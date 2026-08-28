Miretti al Besiktas, ora è ufficiale: quanto incassa la Juve e la cifra per il riscatto

"È stato raggiunto un accordo con la Juventus per il trasferimento temporaneo del calciatore professionista Fabio Miretti , con opzione di acquisto. Auguriamo a Fabio Miretti successo con la nostra gloriosa maglia e informiamo rispettosamente il pubblico". Con questa breve nota diramata sul proprio sito ufficiale, il Besiktas annuncia l'acquisto - in prestito con diritto di riscatto - del giovane prodotto del vivaio bianconero.

La nota della Juve

"Avventura oltreconfine per Fabio Miretti: il centrocampista classe 2003 giocherà la stagione 2026/2027 in Turchia con la maglia del Besiktas, dove si trasferisce a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027. Il suo percorso con la Juventus parte dall'età di otto anni ed è proseguito tappa dopo tappa attraverso un percorso di crescita che l'ha visto protagonista nel Settore Giovanile e nella Next Gen, fino al definitivo salto in Prima Squadra. Dal giorno del suo debutto tra i grandi nel dicembre 2021, Fabio ha collezionato 106 presenze e 3 reti complessive in maglia bianconera, con 31 apparizioni nel corso dell'ultima stagione. Ora per lui si aprono le porte di un'esperienza internazionale nel campionato turco. Buona fortuna per questa nuova avventura, Fabio!", la nota diramata dalla Juve sul proprio sito ufficiale.