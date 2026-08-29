 Como-Juve Primavera, tante occasioni ma zero gol: la sfida finisce in parità

Ancora un pareggio per la Juventus. Dopo 2-2 nella prima giornata contro il Parma, i bianconeri di Simone Padoin non sono andati oltre lo 0-0 col Como. Allo stadio Angelo Volonté, sono i padroni di casa a sfiorare la vittoria in più di un'occasione. Le chance della squadra di Gianluca Falsini si spengono tutti sui guantoni di Huli. Il classe 2008, schierato titolare al posto di Nava, è il migliore in campo e regala un punto prezioso a Simone Padoin. Nella prossima giornata, la Primavera bianconera sarà attesa dal big match contro il Milan.
Como-Juventus, la diretta testuale
90'+4 - TERMINA QUI! LA JUVENTUS DI PADOIN SOFFRE MA PORTA A CASA UN PUNTO PREZIOSO. DECISIVO HULI IN VERSIONE SUPER, CHE BLOCCA OGNI TENTATIVO DEL COMO. SECONDO PAREGGIO DI FILA PER I BIANCONERI.
85' - Huli vola! Il portiere bianconero evita che la conclusione al volo di De Paoli termini sotto l'incrocio dei pali. La Juventus si aggrappa ai guantoni del suo numero 1. Un minuto dopo, anche Huli protagonista, sempre su tiro a botta sicura di un attaccante del Como.
81' - Ammonito Bonsignori del Como per fallo su Bellino. Tre cambi per il Como: dentro Suma, Zamagni e Ronchetti, fuori Candido, Thiland-Herald e proprio Bonsignori
75' - Altro cambio per Padoin, che richiama in panchina proprio Samb per far entrare Bracco.
70' - Si rivede la Juventus! Okolo calcia ma il tiro è ribattuto: si avventa sulla palla Samb che però spara fuori.
63' - Altro cambio Juventus: Bellino prende il posto di Repciuc.
63' - Como vicinissimo al vantaggio. Broggian colpisce il palo, su tocco decisivo di Huli. Lo stesso portiere bianconero si oppone poi a Thiland-Herald.
60' Cambio Como: esce Cassano, entra Andrealli.
46' - Inizia il secondo tempo. In campo De Brul e Okolo per la Juventus al posto di Vallana Bamballi, Sylla e Lopez.
46'+2 - TERMINA IL PRIMO TEMPO. COMO E JUVENTUS NEGLI SPOGLIATOI SUL PUNTEGGIO DI 0-0
43' - Damioli protagonista! Il portiere del Como esce alla disperata su Demba Samb lanciato a rete, fermandolo con un intervento preciso e pulito ed evitando così la rete bianconera.
34' - Juventus vicina al vantaggio! Dopo una mezz'ora di sofferenza, i bianconeri sfiorano la rete con un bel tiro a giro di Sosna, che Damioli respinge in angolo.
32' - Huli ancora protagonista. Il portiere bianconero si oppone a Baralla.
22' - Giallo per Bamballi: il difensore della Juventus è il primo ammonito della gara.
20' - Più Como: la squadra di Padoin soffre ma tiene ancora lo 0-0. Baralla calcia da fuori, ma la palla è alta.
14' - Tigano vicino al gol. Si infila nella difesa bianconera e calcia alto sull'uscita di Huli.
12' - Gara bloccata, la Juventus prova qualche trama offensiva ma senza portare problemi a Damioli.
1' - INIZIA LA PARTITA.
Como-Juve, dove vedere la partita
La gara tra Como e Juventus Primavera, in programma sabato 29 agosto alle ore 16.45, sarà visibile su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e in streaming sul sito dell’emittente. In alternativa sarà possibile seguire qui la diretta testuale dell’evento.
Le formazioni ufficiali
COMO (3-4-2-1): Damioli; Grilli, De Paoli, Soumah; Bonsignori, Cassano, Baralla, Broggian; Pisati, Tigano; Thiland-Herard. A disposizione: Sgarbi, Andrealli, Mazzara, Bulgheroni, Ronchetti, Casati, Epifani, Candido, Ballone, Arioli, Zamagni.
