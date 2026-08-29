Mistero Thuram, guaio Yildiz, McKennie ai box: Juve, il messaggio chiaro tra le parole di Spalletti

TORINO - Quello di Luciano Spalletti è stato anche un messaggio. Diretto. Senza fronzoli. Importante e impattante: di Thuram, dice, è preoccupato. Di Yildiz, invece, dovrà fare a meno e per parecchio tempo. E allora? A cascata, uno dopo l’altro, sopraggiungono i pensieri: la necessità di un colpo a centrocampo, l’impossibilità di rimandarlo, le preoccupazioni filtrate sul fronte Kessié. E le situazioni da affrontare subito, insieme all’eventualità che occuperanno il futuro. Il francese, del resto, rimane alle prese con una sindrome femuro-rotulea: è una patologia cronica, va gestita. Altrimenti rischia di ritornare al centro di ogni discorso, e con gli interessi.