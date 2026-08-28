Juventus-Parma: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv e streaming

L'Allianz Stadium è pronto ad aprire le porte alla Juventus per l'esordio in casa in campionato. E ad affrontare i bianconeri ci sarà il Parma di Cuesta, che deve riscattarsi dopo la sconfitta interna contro il Cagliari della scorsa giornata. Spalletti invece vuole continuità e deve cercarla nonostante i vari intoppi. Su tutti l'infortunio di Yildiz, con la nota della società che ancora si fa attendere. A sostituirlo sarà uno tra Boga e Alajbegovic. Il tecnico bianconero dovrà valutare anche le condizioni di McKennie che si è fermato nelle scorse ore per un affaticamento.
Dove vedere Juve-Parma: diretta tv e streaming
Juventus e Parma si affronteranno il 29 agosto nel match valido per la 2ª giornata di Serie A. Le due squadre scenderanno in campo nel tardo pomeriggio di sabato all'Allianz Stadium con fischio d'inizio dell'incontro fissato per le ore 20:45. La sfida tra le due squadre sarà visibile in diretta su DAZN – tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di DAZN o direttamente su browser tramite il proprio PC.
Juve-Parma, le probabili formazioni
Juventus (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Douglas Luiz; Conceição, McKennie, Boga; Kolo Muani. Allenatore: Spalletti.
Parma (4-3-2-1): Corvi, Delprato, Troilo, Ndiaye, Valeri; Bernabé, Ordonez, Keita; Britschgi, Touré, Lontani. Allenatore: Cuesta.
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