopo i summit di ieri a Milano, è sempre più vicino.
TORINO - Sarà stata anche una manovra di disturbo, per carità, ma quando la Roma ha bussato alla porta della Juve un filo di preoccupazione ha attraversato la schiena di Ricky Massara. E pure quella di Luciano Spalletti, che da tempo aspetta con ansia un nuovo centrocampista per arricchire un reparto in difficoltà per via della turbolenta estate vissuta da Khéphren Thuram. C’è stata una telefonata a metà settimana con Franck Kessié, che però in pochi minuti ha messo subito le cose in chiaro: «Vi ho dato la mia parola». Una frase scandita sia a Massara, l’uomo che più di tutti l’ha protetto e aiutato ai tempi del Milan, che a Spalletti, un allenatore che l’ivoriano stima tantissimo. Kessié, del resto, sapeva di dover armarsi di molta pazienza. Il suo agente George Atangana parla col club sin dai tempi di Comolli, precisamente da fine maggio. Il cambio di dirigenza se possibile ha aumentato il feeling con la Juve. Quasi tre mesi d’attesa non si spiegano altrimenti, da parte di un giocatore disposto ad un maxi sacrificio pur di far parte della rosa bianconera.
Kessié accetta il sacrificio
Per esempio: sta accettando la certezza di avere solo un biennale e non un terzo anno di contratto, vincolato solo a determinate condizioni. Altro esempio: sta seriamente valutando di dire sì ad un bonus alla firma molto più basso rispetto a quanto richiesto fino a un mese fa. Terza evidenza: ha messo in stand-by la Roma proprio perché sta cercando di chiudere con una società alla quale si è promesso all’alba dell’estate. Le parole pronunciate a Massara e Spalletti sono state seguite da un incontro, avvenuto ieri a Milano: l’unico nodo da sciogliere è legato alle modalità di fruizione del bonus alla firma. La Juve valuta una strategia “alla Vlahovic”, dunque inserendolo nel discorso dell’opzione per il terzo anno, dunque in coda all’accordo. È uno scoglio, certamente, perché il giocatore lo vorrebbe subito, ma Carnevali, Massara e Ottolini stanno facendo gli equilibristi in un contesto economico non semplicissimo. Situazione che Kessiè conosceva benissimo, sin dai Mondiali, quando si dichiarò spudoratamente: «La Juve? Si, si, se ne parla, ho visto. Io penso solo al Mondiale, ma aggiungo una cosa: sono un gran bel colpo. In forma, al Mondiale, e soprattutto svincolato, difficile chiedere di più. Per quello mi vogliono in tanti, hanno ragione». Frasi forti, sebbene sapesse già che la strada fosse in salita.