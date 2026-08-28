Diretta sorteggio Europa League per Juve e Milan: gli avversari della fase campionato in tempo reale

La Juve e il Milan stanno per scoprire il loro percorso nella fase a campionato dell'Europa League. Da Montecarlo alle ore 13 prenderà il via la cerimonia che andrà a definire gli accoppiamenti di tutte le squadre. Bianconeri e rossoneri sono tra le squadre favorite per concludere la prima parte della competizione tra le top 8 e qualificarsi quindi direttamente agli ottavi di finale, senza passare per i playoff. Le insidie però sono dietro l'angolo, così come la possibilità di affrontare vecchie conoscenze, soprattutto per la Vecchia Signora di Spalletti.
12:20
Le regole del sorteggio
Questi sono i criteri che si terranno in considerazione per gli accoppiamenti:
- Ogni squadra affronterà due avversarie per ciascuna delle quattro fasce, per un totale di otto partite: quattro da disputare in casa e quattro in trasferta. La suddivisione delle gare sarà stabilita dal software durante il sorteggio.
- Nella League Phase non sono previsti incroci tra squadre appartenenti alla stessa Federazione nazionale.
- Ogni partecipante potrà affrontare al massimo due squadre provenienti dalla stessa Federazione.
12:06
Come funziona il sorteggio
Come nelle due precedenti edizioni, anche l’Europa League 2026/27 manterrà il format del girone unico, introdotto nella stagione 2024/25. Le 36 squadre partecipanti saranno suddivise in quattro fasce sulla base del proprio coefficiente UEFA. Si partirà dalla prima fascia, nella quale figurano anche Milan e Juventus, per poi procedere con l’estrazione delle palline. Una volta individuata ciascuna squadra, sarà un software automatizzato ad associarla alle rispettive otto avversarie, quattro delle quali saranno affrontate in casa e quattro in trasferta. La stessa procedura verrà quindi ripetuta per tutti i club, fino a completare il quadro degli incontri. Al termine del sorteggio, tutte le partecipanti confluiranno in un’unica classifica generale, che determinerà la graduatoria della League Phase e gli eventuali incroci nella fase a eliminazione diretta.
11:52
La seconda, terza e quarta fascia dell'Europa League
SECONDA FASCIA
- FERENCVAROS
- VIKTORIA PLZEN
- UNION SAINT-GILLOISE
- DINAMO ZAGABRIA
- SALISBURGO
- CELTIC
- SPARTA PRAGA
- RENNES
- ANDERLECHT
TERZA FASCIA
- STURM GRAZ
- LECH POZNAN
- CRYSTAL PALACE
- BOURNEMOUTH
- SUNDERLAND
- CELJE
- JAGELLONIA
- OMONIA NICOSIA
- CELTA VIGO
QUARTA FASCIA
- HOFFENHEIM
- BESIKTAS
- TORREENSE
- HAPOEL BE'ER SHEVA
- NEC
- OFI CRETA
- LILLESTROM
- LEVSKI SOFIA
- ARARAT ARMENIA
11:40
La prima fascia con Juve e Milan
Le squadre di Spalletti e Amorim sono in prime fascia e potranno prendere due di queste avversarie:
- BAYER LEVERKUSEN
- BENFICA
- JUVENTUS
- MILAN
- LIONE
- AZ
- OLYMPIACOS
- REAL SOCIEDAD
- MARSIGLIA
11:35
Il profilo della Juventus
11:30
Dove seguire il sorteggio Europa League
Il sorteggio della Phase League dell’Europa League 2026-2027 sarà trasmesso in diretta oggi, venerdì 28 agosto, a partire dalle ore 13. L’appuntamento sarà visibile su Sky Sport 24, mentre gli abbonati Sky potranno seguire l’evento anche in streaming attraverso le piattaforme digitali NOW e Sky Go e sul canale YouTube di Sky. Qui su Tuttosport la diretta testuale degli accoppiamenti.