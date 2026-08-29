Parma, una Juve in miniatura: l’impronta di Cherubini e chi sono gli 11 ex

Una Juve in miniatura. E chissà che gli attuali 11 ex bianconeri oggi in forza al Parma non possano ricevere ulteriori innesti nelle ultime ore di mercato: Daniele Rugani è ancora un profilo valutato per la difesa, mentre Jeff Ekhator può diventare un’opportunità per l’attacco in prestito se Milik non dovesse rescindere il contratto che lo lega alla Juve ancora fino a giugno 2027. Nella città di Giuseppe Verdi c’è una folta colonia di professionisti che hanno lavorato a Torino vivendo l’epoca dei nove scudetti consecutivi. Un modello vincente, un metodo di lavoro esportato per creare una realtà che guardasse al futuro, che avesse la forza di immaginare un ritorno nella nobiltà del calcio italiano.
Da Cherubini a Daffara
La proprietà americana è partita dall’amministratore delegato Federico Cherubini. A Vinovo prima e alla Continassa poi ha trascorso un periodo aureo accanto a Beppe Marotta e Fabio Paratici. È stato lui l’anima del progetto Next Gen, che di rimbalzo ha portato in Emilia un talento svezzato sotto la Mole: il portiere Giovanni Daffara, arrivato a fine giugno per raccogliere l’eredità di Zion Suzuki. Cherubini, scelto dal presidente Kyle Krause a gennaio 2025, ha contribuito a stabilizzare il Parma in Serie A. In un contesto fresco, in una società dinamica che pensa a compiere un passo per volta guardando sempre avanti.
Parma, quanti ex Juve in società
Il coraggio certamente non manca: la scelta di affidare il timone a Carlos Cuesta - ora 31enne ma a cui sono state consegnate le chiavi della prima squadra a 29 anni - lo dimostra. Anche Cuesta è passato da Torino: è stato il vice di Ciccio Pedone nelle giovanili dal 2018 al 2020, prima di spiccare il volo verso l’Arsenal entrando nello staff di Mikel Arteta. All’interno del suo organico c’è Hans Nicolussi Caviglia, preso a gennaio per rinforzare il centrocampo: una vita alla Juve, che l’ha scoperto in Val d’Aosta prendendolo bambino e portandolo a diventare un giocatore della prima squadra.
Ma la colonia di ex è sparsa in ogni ramo della società. Si parte da Emiliano Tarana, ora supervisore dello scouting delle giovanili gialloblù: un passato a Vinovo, da osservatore internazionale del vivaio, dal 2017 al 2022. Spicca pure Massimiliano «Mamo» Notari, head of scouting del Parma, insieme al fratello Mattia Notari, attuale responsabile del settore giovanile gialloblù: entrambi passati dalla Juve, hanno operato a stretto contatto con Giovanni Manna (ora ds del Napoli), Matteo Tognozzi (responsabile dell’area sportiva del gruppo Marinakis, composto da Nottingham Forest, Olympiakos e Rio Ave) e Massimiliano Scaglia, fresco di promozione alla Juve come capo del settore giovanile dopo l’addio di Michele Sbravati.
Parma sulla scia del modello Agnelli
Nel parco allenatori figura Andrea Valenti, tecnico del Parma Women (con lui il vice Michele Cavalli), a Vinovo tra il 2015 e il 2019: ha guidato Under 13, Under 14 e Under 15 maschile. Senza dimenticare Federico Crovari, al suo secondo anno da dirigente crociato, nominato da poco Football Pathway Manager. Una specie di collante tra prima squadra, area prestiti, settore giovanile e scouting: ha la funzione di gestire lo sviluppo dei calciatori dal vivaio fino ai grandi. Una mansione che, relativamente ai giocatori ceduti a titolo temporaneo, ricalca la sfera d’influenza di Marco Ottolini nel suo primo mandato bianconero: oggi segue il mercato accanto a Massara. Undicesima figura proveniente dalla Juve? Federica Lancini, direttrice della comunicazione gialloblù dopo nove anni trascorsi nella famiglia bianconera dal 2015 al 2024 all’interno dell’ufficio stampa. Il Parma è ripartito da una costola del modello Andrea Agnelli. Ed è grazie a questa impronta vincente che non si accontenterà di vivacchiare in Serie A.
Una Juve in miniatura. E chissà che gli attuali 11 ex bianconeri oggi in forza al Parma non possano ricevere ulteriori innesti nelle ultime ore di mercato: Daniele Rugani è ancora un profilo valutato per la difesa, mentre Jeff Ekhator può diventare un’opportunità per l’attacco in prestito se Milik non dovesse rescindere il contratto che lo lega alla Juve ancora fino a giugno 2027. Nella città di Giuseppe Verdi c’è una folta colonia di professionisti che hanno lavorato a Torino vivendo l’epoca dei nove scudetti consecutivi. Un modello vincente, un metodo di lavoro esportato per creare una realtà che guardasse al futuro, che avesse la forza di immaginare un ritorno nella nobiltà del calcio italiano.
Da Cherubini a Daffara
La proprietà americana è partita dall’amministratore delegato Federico Cherubini. A Vinovo prima e alla Continassa poi ha trascorso un periodo aureo accanto a Beppe Marotta e Fabio Paratici. È stato lui l’anima del progetto Next Gen, che di rimbalzo ha portato in Emilia un talento svezzato sotto la Mole: il portiere Giovanni Daffara, arrivato a fine giugno per raccogliere l’eredità di Zion Suzuki. Cherubini, scelto dal presidente Kyle Krause a gennaio 2025, ha contribuito a stabilizzare il Parma in Serie A. In un contesto fresco, in una società dinamica che pensa a compiere un passo per volta guardando sempre avanti.