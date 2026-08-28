Juventus-Parma: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv e streaming

L'Allianz Stadium è pronto ad aprire le porte alla Juventus per l'esordio in casa in campionato. E ad affrontare i bianconeri ci sarà il Parma di Cuesta, che deve riscattarsi dopo la sconfitta interna contro il Cagliari della scorsa giornata. Spalletti invece vuole continuità e deve cercarla nonostante i vari intoppi. Su tutti l'infortunio di Yildiz, con la nota della società che ancora si fa attendere. A sostituirlo sarà uno tra Boga e Alajbegovic. Il tecnico bianconero dovrà valutare anche le condizioni di McKennie che si è fermato nelle scorse ore per un affaticamento.