Sotto età e capitano in Serbia: ora è della Juve! Chi è Lacmanovic, gioiello per il futuro

Chi è Mateja Lacmanović

Mateja Lacmanović è un difensore centrale serbo nato nel 2009 e cresciuto nel settore giovanile della Stella Rossa. Ha appena compiuto 17 anni e rappresenta uno dei prospetti sui quali il club di Belgrado ha riposto maggiore attenzione. Nonostante l'età, ha già avuto la possibilità di confrontarsi con calciatori più grandi di lui. La sua presenza nell'U19 della Stella Rossa testimonia infatti la fiducia ricevuta dal club durante le prime fasi della sua formazione. Il passaggio a categorie superiori rispetto alla propria annata gli ha permesso di accumulare esperienza e di misurarsi con avversari fisicamente e tatticamente più preparati. Lacmanović è inoltre inserito nel percorso delle selezioni giovanili della Serbia. Per la Juventus si tratta dunque di un talento ancora da sviluppare, ma già protagonista di un percorso particolarmente interessante.