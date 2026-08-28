Sotto età e capitano in Serbia: ora è della Juve! Chi è Lacmanovic, gioiello per il futuro

La Juventus continua a muoversi con decisione sul mercato dei giovani talenti. Il club bianconero ha definito l’arrivo di Mateja Lacmanović, promettente difensore classe 2009 della Stella Rossa, dopo quello di Ali Camara dal Genk. Un’operazione pensata soprattutto in ottica futura, seguendo la linea societaria che punta sulla valorizzazione dei migliori prospetti internazionali. Il centrale serbo ha già accumulato esperienze importanti nonostante la giovane età. Ora per lui si apre una nuova fase del percorso di crescita, con la possibilità di svilupparsi all’interno del settore giovanile juventino.
Juventus, definita l’operazione per Lacmanović
La Juventus ha deciso di puntare su Mateja Lacmanović, individuandolo come uno dei profili più interessanti tra i giovani difensori europei. Il centrale arriva dalla Stella Rossa, società storicamente molto attenta alla formazione dei propri talenti. L’operazione rientra nella strategia della dirigenza bianconera, sempre più orientata a individuare con largo anticipo i giocatori destinati a rappresentare il futuro.
Non si tratta quindi di un acquisto legato alle esigenze immediate della prima squadra, ma di un investimento programmato nel medio e lungo periodo. La Juve ha valutato positivamente le qualità mostrate dal giocatore nelle categorie giovanili. Lacmanović avrà ora l'opportunità di continuare il proprio percorso in una delle realtà più importanti del calcio italiano.
Chi è Mateja Lacmanović
Mateja Lacmanović è un difensore centrale serbo nato nel 2009 e cresciuto nel settore giovanile della Stella Rossa. Ha appena compiuto 17 anni e rappresenta uno dei prospetti sui quali il club di Belgrado ha riposto maggiore attenzione. Nonostante l'età, ha già avuto la possibilità di confrontarsi con calciatori più grandi di lui. La sua presenza nell'U19 della Stella Rossa testimonia infatti la fiducia ricevuta dal club durante le prime fasi della sua formazione. Il passaggio a categorie superiori rispetto alla propria annata gli ha permesso di accumulare esperienza e di misurarsi con avversari fisicamente e tatticamente più preparati. Lacmanović è inoltre inserito nel percorso delle selezioni giovanili della Serbia. Per la Juventus si tratta dunque di un talento ancora da sviluppare, ma già protagonista di un percorso particolarmente interessante.
La carriera di Lacmanović
La formazione di Lacmanović è iniziata alla Stella Rossa, uno dei principali vivai del calcio serbo. All'interno del settore giovanile del club di Belgrado, il difensore ha progressivamente scalato le categorie fino a ricevere l'opportunità di giocare con l'U19. Una scelta che evidenzia come le sue qualità siano state riconosciute anche al di là dei semplici risultati ottenuti con i coetanei. Lo scorso aprile è arrivato inoltre un passaggio significativo della sua giovane carriera, con la firma del primo contratto da professionista. Un riconoscimento importante per un calciatore ancora giovanissimo e considerato meritevole di un investimento sul lungo periodo. Parallelamente, Lacmanović ha iniziato a farsi spazio anche nelle rappresentative nazionali serbe. Con la Serbia U17 ha avuto modo di affrontare competizioni e partite a livello internazionale, aumentando il proprio bagaglio di esperienza. A giugno è partito titolare contro la Romania, confermando la fiducia riposta in lui anche dal movimento giovanile nazionale.
Le caratteristiche tecniche di Lacmanović
Uno degli aspetti che hanno attirato l'attenzione della Juventus è innanzitutto il ruolo di Lacmanović. Il serbo è infatti un difensore centrale mancino. La possibilità di schierare un centrale naturale con il piede sinistro permette di avere maggiori soluzioni nella costruzione dal basso. Il classe 2009 ha inoltre già mostrato personalità sufficiente per affrontare un percorso competitivo al di sopra della propria annata. La giovane età impone naturalmente cautela e lascia ampi margini di miglioramento nei diversi aspetti del gioco. La Juventus, proprio per questo, sembra aver individuato nel centrale serbo un profilo con caratteristiche interessanti da sviluppare nel tempo.
Juventus, il piano per la crescita di Lacmanović
L'arrivo a Torino rappresenterà per Lacmanović una nuova tappa all'interno di un percorso che la Juventus intende costruire gradualmente. Il club bianconero non sembra avere fretta di accelerare i tempi, considerando la giovane età del difensore e la necessità di accompagnarne con attenzione la maturazione. L'obiettivo sarà permettergli di confrontarsi progressivamente con livelli di calcio sempre più elevati. All'interno dell'ambiente juventino potrà inoltre beneficiare di un contesto strutturato e orientato alla formazione dei giovani. La società continuerà a monitorarne i progressi, valutando di volta in volta il livello più adatto alle sue esigenze. L'eventuale salto verso categorie superiori dovrà quindi arrivare in maniera graduale, accompagnando la crescita tecnica e fisica del giocatore. La Juventus, con questa operazione, conferma così una strategia precisa: investire oggi sui talenti che potrebbero diventare protagonisti del futuro bianconero.
La Juventus continua a muoversi con decisione sul mercato dei giovani talenti. Il club bianconero ha definito l’arrivo di Mateja Lacmanović, promettente difensore classe 2009 della Stella Rossa, dopo quello di Ali Camara dal Genk. Un’operazione pensata soprattutto in ottica futura, seguendo la linea societaria che punta sulla valorizzazione dei migliori prospetti internazionali. Il centrale serbo ha già accumulato esperienze importanti nonostante la giovane età. Ora per lui si apre una nuova fase del percorso di crescita, con la possibilità di svilupparsi all’interno del settore giovanile juventino.
Juventus, definita l’operazione per Lacmanović
La Juventus ha deciso di puntare su Mateja Lacmanović, individuandolo come uno dei profili più interessanti tra i giovani difensori europei. Il centrale arriva dalla Stella Rossa, società storicamente molto attenta alla formazione dei propri talenti. L’operazione rientra nella strategia della dirigenza bianconera, sempre più orientata a individuare con largo anticipo i giocatori destinati a rappresentare il futuro.
Non si tratta quindi di un acquisto legato alle esigenze immediate della prima squadra, ma di un investimento programmato nel medio e lungo periodo. La Juve ha valutato positivamente le qualità mostrate dal giocatore nelle categorie giovanili. Lacmanović avrà ora l'opportunità di continuare il proprio percorso in una delle realtà più importanti del calcio italiano.