Allenatore: Falsini
JUVENTUS (3-4-2-1): Huli; Bamballi, Borasio, Raynaud; Repciuc, Sylla, Milia, Precupanu; Sosna, Demba Samb; Lopez. A disposizione: Nava, Rostagno, Gielen, Badarau, Bracco, Vallana, Bellino, Okolo, Ceppi, De Brul, Beydts.
Allenatore: Padoin
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Ancora un pareggio per la Juventus. Dopo 2-2 nella prima giornata contro il Parma, i bianconeri di Simone Padoin non sono andati oltre lo 0-0 col Como. Allo stadio Angelo Volonté, sono i padroni di casa a sfiorare la vittoria in più di un'occasione. Le chance della squadra di Gianluca Falsini si spengono tutti sui guantoni di Huli. Il classe 2008, schierato titolare al posto di Nava, è il migliore in campo e regala un punto prezioso a Simone Padoin. Nella prossima giornata, la Primavera bianconera sarà attesa dal big match contro il Milan.
Como-Juventus, la diretta testuale
90'+4 - TERMINA QUI! LA JUVENTUS DI PADOIN SOFFRE MA PORTA A CASA UN PUNTO PREZIOSO. DECISIVO HULI IN VERSIONE SUPER, CHE BLOCCA OGNI TENTATIVO DEL COMO. SECONDO PAREGGIO DI FILA PER I BIANCONERI.
85' - Huli vola! Il portiere bianconero evita che la conclusione al volo di De Paoli termini sotto l'incrocio dei pali. La Juventus si aggrappa ai guantoni del suo numero 1. Un minuto dopo, anche Huli protagonista, sempre su tiro a botta sicura di un attaccante del Como.
81' - Ammonito Bonsignori del Como per fallo su Bellino. Tre cambi per il Como: dentro Suma, Zamagni e Ronchetti, fuori Candido, Thiland-Herald e proprio Bonsignori
75' - Altro cambio per Padoin, che richiama in panchina proprio Samb per far entrare Bracco.
70' - Si rivede la Juventus! Okolo calcia ma il tiro è ribattuto: si avventa sulla palla Samb che però spara fuori.
63' - Altro cambio Juventus: Bellino prende il posto di Repciuc.
63' - Como vicinissimo al vantaggio. Broggian colpisce il palo, su tocco decisivo di Huli. Lo stesso portiere bianconero si oppone poi a Thiland-Herald.
60' Cambio Como: esce Cassano, entra Andrealli.
46' - Inizia il secondo tempo. In campo De Brul e Okolo per la Juventus al posto di Vallana Bamballi, Sylla e Lopez.
46'+2 - TERMINA IL PRIMO TEMPO. COMO E JUVENTUS NEGLI SPOGLIATOI SUL PUNTEGGIO DI 0-0
43' - Damioli protagonista! Il portiere del Como esce alla disperata su Demba Samb lanciato a rete, fermandolo con un intervento preciso e pulito ed evitando così la rete bianconera.
34' - Juventus vicina al vantaggio! Dopo una mezz'ora di sofferenza, i bianconeri sfiorano la rete con un bel tiro a giro di Sosna, che Damioli respinge in angolo.
32' - Huli ancora protagonista. Il portiere bianconero si oppone a Baralla.
22' - Giallo per Bamballi: il difensore della Juventus è il primo ammonito della gara.
20' - Più Como: la squadra di Padoin soffre ma tiene ancora lo 0-0. Baralla calcia da fuori, ma la palla è alta.
14' - Tigano vicino al gol. Si infila nella difesa bianconera e calcia alto sull'uscita di Huli.
12' - Gara bloccata, la Juventus prova qualche trama offensiva ma senza portare problemi a Damioli.
1' - INIZIA LA PARTITA.