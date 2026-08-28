Licina alla Fagioli, ciao Juve ma niente Napoli: ecco dove andrà in prestito

Pronta la partenza di un giovane bianconero, direzione Serie B. Si tratta di Adin Licina: il fantasista della Juventus, dopo aver vissuto il precampionato con la prima squadra guidata da Luciano Spalletti, andrà alla Cremonese. I grigiorossi sono appena retrocessi dalla A e puntano a un campionato importante in cadetteria: a disposizione di mister Giampaolo ora ci sarà anche il classe 2007 bianconero.

Juve, Licina va alla Cremonese Il trasferimento di Licina avverrà con la formula del prestito secco. La Juventus crede fortemente in lui e non vuole perderne il controllo: al contempo l'intenzione è quella di regalargli minuti importanti in campo, che restando a Torino con la prima squadra difficilmente avrebbe avuto. Diversi i club che nelle scorse settimane si sono interessati al giocatore, sia dalla A che dalla B. Sembrava l'Avellino ad un certo punto essere vicinissimo al prestito Licina, così come è stato negli scorsi giorni dal Napoli. Alla fine però il calciatore partirà direzione Cremona, una squadra che ai nastri di partenza si presenta con ambizioni importanti.

Un percorso alla Fagioli Un percorso molto simile a quello che fece alcuni anni fa... Nicolò Fagioli. Il centrocampista cresciuto nel settore giovanile della Juve e oggi alla Fiorentina, ha vissuto un anno di transizione e crescita in prestito. Una scelta del club per fargli completare il processo di crescita, e la destinazione anche in quel caso fu... la Cremonese. Fagioli conquistò subito un posto da titolare con Pecchia, figurando tra i protagonisti della promozione in Serie A. E chissà che Licina non possa ripercorrere la stessa strada, contribuendo ad una cavalcata vincente dei grigiorossi in cadetteria. WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE