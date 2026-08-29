 Como-Juve Primavera, tante occasioni ma zero gol: la sfida finisce in parità

Ancora un pareggio per la Juventus. Dopo 2-2 nella prima giornata contro il Parma, i bianconeri di Simone Padoin non sono andati oltre lo 0-0 col Como. Allo stadio Angelo Volonté, sono i padroni di casa a sfiorare la vittoria in più di un'occasione. Le chance della squadra di Gianluca Falsini si spengono tutti sui guantoni di Huli. Il classe 2008, schierato titolare al posto di Nava, è il migliore in campo e regala un punto prezioso a Simone Padoin. Nella prossima giornata, la Primavera bianconera sarà attesa dal big match contro il Milan.