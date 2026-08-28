Kessie totale, alter ego di Thuram. Franck sposta tutto: “verticalista” chiave per le idee di Spalletti

TORINO - Ad averlo, uno come Kessié. Sposta tutto: equilibri, compagni, avversari. Le ambizioni della Juventus, le idee di Spalletti. Che nei colloqui telefonici, magari, avrà pure anticipato un paio di temi tattici. Chissà se anche l’idea di passare al centrocampo a 3, caldeggiata negli ultimi giorni, soprattutto in virtù dell’assenza prolungata di Kenan Yildiz. Si capirà. Nel frattempo, la concentrazione alla Continassa è massima ed è finalizzata alla chiusura della trattativa, per cui ogni parte sta sfruttando luoghi (gli uffici di Milano), il tempo (sempre meno) e le volontà. Quella dell’ivoriano è chiarissima: si vede a Torino, e si vede già con lo status d’indiscutibile. Ma sarebbe proprio così? Beh, sostanzialmente sì. Perché, con l’ex Milan, Lucio ha una carta da giocare niente male: sarebbe un perfetto equilibratore della manovra, uno dei pochi in grado poi di compensare le mancanze di Locatelli e Douglas Luiz. Per capirci: non ha il dinamismo del capitano, però può aiutarlo a gestire i palloni più caldi. Ancora: non avrà la qualità del brasiliano, ma può corrergli alle spalle, in particolare quando Douglas rischia di andare tardi in ritirata.
Kessié, equilibrio e duttilità per il centrocampo della Juve
Può essere dunque l’alter ego di Thuram, l’uomo in meno in questo inizio di campionato, e naturalmente per la questione infortunio. Sintetizzando, il vero e grande pregio di Kessié è la sua consapevolezza tattica. Sa esattamente dove posizionarsi, sa fare il mediano e la mezzala, sa trovare gli spazi giusti (e in questo calcio posizionale...) per ricevere e accompagnare l’azione. Poi è un “verticalista”: il tocco vicino lo lascia agli altri. E ha l’inserimento, elemento che - in caso di centrocampo a tre - potrebbe sfruttare senza concedere grosse chance agli avversari. Aveva però un dubbio, la Juventus. E per questo motivo già con la conduzione Comolli aveva chiesto i report fisici del giocatore: in Arabia, Franck era apparso più lento negli spostamenti e meno esplosivo nella corsa, poca roba nell’esecuzione.
Kessié alla Juve: i numeri forti dell'ivoriano
La sua fisicità, insomma, era parsa un’arma a doppio taglio: perché se nel duello corpo a corpo resta difficile da superare, trovarsi di fronte un avversario rapido o affrontare situazioni in cui viene richiesta agilità, ecco allora che può andare in difficoltà. Non ci sarà spazio per le passeggiate difensive, alla Juve. Per questo andavano scongiurate. E con numeri forti: 96% di precisione passaggi, 80% nella metà campo avversaria, 3,7 palloni recuperati a partita, solo lo 0,3 sui dribbling subiti a partita, mentre il 46% dei duelli, lui, lo vince. Serve altro? A Spalletti, servirebbe vederlo finalmente a Torino. Avrebbe lotta e governo. Finalmente.
TORINO - Ad averlo, uno come Kessié. Sposta tutto: equilibri, compagni, avversari. Le ambizioni della Juventus, le idee di Spalletti. Che nei colloqui telefonici, magari, avrà pure anticipato un paio di temi tattici. Chissà se anche l’idea di passare al centrocampo a 3, caldeggiata negli ultimi giorni, soprattutto in virtù dell’assenza prolungata di Kenan Yildiz. Si capirà. Nel frattempo, la concentrazione alla Continassa è massima ed è finalizzata alla chiusura della trattativa, per cui ogni parte sta sfruttando luoghi (gli uffici di Milano), il tempo (sempre meno) e le volontà. Quella dell’ivoriano è chiarissima: si vede a Torino, e si vede già con lo status d’indiscutibile. Ma sarebbe proprio così? Beh, sostanzialmente sì. Perché, con l’ex Milan, Lucio ha una carta da giocare niente male: sarebbe un perfetto equilibratore della manovra, uno dei pochi in grado poi di compensare le mancanze di Locatelli e Douglas Luiz. Per capirci: non ha il dinamismo del capitano, però può aiutarlo a gestire i palloni più caldi. Ancora: non avrà la qualità del brasiliano, ma può corrergli alle spalle, in particolare quando Douglas rischia di andare tardi in ritirata.
Kessié, equilibrio e duttilità per il centrocampo della Juve
Può essere dunque l’alter ego di Thuram, l’uomo in meno in questo inizio di campionato, e naturalmente per la questione infortunio. Sintetizzando, il vero e grande pregio di Kessié è la sua consapevolezza tattica. Sa esattamente dove posizionarsi, sa fare il mediano e la mezzala, sa trovare gli spazi giusti (e in questo calcio posizionale...) per ricevere e accompagnare l’azione. Poi è un “verticalista”: il tocco vicino lo lascia agli altri. E ha l’inserimento, elemento che - in caso di centrocampo a tre - potrebbe sfruttare senza concedere grosse chance agli avversari. Aveva però un dubbio, la Juventus. E per questo motivo già con la conduzione Comolli aveva chiesto i report fisici del giocatore: in Arabia, Franck era apparso più lento negli spostamenti e meno esplosivo nella corsa, poca roba nell’esecuzione.