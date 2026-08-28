Chiellini, annuncio mercato e Juve d'Europa: "Quella trasferta ancora ce la ricordiamo"

Ambizioni, mercato e Spalletti

Il dirigente bianconero prosegue: "Quanto deve ancora migliorare la rosa per puntare a vincere su tutti i fronti? In Italia c'è l'Inter che per parere di tutti ha un grande vantaggio. Poi altre si stanno consolidando. Qualcosa cambierà negli ultimi giorni di mercato, la squadra si sta rinforzando e Luciano partirà dall'inizio della stagione, che per ogni allenatore è valore importante. La volontà è competere, poi da lì a vincere ci sono tanti passaggi, consapevoli che non è facile cambiare totalmente da un anno all'altro. L'Inter è la grande favorita di quest'anno, poi dipenderà anche dagli infortuni: lo scorso anno senza Lautaro e Calhanoglu avevano sofferto. un po'. Ma pensiamo a noi stessi".