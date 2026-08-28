Chiellini, annuncio mercato e Juve d'Europa: "Quella trasferta ancora ce la ricordiamo"

La Juventus ha conosciuto il suo percorso in Europa League. I bianconeri partono tra le favorite della competizione, ma non mancano di certo inisidie come le sfide contro le spagnole Celta e Real Sociedad. Presente a Montecarlo per il sorteggio Giorgio Chiellini, Chief Club Affairs Officer della Juventus. Il dirigente ha parlato sì del torneo, ma anche del mercato, delle ambizioni del club e... delle condizioni di Kenan Yildiz.
Juve in Europa League, parla Chiellini
Così Chiellini a SkySport: "Difficile capire ora se il sorteggio sia stato positivo o no: abbiamo due squadre spagnole, ma ci interessa il nostro percorso. Vogliamo andare il più lontano poissibile: evitate trasferte troppo complicate, ricordiamo lo scorso anno Bodo. Poi dovremo dimostrare in campo che meritiamo certe posizioni. Sia noi che il Milan abbiamo una responsabilità verso la nazione per competere anche per il quinto posto in Champions. C'è l'Atalanta in Conference che può andare avanti, si vedrà. Non lo facciamo solo per quello ma sarebbe importante, lo abbiamo visto. Siamo due squadre che ci tengono, consapevoli delle difficoltà del campionato e dei viaggi”.
Ambizioni, mercato e Spalletti
Il dirigente bianconero prosegue: "Quanto deve ancora migliorare la rosa per puntare a vincere su tutti i fronti? In Italia c'è l'Inter che per parere di tutti ha un grande vantaggio. Poi altre si stanno consolidando. Qualcosa cambierà negli ultimi giorni di mercato, la squadra si sta rinforzando e Luciano partirà dall'inizio della stagione, che per ogni allenatore è valore importante. La volontà è competere, poi da lì a vincere ci sono tanti passaggi, consapevoli che non è facile cambiare totalmente da un anno all'altro. L'Inter è la grande favorita di quest'anno, poi dipenderà anche dagli infortuni: lo scorso anno senza Lautaro e Calhanoglu avevano sofferto. un po'. Ma pensiamo a noi stessi".
Le condizioni di Yildiz
Chiellini ha anche parlato del problema rimediato da Yildiz, che lo costringerà a stare fuori per diverso tempo: "Siamo stati sfortunati per l'infortunio di Kenan, assenza pesante ma dentro il gruppo c'è ottimismo e fiducia, non c'è quella negatività che si vuole mettere da fuori. Come sta Yildiz? La situazione è chiara, poi ci saranno i bollettini medici: infortunio al metatarso, si dovrà operare e starà fuori qualche mese. Ma per fortuna non è un infortunio che pregiudica nulla, rientrerà al 100% rispetto al crociato o infortuni del genere”.
"Abbiamo aggiunto personalità"
Chiellini conclude così: "Chiaro che dopo alcune annate negative è più difficile avere sicurezza durante la partita nei momenti di difficoltà. Secondo me abbiamo aggiunto personalità, aggiunto solidità a questo gruppo e sono cose che l'anno passato sono mancate, non ci hanno permesso di raggiungere la Champions. Per me la squadra è più forte, solida e spessa e c'è l'allenatore che comincia dall'inizio a vivere giocatori. Siamo pronti, poi sarà sempre il campo a parlare. Buoni 60' a Frosinone, poi ci è mancata un po' di energia: vinta una gara importante. Ora c'è Parma ma poi si comincia con Milan, Atalanta... Tutte belle partite!".
La Juventus ha conosciuto il suo percorso in Europa League. I bianconeri partono tra le favorite della competizione, ma non mancano di certo inisidie come le sfide contro le spagnole Celta e Real Sociedad. Presente a Montecarlo per il sorteggio Giorgio Chiellini, Chief Club Affairs Officer della Juventus. Il dirigente ha parlato sì del torneo, ma anche del mercato, delle ambizioni del club e... delle condizioni di Kenan Yildiz.
Juve in Europa League, parla Chiellini
Così Chiellini a SkySport: "Difficile capire ora se il sorteggio sia stato positivo o no: abbiamo due squadre spagnole, ma ci interessa il nostro percorso. Vogliamo andare il più lontano poissibile: evitate trasferte troppo complicate, ricordiamo lo scorso anno Bodo. Poi dovremo dimostrare in campo che meritiamo certe posizioni. Sia noi che il Milan abbiamo una responsabilità verso la nazione per competere anche per il quinto posto in Champions. C'è l'Atalanta in Conference che può andare avanti, si vedrà. Non lo facciamo solo per quello ma sarebbe importante, lo abbiamo visto. Siamo due squadre che ci tengono, consapevoli delle difficoltà del campionato e dei viaggi”.