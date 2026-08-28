Kessie totale, alter ego di Thuram. Franck sposta tutto: “verticalista” chiave per le idee di Spalletti

TORINO - Ad averlo, uno come Kessié. Sposta tutto: equilibri, compagni, avversari. Le ambizioni della Juventus, le idee di Spalletti. Che nei colloqui telefonici, magari, avrà pure anticipato un paio di temi tattici. Chissà se anche l’idea di passare al centrocampo a 3, caldeggiata negli ultimi giorni, soprattutto in virtù dell’assenza prolungata di Kenan Yildiz. Si capirà. Nel frattempo, la concentrazione alla Continassa è massima ed è finalizzata alla chiusura della trattativa, per cui ogni parte sta sfruttando luoghi (gli uffici di Milano), il tempo (sempre meno) e le volontà. Quella dell’ivoriano è chiarissima: si vede a Torino, e si vede già con lo status d’indiscutibile. Ma sarebbe proprio così? Beh, sostanzialmente sì. Perché, con l’ex Milan, Lucio ha una carta da giocare niente male: sarebbe un perfetto equilibratore della manovra, uno dei pochi in grado poi di compensare le mancanze di Locatelli e Douglas Luiz. Per capirci: non ha il dinamismo del capitano, però può aiutarlo a gestire i palloni più caldi. Ancora: non avrà la qualità del brasiliano, ma può corrergli alle spalle, in particolare quando Douglas rischia di andare tardi in ritirata.