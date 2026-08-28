Diretta sorteggio Europa League per Juve e Milan: gli avversari della fase campionato in tempo reale

La Juve e il Milan stanno per scoprire il loro percorso nella fase a campionato dell'Europa League. Da Montecarlo alle ore 13 prenderà il via la cerimonia che andrà a definire gli accoppiamenti di tutte le squadre. Bianconeri e rossoneri sono tra le squadre favorite per concludere la prima parte della competizione tra le top 8 e qualificarsi quindi direttamente agli ottavi di finale, senza passare per i playoff. Le insidie però sono dietro l'angolo, così come la possibilità di affrontare vecchie conoscenze, soprattutto per la Vecchia Signora di Spalletti.

12:20 Le regole del sorteggio Questi sono i criteri che si terranno in considerazione per gli accoppiamenti:

Ogni squadra affronterà due avversarie per ciascuna delle quattro fasce , per un totale di otto partite : quattro da disputare in casa e quattro in trasferta. La suddivisione delle gare sarà stabilita dal software durante il sorteggio.

, per un totale di : quattro da disputare in casa e quattro in trasferta. La suddivisione delle gare sarà stabilita dal software durante il sorteggio. Nella League Phase non sono previsti incroci tra squadre appartenenti alla stessa Federazione nazionale .

non sono previsti incroci tra squadre appartenenti alla . Ogni partecipante potrà affrontare al massimo due squadre provenienti dalla stessa Federazione. 12:06 Come funziona il sorteggio Come nelle due precedenti edizioni, anche l’Europa League 2026/27 manterrà il format del girone unico, introdotto nella stagione 2024/25. Le 36 squadre partecipanti saranno suddivise in quattro fasce sulla base del proprio coefficiente UEFA. Si partirà dalla prima fascia, nella quale figurano anche Milan e Juventus, per poi procedere con l’estrazione delle palline. Una volta individuata ciascuna squadra, sarà un software automatizzato ad associarla alle rispettive otto avversarie, quattro delle quali saranno affrontate in casa e quattro in trasferta. La stessa procedura verrà quindi ripetuta per tutti i club, fino a completare il quadro degli incontri. Al termine del sorteggio, tutte le partecipanti confluiranno in un’unica classifica generale, che determinerà la graduatoria della League Phase e gli eventuali incroci nella fase a eliminazione diretta. 11:52 La seconda, terza e quarta fascia dell'Europa League SECONDA FASCIA FERENCVAROS

VIKTORIA PLZEN

UNION SAINT-GILLOISE

DINAMO ZAGABRIA

SALISBURGO

CELTIC

SPARTA PRAGA

RENNES

ANDERLECHT TERZA FASCIA STURM GRAZ

LECH POZNAN

CRYSTAL PALACE

BOURNEMOUTH

SUNDERLAND

CELJE

JAGELLONIA

OMONIA NICOSIA

CELTA VIGO QUARTA FASCIA HOFFENHEIM

BESIKTAS

TORREENSE

HAPOEL BE'ER SHEVA

NEC

OFI CRETA

LILLESTROM

LEVSKI SOFIA

ARARAT ARMENIA 11:40 La prima fascia con Juve e Milan Le squadre di Spalletti e Amorim sono in prime fascia e potranno prendere due di queste avversarie: BAYER LEVERKUSEN

BENFICA

JUVENTUS

MILAN

LIONE

AZ

OLYMPIACOS

REAL SOCIEDAD

MARSIGLIA 11:35 Il profilo della Juventus