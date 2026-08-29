Juve, il cammino in Europa League: l'analisi delle avversarie, i precedenti negativi e le curiosità

Abbordabile, poteva andare peggio, almeno sulla carta. Tutto sulla carta finché non sarà il campo a parlare e, com’è noto, i suoi giudizi possono ribaltare completamente il risultato. La Juventus è stata decisamente fortunata con il sorteggio di Europa League: arrivare tra le prime 8 è un obbligo morale per i bianconeri. L’urna di Montecarlo ha detto che la Juve giocherà la League Phase contro Real Sociedad, Rennes, Omonia e Nec in casa e Az Alkmaar, Ferencvaros, Celta e Beer Sheva in trasferta. L’Az Alkmaar è sicuramente una delle squadre più ostiche e, in più, ci sarà un incrocio curioso. Teun Koopmeiners tornerà da ex e ritroverà il fratello Peer. È un mediano, punto fermo dell’Az, in questa stagione ha segnato un gol olimpico – direttamente da calcio d’angolo -, contro l’Utrecht. Inoltre, l’Az è partita fortissimo con tre vittorie in tre partite e la testa della classifica di Eredivisie. Altra gara impegnativa sarà quella contro la Real Sociedad, squadra capace di un exploit niente male nella passata stagione. Il club basco, infatti, ha ottenuto la qualificazione diretta all’Europa League grazie alla vittoria in Copa del Rey. La stagione in corso, invece, non è iniziata al meglio con due sconfitte contro Betis e Real Madrid. Oyarzabal è sicuramente il calciatore da tenere d’occhio. C’è anche l’islandese Oskarsson, punta molto chiacchierata anche nel mercato internazionale.