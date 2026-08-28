Tutti con Yildiz: la chiamata di Elkann, l'abbraccio di Sinner e il regalo di Natale per Spalletti

Luciano Spalletti l’aveva già avuta l’idea di convocarlo, di renderlo partecipe di un momento collettivo con la propria squadra. Un tempo fu un piano a tavolino ben architettato: bisogna tornare indietro di oltre due anni. Marzo 2024, primo allenamento dell’Italia a Miami (pochi giorni dopo gli azzurri avrebbero affrontato il Venezuela in amichevole) con un tifoso d’eccezione: Jannik Sinner. L’altoatesino allora era reduce dal ko con Alcaraz agli Indian Wells. Giunto nella città della Florida per partecipare all’Atp 1000, fece visita alla Nazionale, con calorosa accoglienza da parte di calciatori e staff. Spalletti, di fronte al gruppo squadra, lo presentò così: «Viene facile parlare di autodisciplina e di motivazioni, basta prendere un pezzetto di lui. Ti seguiamo sempre con grande orgoglio, è bello. Anche i miei figli ti seguono, tutti parlano di tennis. È bellissimo».
Sinner in visita al J-Medical
Stavolta, invece, l’incastro con Sinner è stato decisamente più semplice. Già in settimana il tennista era passato dal J Medical per proseguire il percorso riabilitativo al ginocchio. L’obiettivo dichiarato di Jannik, calendario alla mano, è quello di tornare in campo nel China Open di Pechino, torneo in cui ha trionfato lo scorso anno e che si disputerà dal 30 settembre al prossimo 6 ottobre. Poi avrà il Masters 1000 di Shanghai, in programma dal 7 al 18 ottobre. La Juve, dunque, gli ha chiesto di fermarsi alla Continassa. E così Spalletti, suo grande estimatore, l’ha fatto parlare alla squadra. Introducendolo così: «Nessuno sa ribaltare le difficoltà del match come te». Assist al bacio per Sinner, che risponde: «Il risultato è una conseguenza di quali scelte prendi in campo, c’è sempre pressione».
Yildiz, l’abbraccio di Sinner dopo l’infortunio
Ma non è il solo infortunato illustre alla Continassa, anzi. Jannik - fermatosi a parlare con Spalletti, Cambiaso e Locatelli - ha rivolto anche un abbraccio a Kenan Yildiz, tormentato dall’infortunio al piede sinistro rimediato nella trasferta di Frosinone. Si attendono gli ultimi consulti prima dell’intervento chirurgico, ma di sicuro il turco dovrà aspettare parecchio prima di tornare in campo: è facile immaginarlo nuovamente sul terreno di gioco dopo la seconda sosta per le Nazionali, ossia quella di novembre.
Attesa che in qualche modo offusca l’umore di Yildiz, che sperava di essere da subito determinante in una stagione che doveva segnare una sorta di rinascita dopo le difficoltà vissute nel girone di ritorno dello scorso anno e anche ai Mondiali.
John Elkann chiama Yildiz
Per rincuorarlo, si è mosso anche John Elkann in persona: ha chiamato Kenan per spronarlo. Rivolgendogli un augurio di pronta guarigione e parlandogli da padre: la Juve lo aspetterà, senza fretta. Il club è sicuro della scelta fatta a gennaio, quando il giocatore ha firmato il rinnovo di contratto fino al 2030 a 7 milioni di euro netti a stagione. Adesso l’infortunio rappresenta un problema enorme per Spalletti, parzialmente rinfrancato dal colpo Kerim Alajbegovic, sostituto naturale di Yildiz. La dirigenza si è compattata intorno al giocatore, la squadra ha fatto lo stesso e anche la proprietà ha voluto mostrare tutta la vicinanza possibile al ragazzo, deluso per il triste epilogo di Frosinone. Ora aspetta di definire i dettagli per l’operazione, dopodiché inizierà un percorso riabilitativo che dovrà riportarlo a disposizione a novembre inoltrato. Kenan al 100% della condizione è il regalo che Spalletti spera di scartare sotto l’albero di Natale. Anche le parole di Sinner, oltre a quelle di Elkann, stanno aiutando il numero 10 a guardare avanti. La Juve è al fianco di Yildiz.
Luciano Spalletti l’aveva già avuta l’idea di convocarlo, di renderlo partecipe di un momento collettivo con la propria squadra. Un tempo fu un piano a tavolino ben architettato: bisogna tornare indietro di oltre due anni. Marzo 2024, primo allenamento dell’Italia a Miami (pochi giorni dopo gli azzurri avrebbero affrontato il Venezuela in amichevole) con un tifoso d’eccezione: Jannik Sinner. L’altoatesino allora era reduce dal ko con Alcaraz agli Indian Wells. Giunto nella città della Florida per partecipare all’Atp 1000, fece visita alla Nazionale, con calorosa accoglienza da parte di calciatori e staff. Spalletti, di fronte al gruppo squadra, lo presentò così: «Viene facile parlare di autodisciplina e di motivazioni, basta prendere un pezzetto di lui. Ti seguiamo sempre con grande orgoglio, è bello. Anche i miei figli ti seguono, tutti parlano di tennis. È bellissimo».
Sinner in visita al J-Medical
Stavolta, invece, l’incastro con Sinner è stato decisamente più semplice. Già in settimana il tennista era passato dal J Medical per proseguire il percorso riabilitativo al ginocchio. L’obiettivo dichiarato di Jannik, calendario alla mano, è quello di tornare in campo nel China Open di Pechino, torneo in cui ha trionfato lo scorso anno e che si disputerà dal 30 settembre al prossimo 6 ottobre. Poi avrà il Masters 1000 di Shanghai, in programma dal 7 al 18 ottobre. La Juve, dunque, gli ha chiesto di fermarsi alla Continassa. E così Spalletti, suo grande estimatore, l’ha fatto parlare alla squadra. Introducendolo così: «Nessuno sa ribaltare le difficoltà del match come te». Assist al bacio per Sinner, che risponde: «Il risultato è una conseguenza di quali scelte prendi in campo, c’è sempre pressione».