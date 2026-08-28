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Diretta sorteggio Europa League per Juve e Milan: gli avversari della fase campionato in tempo reale

Da Montecarlo, i bianconeri e i rossoneri scopriranno le squadre che dovranno affrontare nella League Phase
5 min
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Diretta sorteggio Europa League per Juve e Milan: gli avversari della fase campionato in tempo reale© Getty/Liverani/ANSA/LaPresse
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La Juve e il Milan stanno per scoprire il loro percorso nella fase a campionato dell'Europa League. Da Montecarlo alle ore 13 prenderà il via la cerimonia che andrà a definire gli accoppiamenti di tutte le squadre. Bianconeri e rossoneri sono tra le squadre favorite per concludere la prima parte della competizione tra le top 8 e qualificarsi quindi direttamente agli ottavi di finale, senza passare per i playoff. Le insidie però sono dietro l'angolo, così come la possibilità di affrontare vecchie conoscenze, soprattutto per la Vecchia Signora di Spalletti.

12:20

Le regole del sorteggio

Questi sono i criteri che si terranno in considerazione per gli accoppiamenti:

  • Ogni squadra affronterà due avversarie per ciascuna delle quattro fasce, per un totale di otto partite: quattro da disputare in casa e quattro in trasferta. La suddivisione delle gare sarà stabilita dal software durante il sorteggio.
  • Nella League Phase non sono previsti incroci tra squadre appartenenti alla stessa Federazione nazionale.
  • Ogni partecipante potrà affrontare al massimo due squadre provenienti dalla stessa Federazione.

12:06

Come funziona il sorteggio 

Come nelle due precedenti edizioni, anche l’Europa League 2026/27 manterrà il format del girone unico, introdotto nella stagione 2024/25. Le 36 squadre partecipanti saranno suddivise in quattro fasce sulla base del proprio coefficiente UEFA. Si partirà dalla prima fascia, nella quale figurano anche Milan e Juventus, per poi procedere con l’estrazione delle palline. Una volta individuata ciascuna squadra, sarà un software automatizzato ad associarla alle rispettive otto avversarie, quattro delle quali saranno affrontate in casa e quattro in trasferta. La stessa procedura verrà quindi ripetuta per tutti i club, fino a completare il quadro degli incontri. Al termine del sorteggio, tutte le partecipanti confluiranno in un’unica classifica generale, che determinerà la graduatoria della League Phase e gli eventuali incroci nella fase a eliminazione diretta.

11:52

La seconda, terza e quarta fascia dell'Europa League

SECONDA FASCIA

  • FERENCVAROS
  • VIKTORIA PLZEN
  • UNION SAINT-GILLOISE
  • DINAMO ZAGABRIA
  • SALISBURGO
  • CELTIC
  • SPARTA PRAGA
  • RENNES
  • ANDERLECHT

TERZA FASCIA

  • STURM GRAZ
  • LECH POZNAN 
  • CRYSTAL PALACE 
  • BOURNEMOUTH
  • SUNDERLAND
  • CELJE 
  • JAGELLONIA
  • OMONIA NICOSIA
  • CELTA VIGO

QUARTA FASCIA

  • HOFFENHEIM
  • BESIKTAS 
  • TORREENSE 
  • HAPOEL BE'ER SHEVA
  • NEC
  • OFI CRETA
  • LILLESTROM 
  • LEVSKI SOFIA 
  • ARARAT ARMENIA 

11:40

La prima fascia con Juve e Milan

Le squadre di Spalletti e Amorim sono in prime fascia e potranno prendere due di queste avversarie: 

  • BAYER LEVERKUSEN
  • BENFICA
  • JUVENTUS
  • MILAN
  • LIONE
  • AZ
  • OLYMPIACOS
  • REAL SOCIEDAD
  • MARSIGLIA

11:35

Il profilo della Juventus

11:30

Dove seguire il sorteggio Europa League

Il sorteggio della Phase League dell’Europa League 2026-2027 sarà trasmesso in diretta oggi, venerdì 28 agosto, a partire dalle ore 13. L’appuntamento sarà visibile su Sky Sport 24, mentre gli abbonati Sky potranno seguire l’evento anche in streaming attraverso le piattaforme digitali NOW e Sky Go e sul canale YouTube di Sky. Qui su Tuttosport la diretta testuale degli accoppiamenti.

Montecarlo  

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