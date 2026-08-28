Una certezza per l’attacco, l’ultima regola e novità Zhegrova: tutto sul calciomercato Juve

Il mercato è agli sgoccioli, manca sempre meno e le squadre stanno cercando di rinforzare le rispettive rose a disposizione. Chi è al lavoro per consegnare qualche giocatore al proprio allenatore è la Juventus con Carnevali e Massara impegnati su diversi fronti tra entrate e uscite. Un commento sui sorteggi dell'Europa League , il mercato e le novità di campo dei bianconeri sono gli argomenti centrali della puntata odierna di 'Aperimercato', nell'appuntamento giornaliero sul canale Youtube di Tuttosport con Cristiano Corbo , Nicolò Schira , Paolo Pirisi e il contributo di Xavier Jacobellis .

Sorteggi Europa League

La Juve ha conosciuto le avversarie nella prossima Europa League e il commento in studio è arrivato da Jacobelli: "Devono (Milan e Juve ndr) essere pronte a prendersi certe responsabilità (parola usata da Chiellini nel post sorteggio ndr) queste squadre in Europa soprattutto dopo la mancata qualificazione in Champions. Nessuna delle due penso sia contenta di essere etichettata come favorita alla vittoria della competizione perché il livello è cambiato e perché ogni partita può nascondere delle insidie. La Juve e il Milan devono scendere in campo con voglia e il giusto atteggiamento". E poi anche di Pirisi: "La trasferta di Alkmaar può essere un'insidia, grande fucina di talenti poi passati al grande calcio europeo e con esperienza nelle Coppe. La Juva ha comunque l'obbligo di entrare tra le prime otto. Europa test per alcuni giocatori? Sicuramente la competizione con questa novità è un buon laboratorio per la Juve e qualsiasi allenatore. Campionato, Europa League e Coppa Italia sono più facili da giocare con 25 giocatori perché rispetto anche alla Champions c'è la possibilità di sperimentare. Credo verrà sfruttata bene dalla Juve ma sempre con l'obiettivo di entrare tra le prime otto, deve esserci massima concentrazione. Spalletti insisterà su questo aspetto perché giocare due partite in meno, quando il calendario è così fitto e in una potenziale corsa scudetto, è fondamentale".