Tutti con Yildiz: la chiamata di Elkann, l'abbraccio di Sinner e il regalo di Natale per Spalletti

John Elkann chiama Yildiz

Per rincuorarlo, si è mosso anche John Elkann in persona: ha chiamato Kenan per spronarlo. Rivolgendogli un augurio di pronta guarigione e parlandogli da padre: la Juve lo aspetterà, senza fretta. Il club è sicuro della scelta fatta a gennaio, quando il giocatore ha firmato il rinnovo di contratto fino al 2030 a 7 milioni di euro netti a stagione. Adesso l’infortunio rappresenta un problema enorme per Spalletti, parzialmente rinfrancato dal colpo Kerim Alajbegovic, sostituto naturale di Yildiz. La dirigenza si è compattata intorno al giocatore, la squadra ha fatto lo stesso e anche la proprietà ha voluto mostrare tutta la vicinanza possibile al ragazzo, deluso per il triste epilogo di Frosinone. Ora aspetta di definire i dettagli per l’operazione, dopodiché inizierà un percorso riabilitativo che dovrà riportarlo a disposizione a novembre inoltrato. Kenan al 100% della condizione è il regalo che Spalletti spera di scartare sotto l’albero di Natale. Anche le parole di Sinner, oltre a quelle di Elkann, stanno aiutando il numero 10 a guardare avanti. La Juve è al fianco di Yildiz.