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Pugno incanta in Olanda, una magia dell'ex Juve fa volare l'Ajax U21

Una splendida rete dell'attaccante, cresciuto nel settore giovanile bianconero, porta i lancieri alla prima vittoria in campionato
3 min
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Pugno incanta in Olanda, una magia dell'ex Juve fa volare l'Ajax U21 © Redazione
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È iniziata come meglio non poteva l'esperienza di Diego Pugno in Olanda. Il giovane attaccante cresciuto nel vivaio della Juventus si è trasferito all'Ajax U21 e, dopo la doppietta siglata nella seconda presenza in campionato, si è reso di nuovo protagonista realizzando una perla che ha fatto stropicciare gli occhi a tutti i presenti. Un gol di quelli da attaccante vero, capace di riempire l'area di rigore ma anche di concludere a rete con un colpo di classe.

Pugno, gol vittoria di tacco in Olanda

Pugno era alla sua quarta gara con i lancieri, ed è stato autore di una prestazione super contro l'Helmond. Ad una gara disputata a grandi livelli, e condita da ben 2 assist, si è aggiunto un gol di quelli che non si vedono tutti i giorni: cross basso dalla destra, Pugno attacca il primo palo e con un pregevole colpo di tacco supera il portiere. Lo Jong Ajax vince così 3-2, e lo fa proprio grazie alla magia dell'attaccante scuola Juve. Il suo bottino ad oggi con l'U21 olandese è di 2 assist e 4 gol messi a referto. Arriva alla quarta giornata la prima vittoria dell'Ajax dopo 3 ko di fila, e arriva grazie ad una perla dell'ex Juve.

Gli anni alla Juve e l'esordio in prima squadra

Appena vent’anni e già un’esperienza importante alle spalle con la maglia bianconera. Diego Pugno ha trascorso cinque anni nel settore giovanile della Juventus, riuscendo anche a coronare il sogno di affacciarsi in prima squadra. L’esordio è arrivato il primo gennaio 2024, quando il classe 2006 è entrato in campo contro il Lecce, disputando sei minuti al posto di Francisco Conceicao. La sfida si è poi conclusa sull’1-1. Lo scorso luglio, Pugno ha salutato la Vecchia Signora per iniziare una nuova avventura in Olanda con la maglia dell’Ajax U21. 

L'operazione con l'Ajax e il futuro

Pugno si è trasferito all’Ajax con la formula del prestito. Al termine della stagione, il club olandese avrà la possibilità di esercitare un diritto di riscatto per acquistare a titolo definitivo il giocatore dalla Juventus. Prima di trasferirsi nei Paesi Bassi, il classe 2006 aveva già mosso i primi passi nel calcio professionistico con la Juventus Next Gen, collezionando 9 presenze e 2 gol. Le reti realizzate con la seconda squadra bianconera hanno rappresentato i suoi primi centri tra i professionisti, a cui si è aggiunto l’esordio in Serie A. Ora la sfida è in Olanda, dove Pugno vuole continuare il proprio percorso di crescita e confermare, a suon di gol, le qualità mostrate fin dai primi passi in bianconero.

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