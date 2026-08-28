Sorloth nel mirino, Nico Gonzalez jolly, nuovo no a Mateta, futuro David: l’attacco Juve al fotofinish!

TORINO - Definito Kessié, si passerà inevitabilmente al tema caldo, il più ricorrente, probabilmente anche il più stringente. Del resto, tra i mille messaggi lanciati e ricevuti da Frosinone, la gerarchia di Spalletti vede prima punta e primo posto insieme, uniti. Indissolubilmente. Cerca un nove, Lucio. Un altro. Pur avendo, oltre a Kolo Muani, tanto Milik quanto Ekhator (recuperato), quindi Jonathan David, che però considera più un dieci, certo ben diverso dal canonico attaccante centrale. Che per lui sarebbe Sorloth, sia chiaro. Più degli altri, probabilmente più di tutti: ecco perché è quello del norvegese, il nome rimasto in pole position per riempire quel vuoto di rosa. Naturalmente, concentrati come si era sul centrocampista, ieri non ci sono stati passi in avanti sostanziali sullo stesso fronte. La Juve però è convinta di avere più forza ogni giorno che passa: l’Atletico deve risolvere il nodo legato a Julian Alvarez, però i bianconeri hanno la carta Nico Gonzalez ancora da giocare. E poi c’è David. Al Cholo Simeone non dispiace, né al canadese dispiacerebbe l’idea di andare a Madrid, dove potrebbe rivalutarsi in un club forte, vivo, in grado di sfruttare (al) meglio le sue caratteristiche e pronto a lanciarlo negli spazi creati in contropiede.
Sorloth e le alternative per l'attacco
Comunque, pensieri laterali. Non di certo il focus di queste ore, quelle in cui Massara e Ottolini, con Carnevali, stanno provando a capire a quale ritmo andrà il giro delle punte. In questo senso, un altro nome da non considerare più è quello di Mateta: il francese è in scadenza il prossimo giugno, al Crystal Palace piacerebbe sostituirlo proprio con David, però senza eventuale rinnovo con la punta gli inglesi non possono procedere con una proposta di scambio prestiti, che poi era la vera idea sul tavolo. Ne arriveranno delle altre. Soprattutto ora che il tempo inizia a stringere. Soprattutto adesso che le alternative inizieranno a scarseggiare, e quindi le scelte dovranno farsi nette. Bianco o nero, addio alle sfumature.
Le decisioni su Milik ed Ekhator
Oh, a proposito: questi ultimi giorni possono diventare anche quelli delle decisioni finali sugli attaccanti attualmente in rosa. Se per Milik si continua a ragionare su una risoluzione contrattuale - al momento non sono arrivate offerte concrete -, su Ekhator va fatta una scelta in ottica futura. Sul talento italiano si è mosso il Sassuolo, orfano di Pinamonti, poi ci sarebbe il Parma e l’eredità (in parte) da raccogliere di Mateo Pellegrino, finito alla Fiorentina. Fiorentina che è ormai a un passo da Zirkzee, altro pallino di Massara.
Ultime ore di mercato e attaccanti: il fattore tempo
Il fattore tempo, appunto: decisivo. E quanto lo sarà ancora in questi ultimi giorni, in queste ultime curve, in questa frenesia di incontri e scontri, di accordi trovati e da ripensare. Un po’ come accaduto pure per Kessié, per il quale la Juve ha (per adesso) messo in standby ogni discorso sulla punta. Ripromettendosi: si vedrà a un passo dal triplice fischio del calciomercato. E si vedrà quello che sarà a disposizione, quello che rimarrà sugli scaffali di chi vorrà mettere i propri attaccanti in vetrina. No, non è rimasto tanto. In particolare se si considerano le caratteristiche, potenzialità o caratteristiche da Juve, profili graditi tanto all’allenatore quanto ai direttori sportivi. Sembra “indovina chi”: a unire tutte le immagini, è il fatto che debba portare gol, centimetri, carisma.
TORINO - Definito Kessié, si passerà inevitabilmente al tema caldo, il più ricorrente, probabilmente anche il più stringente. Del resto, tra i mille messaggi lanciati e ricevuti da Frosinone, la gerarchia di Spalletti vede prima punta e primo posto insieme, uniti. Indissolubilmente. Cerca un nove, Lucio. Un altro. Pur avendo, oltre a Kolo Muani, tanto Milik quanto Ekhator (recuperato), quindi Jonathan David, che però considera più un dieci, certo ben diverso dal canonico attaccante centrale. Che per lui sarebbe Sorloth, sia chiaro. Più degli altri, probabilmente più di tutti: ecco perché è quello del norvegese, il nome rimasto in pole position per riempire quel vuoto di rosa. Naturalmente, concentrati come si era sul centrocampista, ieri non ci sono stati passi in avanti sostanziali sullo stesso fronte. La Juve però è convinta di avere più forza ogni giorno che passa: l’Atletico deve risolvere il nodo legato a Julian Alvarez, però i bianconeri hanno la carta Nico Gonzalez ancora da giocare. E poi c’è David. Al Cholo Simeone non dispiace, né al canadese dispiacerebbe l’idea di andare a Madrid, dove potrebbe rivalutarsi in un club forte, vivo, in grado di sfruttare (al) meglio le sue caratteristiche e pronto a lanciarlo negli spazi creati in contropiede.
Sorloth e le alternative per l'attacco
Comunque, pensieri laterali. Non di certo il focus di queste ore, quelle in cui Massara e Ottolini, con Carnevali, stanno provando a capire a quale ritmo andrà il giro delle punte. In questo senso, un altro nome da non considerare più è quello di Mateta: il francese è in scadenza il prossimo giugno, al Crystal Palace piacerebbe sostituirlo proprio con David, però senza eventuale rinnovo con la punta gli inglesi non possono procedere con una proposta di scambio prestiti, che poi era la vera idea sul tavolo. Ne arriveranno delle altre. Soprattutto ora che il tempo inizia a stringere. Soprattutto adesso che le alternative inizieranno a scarseggiare, e quindi le scelte dovranno farsi nette. Bianco o nero, addio alle sfumature.