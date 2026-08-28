Inter agli ottavi di Champions: lo dice la statistica, il sorteggio più facile di tutte le big

Il sorteggio della Champions League sorride all'Inter. I nerazzurri hanno pescato Real Madrid e Liverpool, due avversarie di assoluto prestigio, ma il resto del percorso appare decisamente più abbordabile. Una combinazione che, secondo le proiezioni statistiche, rende quello di Chivu uno dei calendari più favorevoli tra le grandi d’Europa. La trasferta al Bernabeu e la sfida casalinga contro i Reds rappresentano gli appuntamenti più affascinanti, ma negli altri incroci l’Inter parte con i favori del pronostico. E i numeri, quando si mette a confronto il sorteggio delle principali big, sembrano confermare la sensazione: la qualificazione agli ottavi è un obiettivo concreto e il percorso sulla carta è tra i più agevoli.

Real Madrid e Liverpool, poi un calendario in discesa Il confronto con il Real Madrid rappresenta l’ostacolo più duro del percorso. La trasferta al Bernabéu vale 0,96 punti attesi, secondo il modello statistico. Diverso il discorso per la sfida casalinga contro il Liverpool: San Siro e il fattore campo portano gli expected points a 1,79. Le altre sei partite, però, cambiano sensibilmente il quadro. Contro il Borussia Dortmund in trasferta l’Inter ha 1,42 punti attesi, mentre il match interno con il Club Brugge sale a 2,23. Ancora più favorevoli le proiezioni contro Feyenoord e Shakhtar Donetsk: rispettivamente 2,22 punti attesi in trasferta e 2,75 in casa. A completare il calendario ci sono infine le sfide contro Stoccarda e Slovan Bratislava. I nerazzurri affronteranno i tedeschi a San Siro, con 2,14 punti attesi, mentre voleranno in Slovacchia per la gara contro lo Slovan, che porta la proiezione a 2,66 punti. Il risultato complessivo è un calendario che fa stare sereni.

Inter seconda soltanto allo Stoccarda tra i sorteggi più favorevoli La graduatoria degli impegni più semplici conferma la sensazione. Al primo posto c’è lo Stoccarda che ha gli accoppiamenti più semplici secondo le statistiche, seguito proprio dall’Inter. Sul podio compare il Fenerbahçe, mentre subito dietro troviamo Slovan Bratislava, Porto, PSV, Shakhtar Donetsk, Real Madrid, Viking e Liverpool. Per i nerazzurri, dunque, il dato più interessante non è tanto l’assenza di avversari di primissimo piano, quanto la struttura complessiva del sorteggio. L’Inter ha pescato due squadre capaci di alzare enormemente il coefficiente di difficoltà, ma ha evitato una concentrazione di avversarie di alto livello nelle altre fasce. Tifosa speciale dell’Inter… per Stankovic? Chi è Angelina, la modella vista a San Siro Con 16,2 punti attesi, la statistica mette così l’Inter davanti a gran parte delle big europee per facilità del percorso, al contrario ad esempio del Manchester City che ha davanti una strada infuocata. Naturalmente, gli expected points non garantiscono risultati sul campo: la Champions resta una competizione imprevedibile e ogni trasferta può nascondere insidie. Ma se il sorteggio viene letto attraverso i numeri, il messaggio è chiaro: per l’Inter la strada verso gli ottavi parte con un vantaggio importante.